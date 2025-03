SK Rapid – Banja Luka Tipp, Prognose, Quoten | 13.03.2025

Unser SK Rapid – Banja Luka Sportwetten Tipp zum Conference League Achtelfinale Rückspiel am 13.03.2025 lautet: Die Wiener ließen im Hinspiel viele Chancen ungenutzt und mussten spät den Ausgleich zum 1:1 hinnehmen. Im Wett Tipp heute gehen wir von einigen Toren aus.

Das mit Spannung erwartete Conference League Achtelfinale Rückspiel zwischen Rapid Wien und Borac Banja Luka steht vor der Tür. Am 13. März 2025 um 18:45 Uhr wird das Allianz Stadion Schauplatz eines packenden Duells. Rapid Wien geht in der SK Rapid Banja Luka Prognose als klarer Favorit ins Spiel, unterstützt von einer starken Heimbilanz.

Die Tor-Statistiken sprechen ebenfalls für Rapid Wien, das in den letzten fünf Pflichtspielen 1,80 Tore im Schnitt erzielte, begünstigt aber durch ein 5:0 gegen Altach, während Borac Banja Luka nur 1,60 Tore pro Spiel erreichte.

Daher lautet unser SK Rapid Banja Luka Wett Tipp heute: „Über 2,5 Tore“ zu einer Quote von 1,82 bei Betano .

Darum tippen wir bei SK Rapid vs Banja Luka auf „Über 2,5 Tore”:

SK Rapid vs Banja Luka Quoten Analyse:

Das Duell bleibt nach dem 1:1 im Hinspiel spannend, auch wenn man in den Sportwetten Apps schon ableiten kann, wen die Buchmacher favorisieren. Denn für einen Heimsieg der Hütteldorfer gibt es lediglich SK Rapid Banja Luka Quoten von 1,42.