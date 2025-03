SK Rapid - Red Bull Salzburg Tipp, Prognose 30.03.2025

SPORT1 Betting 29.03.2025 • 08:00 Uhr SK Rapid – Red Bull Salzburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Österreich Wette | Wie startet RB in die Meistergruppe?

Unser SK Rapid – Red Bull Salzburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Österreich Spiel am 30.03.2025 lautet: Die heimstarken Hütteldorfer hatten zuletzt ganz gute Ergebnisse gegen die Bullen erzielt. Dieses Mal ist im Wett Tipp heute aber nicht mehr als ein Remis drin.

In der österreichischen Bundesliga ist es nach 22 Spieltagen der regulären Saison soweit: Die besten sechs Teams starten in die Meistergruppe. Dafür wurden die Punkte aus dem bisherigen Saisonverlauf halbiert. Wir starten mit der SK Rapid Red Bull Salzburg Prognose in die finale Phase der laufenden Spielzeit.

In diesem Duell können die Buchmacher keinen Favoriten ausmachen. Wir sehen aber die Gäste etwas vorne und entscheiden uns mit einer Quote von 1,75 bei Bet-at-home für den SK Rapid Red Bull Salzburg Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei SK Rapid vs Red Bull Salzburg auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore”:

Salzburg ist seit 10 Liga-Spielen ungeschlagen

Rapid konnte nur 2 der letzten 9 BL-Partien für sich entscheiden

Die Hütteldorfer gewannen lediglich 2 der jüngsten 26 Duelle gegen RB

SK Rapid vs Red Bull Salzburg Quoten Analyse:

Vor dem Start der Meisterrunde haben die Bullen zwei Plätze und zwei Punkte Vorsprung auf die Wiener. Zusammen mit dem Heimvorteil bieten uns die SK Rapid vs Red Bull Salzburg Quoten keine Hilfestellung, denn die besten Bookies, unter denen sich auch einige PayPal Wettanbieter befinden, können sich für keinen Favoriten entscheiden.

Mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,51 sind die Hausherren minimal favorisiert, doch für einen Erfolg der Gäste gibt es auch nur SK Rapid gegen Red Bull Salzburg Wettquoten zwischen 2,50 und 2,66.

SK Rapid vs Red Bull Salzburg Prognose: Hausherren hoffen auf die Heimstärke

Robert Klauß war im November 2023 auf Empfehlung von Ralf Rangnick zum Rekordmeister gekommen. Der neue Coach legte in der Hauptstadt ganz gut los. So glückte beispielsweise unter Klauß der erste Sieg nach zwölf erfolglosen Derbys gegen die Austria. Zudem kassierten die Hütteldorfer bis April 2024 lediglich eine Niederlage in der Liga. In der laufenden Saison tat sich der SCR aber vor allem auswärts sehr schwer. Aktuell steht nur ein Sieg in elf Gastspielen zu Buche. Die letzten drei Partien auf des Gegners Platz gingen alle mit 1:2 verloren.

Dafür können die Grün-Weißen in der Heimtabelle bei 25 Punkten mit den besten Heimteams Austria (28) und Sturm Graz (26) mithalten. Acht Heimsiege an den ersten elf Spieltagen sind das fünftbeste Ergebnis in der Vereinsgeschichte. Durch lediglich zwei Siege in den letzten neun Liga-Spielen (2U, 5N) hätte Rapid trotzdem beinahe noch die Meistergruppe verpasst. Dafür hat die Mannschaft in der UEFA Conference League das erste Mal seit 1996 ein Viertelfinale in einem internationalen Bewerb erreicht. Dort hat man mit dem schwedischen Vertreter Djurgardens IF auch ein machbares Los erwischt.

Bis 2023 hatte RB zehn Meistertitel in Folge gewonnen, doch dann musste der Verein zu viele Architekten des Erfolges ziehen lassen, Sturm Graz war der Nutznießer. Vor der Winterpause 2024/25 stand der Serienmeister der vergangenen Jahre sogar nur auf Rang 5. So übernahm Thomas Letsch zum Jahreswechsel das Traineramt als Nachfolger von Pepijn Lijnders, doch der neue Mann blieb in den ersten fünf Pflichtspielen auch ohne Sieg (2U, 3N). In diesem Zeitraum setzte es allerdings Niederlagen in der Königsklasse gegen Real und Atletico Madrid. Inzwischen haben die Bullen die Kurve gekriegt und sind seit zehn Liga-Spielen ungeschlagen (5S, 5U).

In der Fremde tun sich die Mozartstädter weiterhin schwer. Von den letzten neun Gastspielen in der BL konnte man nur eines gewinnen (5U, 3N). Dafür ist die Mannschaft sehr heimstark. Es setzte lediglich eine Pleite in den vergangenen 22 Heimspielen. Dank der Arithmetik in der Meistergruppe wurde der Rückstand auf die beiden Top-Teams Sturm Graz und Austria von acht auf vier Zähler halbiert. Auch die Geschichte macht Hoffnung und unterstützt unseren SK Rapid vs. Red Bull Salzburg Tipp: Salzburg startete immer mit einem Sieg in die Meistergruppe, erzielte dabei 19 Tore und kassierte nur drei Gegentore.

SK Rapid – Red Bull Salzburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele SK Rapid: 0:1 FAC Wien (H), 3:0 Grazer AK (H), 2:1 Borac Banja Luka (H), 1:2 TSV Hartberg (A), 1:1 Borac Banja Luka (A)

Letzte 5 Spiele Red Bull Salzburg: 1:0 RZ Pellets WAC (H), 1:1 SCR Altach (A), 3:1 Sturm Graz (H), 1:0 Austria Wien (A), 1:1 WSG Tirol (H)

Letzte 5 Spiele SK Rapid vs Red Bull Salzburg: 2:2 (A), 3:2 (H), 2:0 (H), 1:1 (A), 0:1 (H)

In unseren Datenbanken finden sich 214 Duelle zwischen Rapid Wien und Salzburg. Die Bilanz ist mit 82 Siegen für die Hütteldorfer, bei 81 Niederlagen, nahezu ausgeglichen. Für unsere SK Rapid Red Bull Salzburg Prognose interessieren uns vor allem die letzten Vergleiche.

Die Grün-Weißen sind seit vier Spielen in der österreichischen Bundesliga gegen die Bullen ungeschlagen (2S, 2U). Fünf Liga-Duelle in Folge blieb man in der Red-Bull-Ära noch nie ohne Niederlage gegen die Mozartstädter. Vor der aktuellen Serie hatte der SCR 22 Partien hintereinander auf einen Erfolg gegen RB gewartet.

Salzburg traf in dieser Saison schon achtmal in der Anfangs-Viertelstunde. Das ist der Höchstwert in der österreichischen Bundesliga. Dieses Wissen nutzen wir für den SK Rapid gegen Red Bull Salzburg Tipp „Über 0,5 Tore im Zeitraum 00:00 - 14:59”.

So seht ihr SK Rapid – Red Bull Salzburg im TV oder Stream:

30. März 2025, 17 Uhr, Allianz Stadion, Wien

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky X

In Österreich wird das Duell zwischen Rapid und Red Bull bei Sky übertragen. Der Bezahlsender bietet auch einen Livestream zum Spiel an. So können Abonnenten das Spiel mit Sky X verfolgen.

Der Anstoß im Allianz Stadion von Wien erfolgt am Sonntag um 17 Uhr.

SK Rapid vs Red Bull Salzburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf SK Rapid: Hedl – Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao, Auer – Schaub, Grgic, Sangare – Seidl – Beljo, Jansson

Ersatzbank SK Rapid: Gartler (Tor), Böckle, Oswald, Börkeeiet, Ahoussou, Bischof, Radulovic, Kara, Amane

Startelf Red Bull Salzburg: A. Schlager – Morgalla, Gadou, S. Baidoo, Terzic – Capaldo, Nene, Gloukh, Vertessen – Yeo, Daghim

Ersatzbank Red Bull Salzburg: Blaswich (Tor), Caufriez, Diambou, Clark, Baidoo, Ratkov, Trummer

Natürlich werfen wir bei unserer SK Rapid Red Bull Salzburg Prognose auch einen Blick auf die möglichen Aufstellungen. Am Sonntag dürfte den Hausherren nach einer Verletzung erstmals Winterneuzugang Romeo Amane zur Verfügung stehen.

Dafür muss man mit Nikolaus Wurmbrand auf einen anderen Angreifer verzichten, der sich bei der österreichischen U21-Nationalmannschaft verletzt hat. Bei den Gästen fallen dagegen wichtige Spieler wie Kjaergaard, Konate oder Onisiwo aus.

Unser SK Rapid – Red Bull Salzburg Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

Am Sonntag hoffen die Wiener auf zwei Stärken: Die zuletzt gute Bilanz gegen RB und die Heimstärke in der laufenden Saison. Wir trauen den Hausherren zum Start in die Meistergruppe aber nicht mehr als ein Remis zu.

Das hat einerseits mit den Formkurven der beiden Teams zu tun. Zudem holte Rapid aus den Spielen gegen die Mitstreiter der Meistergruppe die geteilt wenigsten Punkte (12) und erzielte die wenigsten Tore (12).

Auf der Gegenseite sammelten die Salzburger schon im Grunddurchgang gegen die Kontrahenten der Meistergruppe die meisten Punkte (17) und erzielten die meisten Tore (16).