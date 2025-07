Sinner - Shelton Tipp, Prognose & Quoten | Wimbledon 2025

SPORT1 Betting 08.07.2025 • 14:00 Uhr Sinner - Shelton Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Wimbledon 2025 Wette | Wer erreicht das Halbfinale?

Unser Sinner - Shelton Sportwetten Tipp zum Wimbledon 2025 Viertelfinale lautet: Nachdem die Nummer 1 der Welt schon im Achtelfinale große Probleme hatte, wittert der nächste Außenseiter im Wett Tipp heute seine Chance gegen den großen Favoriten.

Grigor Dimitrov hatte im Achtelfinale von Wimbledon eines der besten Spiele seines Lebens absolviert und lag mit 2:0-Sätzen gegen den Weltranglistenersten Jannik Sinner vorne (6:3, 7:5). Beim Stand von 1:2 im dritten Satz verletzte sich der Bulgare allerdings und musste die Partie unter starken Schmerzen aufgeben.

So steht der Italiener in der Runde der letzten Acht, wo er am Mittwoch auf den US-Amerikaner Ben Shelton trifft. Die Quoten gehen bei der Sinner Shelton Prognose von einer eindeutigen Angelegenheit aus. Wir spielen aber mit einer Quote von 1,70 bei Interwetten den Sinner Shelton Wett Tipp heute “Shelton gewinnt mind. 1 Satz”.

Darum tippen wir bei Sinner vs Shelton auf “Shelton gewinnt mind. 1 Satz”:

Shelton hat beim laufenden Turnier bisher nur 1 Satz abgegeben

Sinner lag gegen Dimitrov mit 0:2 Sätzen hinten

Shelton kommt bei Grand Slams auf eine tolle Bilanz von 30-11

Sinner vs Shelton Quoten Analyse:

Die Sinner vs Shelton Quoten schlagen sich wenig überraschend extrem deutlich auf die Seite des Weltranglistenersten. Für einen Sieg des Südtirolers bekommt ihr im besten Fall bei den besten Wettanbietern eine Quote von 1,22.

Auf der Gegenseite klettern die Sinner gegen Shelton Wettquoten für einen Erfolg des US-Amerikaners auf Werte zwischen 4,10 und 4,70. Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Sinner vs Shelton Prognose: Wie fit ist der Ellbogen der Nummer 1?

Jannik Sinner knüpfte in Wimbledon zunächst an seine tolle Form der vergangenen Turniere an. Der Italiener hatte die US Open 2024 sowie die Australian Open 2025 gewonnen und musste sich im Finale der French Open 2025 nur knapp in fünf Sätzen Carlos Alcaraz geschlagen geben. In den ersten drei Runden von SW19 2025 gab der Weltranglistenerste gerade mal 17 Spiele ab und stellte damit den Open-Era-Rekord von Jan Kodes aus dem Jahr 1972 ein.

Doch im ersten Spiel des Viertelfinales gegen Grigor Dimitrov war der Südtiroler auf seinen rechten Arm gefallen und hatte umgehend einen medizinische Auszeit genommen. Nach eigenen Angaben habe er danach beim Aufschlag und bei der Vorhand Schmerzen im Ellbogen gespürt. Prompt kassierte Sinner auch das erste Break im laufenden Turnier. Eine MRT-Untersuchung soll am Dienstag Aufschluss darüber geben, wie es wirklich um Sinner steht. Zum vierten Mal in Folge hat der 23-Jährige auf jeden Fall das Viertelfinale von Wimbledon erreicht und hofft nun auf seinen ersten Titel beim Major in London.

2022 feierte Ben Shelton, damals noch mit einer Wildcard, bei den US Open sein Grand-Slam-Debüt. Schon ein Jahr später stand der US-Profi bei dem Major in Flushing Meadows im Halbfinale. Bei den diesjährigen Australian Open erreichte der 22-Jährige ein zweites Mal bei einem Grand Slam die Runde der letzten Vier. In Wimbledon steht der Mann aus Atlanta nun das erste Mal im Viertelfinale. In den ersten drei Runden blieb Shelton gegen Bolt (ATP Nr. 179), Hijikata (ATP Nr. 87) und Fucsovics (ATP Nr. 105) ohne Satzverlust. Erst im Achtelfinale gegen Sonego (ATP Nr. 47) ließ die Nummer 10 der Weltrangliste einen Satz liegen.

Nach eigenen Angaben spielt Shelton am liebsten vor einem großen Publikum die Best-of-5-Matches bei den großen vier Turnieren. Diese Aussage wird von einer tollen Statistik unterstrichen. Von den aktuellen Top-20-Profis haben nur Djokovic (88%), Alcaraz (86%), Sinner (80%) und Zverev (74%) im Verhältnis mehr Spiele bei Grand Slams gewonnen als Shelton (73%, 30-11). Im vergangenen Monat schaffte es der US-Amerikaner erstmals in die Top 10 der Weltrangliste. Beim laufenden Turnier hat der 22-Jährige auch alle vier Tiebreaks für sich entschieden. Diese gute Form hat für unseren Sinner Shelton Tipp eine große Bedeutung.

Sinner - Shelton Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sinner: 1:0 Dimitrov, 3:0 Martinez, 3:0 Vukic, 3:0 Nardi, 1:2 Bublik

Letzte 5 Spiele Shelton: 3:1 Sonego, 3:0 Fucsovics, 3:0 Hijikata, 3:0 Bolt, 0:2 Etcheverry

Letzte 5 Spiele Sinner vs Shelton: 3:0, 2:0, 3:0, 2:0, 2:0

Beide Spieler trafen bisher sechsmal aufeinander. Das erste Duell 2023 im Achtelfinale von Shanghai konnte Shelton noch für sich entscheiden. Die folgenden fünf Vergleiche gingen aber dann alle an Sinner.

Und dabei konnte der US-Profi keinen Satz mehr gewinnen. Auch in Wimbledon 2024 und bei den Australian Open 2025 gab es diese Paarung. Dabei setzte sich jeweils der Italiener in drei Sätzen durch.

Diese Bilanz müssen wir bei der Sinner Shelton Prognose natürlich berücksichtigen. Doch die Chancen für den Sinner Shelton Tipp “Über 3,5 Sätze” stehen dieses Mal so gut, wie bei dieser Paarung schon lange nicht mehr.

Für diese Wette bekommt ihr bei Betano eine Quote von 1,78. Neu- und Bestandskunden des Anbieters können zudem noch den aktuellen Betano Promo Code einlösen!

Unser Sinner - Shelton Tipp: Shelton gewinnt mind. 1 Satz

Gehen wir mal davon aus, dass Jannik Sinner zu seinem Viertelfinale am Mittwoch antreten kann. Bei 100 Prozent wird die Nummer 1 der Welt aber nicht sein. Und dann trifft er auf einen formstarken Shelton, der sich bei den Grand Slams aktuell extrem wohl fühlt.

So trauen wir dem US-Profi mindestens einen Satz zu. Unser Sinner Shelton Sportwetten Tipp lautet somit: “Shelton gewinnt mindestens 1 Satz” mit einer Wettquote bei Interwetten von 1,70.