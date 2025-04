SK Rapid - Austria Wien Tipp, Prognose, Quoten 13.04.2025

SPORT1 Betting 12.04.2025 • 08:00 Uhr SK Rapid - Austria Wien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Österreich Wette | Holt sich die Austria im Derby die Tabellenführung zurück?

Unser SK Rapid - Austria Wien Sportwetten Tipp zum Bundesliga Österreich Spiel am 13.04.2025 lautet: Im prestigeträchtigen Wiener Derby geht es im Duell der Erzrivalen um viel. Der FAK will zurück an die Tabellenspitze, der SCR den ersten Sieg in der Meistergruppe. Im Wett Tipp heute treffen beide Mannschaften.

Am 13. April 2025 erwartet uns ein aufregendes Duell zwischen Rapid Wien und Austria Wien im Allianz Stadion. Dieses Spiel der Bundesliga-Meistergruppe verspricht Spannung pur, denn beide Teams kämpfen in der SK Rapid Austria Wien Prognose um wichtige Punkte in der Tabelle.

Austria Wien, aktuell auf Platz 2, befindet sich in herausragender Form mit vier Siegen und einem Unentschieden in den letzten fünf Liga-Spielen. Rapid Wien, auf Platz 5, hatte zuletzt gemischte Ergebnisse und verlor die ersten beiden Spiele der Meistergruppe gegen Salzburg und Sturm Graz. Das Wiener Derby ist jedoch immer ein heißes Duell, in dem sich beide Teams mit Toren auf die Anzeigetafel bringen werden.

Daher lautet unser SK Rapid Austria Wien Wett Tipp heute: “Beide Teams treffen” zu einer Quote von 1,65 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei SK Rapid vs Austria Wien auf “Beide Teams treffen”:

Austria Wien hat in 83 Prozent der Liga-Auswärtsspiele dieser Saison ein Tor erzielt.

Rapid Wien hatte in den letzten fünf Liga-Spielen gemischte Ergebnisse (2S, 3N), aber in 7 der letzten 9 Liga-Spiele immer getroffen - außer in den letzten 2.

Austria Wien gewann das letzte Aufeinandertreffen mit 2:1, was ebenfalls für unseren SK Rapid vs Austria Wien Tipp mit Toren auf beiden Seiten spricht.

SK Rapid vs Austria Wien Quoten Analyse:

Austria Wien steht auf Platz 2 der Tabelle und zeigt eine konstant starke Leistung in dieser Saison. Bei Rapid läuft nach einem starken Herbst aktuell nicht viel zusammen, trotzdem stehen die Grün-Weißen im Viertelfinale der Conference League und konnten auch das Hinspiel bei Djurgarden mit 1:0 für sich entscheiden. Diese Euphorie nehmen die Hütteldorfer ins Derby mit. In den Sportwetten Apps wird der SCR mit SK Rapid Austria Wien Quoten von 2,15 sogar recht deutlich favorisiert, was auf den Heimvorteil zurückzuführen ist.

Für ein Unentschieden, das im Wiener Derby immer wieder mal vorkommt, schütten die Wettanbieter Werte um 3,40 aus. Sollte sich der besser in Form befindliche FAK beim Erzrivalen durchsetzen, dann winken euch ebenfalls SK Rapid vs. Austria Wien Wettquoten von 3,40, die ihr aber besser nur mit einem Sportwetten Bonus anspielen solltet.

SK Rapid - Austria Wien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele SK Rapid: 1:0 Djurgarden (A), 0:2 Sturm Graz (A), 0:2 Red Bull Salzburg (H), 3:0 GAK (H), 1:1, 2:1 n.V. Banja Luka (H).

Letzte 5 Spiele Austria Wien: 0:0 Wolfsberger AC (H), 0:1 Hartberg (H), 2:0 BW Linz (A), 2:0 WSG Tirol (A), 2:0 Austria Klagenfurt (H).

Letzte 5 Spiele SK Rapid vs. Austria Wien: 1:2 (A), 2:1 (H), 3:0 (H), 0:0 (A), 1:3 (A).

Unser SK Rapid - Austria Wien Tipp: Beide Teams treffen

Die Bilanz der letzten fünf direkten Duelle ist komplett ausgeglichen (jeweils 2S, 1U, 2N) und könnte die SK Rapid gegen Austria Wien Prognose für Tore auf beiden Seiten stärken. Auch wenn die Gäste besser drauf sind, wird sich Rapid im Derby von der besten Seite zeigen wollen.