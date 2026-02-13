“Skispringen: Großschanze Männer” Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Olympische Winterspiele am 14.02.2026

SPORT1 Betting 13.02.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen “Skispringen: Großschanze Männer” Prognosen von unseren Wett-Experten für die Olympischen Winterspiele am 14.02.2026.

Am kommenden Samstag, den 14. Februar 2026, steht im Rahmen der Olympischen Winterspiele 2026 unter anderem das Skispringen der Männer von der Großschanze auf der Tagesordnung. Nach dem Coup von Philipp Raimund auf der Normalschanze sind die Hoffnungen bei den DSV-Adlern auf eine neuerliche Medaille entsprechend vorhanden.

Doch die Konkurrenz ist bekanntlich groß und allen voran Domen Prevc, der den Gesamtweltcup dominiert, hofft auf eine Goldmedaille bei diesem Einzelspringen. Beim Mixed-Mannschaftskispringen von der Normalschanze holte er am Dienstag mit seinem Land bereits das begehrte Edelmetall. Nun will er auch als Einzelspringer triumphieren.

Beim Springen von der Normalschanze enttäuschte der Slowene mit einem insgesamt nur 6. Platz. Dennoch gilt der Sieger der Vierschanzentournee 2025/26 und amtierende Skiflug-Weltmeister am Samstag als klarer Favorit.

Auch wir sehen den Führenden im Gesamtweltcup ganz oben auf dem Podest und entscheiden uns bei der Skispringen Großschanze Männer Prognose für den Wett Tipp „Domen Prevc gewinnt“. Dafür gibt es bei AdmiralBet eine Quote von 1,40.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Wie klar der Buchmacher AdmiralBet den Slowenen Domen Prevc am Samstag vorne sieht, wird beim Blick auf die Quoten für die restlichen Teilnehmer sehr deutlich. Auch bei den übrigen Wettanbietern ist die Quotenverteilung ähnlich. Mit Ausnahme von Prevc befinden sich die Quoten für Wetten auf einen anderen Goldmedaillengewinner bereits im zweistelligen Bereich:

Ren Nikaido 12,0

Jan Hörl, 15,0

Philipp Raimund 15,0

Stephan Embacher 15,0

Anze Laniszek 17,0

Ryoyu Kobayashi 17,0

Dass die Wettquoten aber nicht zwangsläufig etwas zu bedeuten haben, hat das Springen von der Normalschanze einmal mehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Den ersten Durchgang beendete Prevc nur auf Rang 8 und im zweiten Durchgang war sein 7. Platz nicht wesentlich besser. Im Gesamtranking reichte es für ihn lediglich zu Platz 6.

Am Ende hatte er satte 12,3 Punkte Rückstand auf Philipp Raimund, der sich doch etwas überraschend die Goldmedaille holte. Selbst auf Rang 3 fehlten Prevc, der den Gesamtweltcup mit 1.614 Punkten souverän vor Ryoyu Kobayashi mit “nur” 989 Punkten anführt, immerhin 4,2 Zähler.

Auch wenn sich 4,2 Punkte vielleicht nicht viel anhören, so muss man dem entgegenhalten, dass Prevc selbst mit 4,2 Punkten weniger nur auf Rang 12 gelandet wäre. Am Dienstag machte es der Bruder des früheren Skisprungprofis Peter Prevc besser und gewann mit seinem Land Gold beim Mixed-Mannschaftskispringen von der Normalschanze.

Seine Einzelsprünge hätten gemessen an den Ergebnissen der Konkurrenten in diesem Fall auch für Platz 1 bei einer Einzelwertung gereicht. Seinem Bruder blieb eine Olympische Goldmedaille bei den Einzelspringen bei insgesamt vier Teilnahmen an Olympischen Winterspielen in den Jahren 2010 bis 2022 verwehrt. Nun will Domen das Einzel-Gold endlich ins Haus Prevc bringen.

Skispringen: Großschanze Männer: Wett Tipps und Prognosen

Für diesen Wettbewerb haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert. Daraus ergeben sich unsere Tipps und Prognosen.

Prevc gewinnt ( Quote 1,40 bei AdmiralBet ): Domen Prevc ist der Topfavorit beim Springen von der Großschanze. Ein Selbstläufer wird das aber keinesfalls und das Springen von der Normalschanze hat gezeigt, dass grundsätzlich viele Athleten das Zeug zu Gold haben. Am Ende des Tages sind es nur zwei Sprünge, die über Sieg und Niederlage entscheiden. Nach dem Erfolg beim Mixed-Mannschaftskispringen dürfte der Slowene genug Selbstvertrauen für den Wettbewerb am Samstag gesammelt haben.

Raimund kommt unter die Top 3 ( Quote 3,50 bei Winamax ): Dass Raimund, der im Gesamtweltcup "nur" auf Rang 6 steht, Gold von der Normalschanze holen würde, haben wohl die wenigsten erwartet. Er bestätigte diesen Triumph mit einer starken Vorstellung beim Mixed-Mannschaftskispringen, bei dem es für Deutschland zu Rang 4 reichte. Ein Platz auf dem Treppchen ist dem DSV-Adler durchaus zuzutrauen.

Tomasiak kommt unter die Top 3 ( Quote 3,60 bei Bet-at-home ): Die Silbermedaille von Tomasiak war für viele eine noch viel größere Überraschung als das Gold für Raimund. Der Pole steht im Gesamtweltcup lediglich auf Platz 14 und sammelte bislang gerade einmal 342 Punkte. Raimund hat mit 743 Zählern mehr als doppelt, Prevc mit 1.614 Zählern fast fünfmal so viele. Beim Mixed-Mannschaftskispringen schied er mit seinen Polen zwar nach dem ersten Durchgang aus. Sein Sprung war in diesem Durchgang allerdings der viertbeste. Insofern ist mit Tomasiak im Rennen um einen Podiumsplatz durchaus zu rechnen.

Raimund landet vor Hoffmann (Quote 1,53 bei Bet-at-home): Im innerdeutschen Duell sehen wir Philipp Raimund vor Felix Hoffmann. Letzterer belegte beim Springen von der Normalschanze nur Platz 13. Auch wenn er beim Mixed-Mannschaftskispringen 1,1 Punkte mehr als Raimund holte, sehen wir die aktuell bessere Form beim Goldmedaillengewinner von der Normalschanze.

Die letzten acht Einzelspringen vor den Olympischen Winterspielen 2026 hatte Domen Prevc allesamt gewonnen. Er ist der eigentliche Dominator in dieser Saison und wird den 6. Platz beim Springen von der Normalschanze nicht auf sich sitzen lassen. Eine Goldmedaille geht nur über den Slowenen, der sich ohnehin auf Großschanzen besser fühlt als auf kleineren. Für uns ist der Gesamtweltcup-Führende am Samstag der haushohe Favorit.