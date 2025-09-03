Slowakei - Deutschland Tipp, Prognose & Quoten | 04.09.2025

SPORT1 Betting 03.09.2025 • 18:00 Uhr Slowakei - Deutschland Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine WM Qualifikation Wette | Startet die DFB-Elf mit einem Sieg in die WM-Quali?

Unser Slowakei - Deutschland Sportwetten Tipp zum WM Qualifikation Spiel am 04.09.2025 lautet: Die Nagelsmann-Truppe ist in ihrer Gruppe der klare Favorit und wird das schon in der ersten Partie unter Beweis stellen. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir einen souveränen Auswärtserfolg.

Am Donnerstag steigt die DFB-Elf in die Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2026 ein. Es ist so gesehen schon der 5. Spieltag, doch aufgrund der Teilnahme an der Endrunde der Nations League spielt die Nagelsmann-Truppe in einer Vierergruppe, die erst an diesem Wochenende das Unternehmen WM-Quali startet. In unserer Slowakei Deutschland Prognose sind die Deutschen der klare Favorit auf den Sieg. In einer Gruppe mit außerdem Nordirland und Luxemburg wäre alles andere als der 1. Platz eine ziemliche Überraschung.

Die letzten Länderspiele beider Nationen sind zwar schon wieder eine Weile her und dennoch muss man festhalten, dass die Sokoli zuletzt ziemlich enttäuschten. Insofern erwarten wir eine ziemlich klare Angelegenheit und entscheiden uns für den Slowakei Deutschland Wett Tipp heute “Sieg Deutschland -1” mit einer Quote von 2,14 bei NEO.bet.

Das ist allerdings nichts im Vergleich zu der Wettquote, die Neukunden von NEO.bet beim nüchternen Tipp auf einen deutschen Sieg erhalten.

Darum tippen wir bei Slowakei vs Deutschland auf “Sieg Deutschland -1”:

Die Slowakei ist seit 4 Länderspielen sieglos, hat die letzten 3 alle verloren.

Die Sokoli erzielten in den letzten 4 Partien nur ein einziges Tor.

Deutschland hat alle bisherigen 3 Pflichtspiele gegen die Slowaken bei 9:2 Toren gewonnen.

Slowakei vs Deutschland Quoten Analyse:

Die Slowakei Deutschland Quoten der besten Buchmacher aus unserem Wettanbieter Vergleich schlagen eindeutig in Richtung der Gäste aus. Wer auf einen Sieg der DFB-Elf wettet, erhält normalerweise Quoten von höchstens 1,47 - nicht aber Neukunden von NEO.bet.

Mit dem NEO.bet Odds Boost schnellt die Wettquote für einen Tipp auf einen Erfolg der Deutschen auf sage und schreibe 8,52. Zusätzlich erhalten Neukunden einen attraktiven Einzahlungsbonus. Zum Vergleich: Die Slowakei Deutschland Wettquoten für einen Tipp auf einen Sieg der Sokoli liegen mit Werten bis 7,50 unter denen des Quoten-Boosts.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Slowakei vs Deutschland Prognose: DFB-Elf ohne echt Probleme

Das bisherige Fußballjahr 2025 war für die slowakische Nationalmannschaft alles andere als erfolgreich. Nachdem die Sokoli zum Abschluss des Kalenderjahres 2024 in der Gruppe 1 der Liga C der UEFA Nations League den 2. Platz belegt hatten, begann das neue Jahr mit den Playoffs um den Aufstieg in die Liga B gegen Slowenien.

Nach einer Nullnummer im eigenen Land verloren die Slowaken in der Fremde mit 0:1 nach Verlängerung und werden damit auch bei der kommenden Ausgabe der Nations League in der Liga C zu finden sein. Im Juni gab es dann nur noch zwei weitere Testspiele gegen Griechenland und Israel.

Während es gegen die Hellenen einen klare 1:4-Klatsche setzte, ging die Partie gegen die Israelis nur knapp mit 0:1 verloren. Und dennoch: Die Sokoli empfangen die DFB-Elf mit vier sieglosen Spielen in Folge, von denen sie die letzten drei alle verloren. Als wäre das nicht genug, gelang ihnen in den vier Partien in 2025 bislang nur ein einziger Treffer.

Das wirft dann auch den alternativen Slowakei Deutschland Tipp “Sieg Deutschland zu Null” auf den Plan, der lukrative Quoten um 2,50 abwirft. Im besten Fall nutzt ihr dafür aber eine Gratiswette ohne Einzahlung, da diese Option immer mit einem gewissen Risiko behaftet ist - so auch im konkreten Fall.

Slowakei - Deutschland Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Slowakei: 0:1 Israel (N), 1:4 Griechenland (A), 0:0, 0:1 n.V. Slowenien (A), 0:0 Slowenien (H), 1:0 Estland (H)

Letzte 5 Spiele Deutschland: 0:2 Frankreich (H), 1:2 Portugal (H), 3:3 Italien (H), 2:1 Italien (A), 1:1 Ungarn (A)

Letzte 5 Spiele Slowakei vs. Deutschland: 3:0 (N), 1:3 (H), 2:1 (H), 4:1 (A), 0:2 (A)

Denn die DFB-Elf konnte in keinem ihrer letzten fünf Länderspiele hinten die Null halten. Insgesamt gab es in diesen letzten fünf Partien neun Gegentore und bei jeder der letzten drei Begegnungen mindestens zwei Gegentreffer. Entsprechend mau ist auch die Bilanz aus diesem letzten fünf Spielen: Nur ein Sieg, zwei Remis und zwei Niederlagen.

Mit eben jenen zwei Pleiten hatte sich die deutsche Nationalmannschaft auch in die Sommerpause verabschiedet. In der Endrunde der Nations League gab es im eigenen Land zunächst die 1:2-Schlappe im Halbfinale gegen Portugal und im Anschluss ein 0:2 gegen Frankreich im Spiel um Platz 3.

Mit der Niederlage gegen die Portugiesen, als man Mitte der zweiten Halbzeit binnen fünf Minuten eine 1:0-Führung aus der Hand gab, ging seinerzeit auch eine Serie von acht ungeschlagenen Länderspielen in Folge zu Ende (5S, 3U). Die letzte Pleite davor hatte es im Viertelfinale der EM 2024 gegen Spanien gegeben (1:2 n.V.)

Im Rahmen unserer Slowakei Deutschland Prognose können wir uns eine dritte deutsche Schlappe am Stück nicht vorstellen. Im Gegenteil: Wir gehen davon aus, dass die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann mit einem klaren Erfolg in diese neue Nationalmannschafts-Saison startet.

So seht ihr Slowakei - Deutschland im TV oder Stream:

04. September 2025, 20:45 Uhr, Narodny futbolavy stadion, Bratislava

Übertragung TV: ARD

Übertragung Stream: sportschau.de, DAZN (nur AUT unc CH).

Die WM-Qualifikationsspiele der deutschen Nationalmannschaft werden im Wechsel von ARD, ZDF und RTL gezeigt. Den Anfang macht Das Erste, das die Begegnung in Bratislava im Free-TV zeigt. Alternativ lässt sich das Match auch bei sportschau.de streamen. In Österreich und der Schweiz läuft die Partie bei DAZN im Stream.

Elfmal sind die beiden Nationalmannschaften bislang aufeinandergetroffen, allerdings gab es bislang nur drei Pflichtspiele, welche die DFB-Elf allesamt mit insgesamt 9:2 Toren gewann - zuletzt im Achtelfinale der EM 2016 mit 3:0. Im Rahmen unserer Slowakei Deutschland Prognose erwarten wir nun den vierten Erfolg im vierten Pflichtspiel-Duell.

Slowakei vs Deutschland: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Slowakei: Dubravka - Hancko, Mesík, Skriniar, Gyömber; Duda, Lobotka, Bero; Schranz, Bozeník, Tupta

Ersatzbank Slowakei: Rodak, Pekarik, Kmet, Nemcik, Obert, Hrosovsky, Haraslin, Benes, Hajovsky, Mraz, Strelec, Duris

Startelf Deutschland: Baumann - Rüdiger, Tah, Andrich, Raum; Kimmich, Wirtz, Goretzka, Gnabry, Adeyemi; Füllkrug

Ersatzbank Deutschland: Nübel, Dahmen, Anton, Collins, Koch, Mittelstädt, Amiri, Leweling, Nebel, Stiller, Groß, Woltemade

Insgesamt führt die deutsche Nationalmannschaft das head-to-head mit acht Siegen gegenüber drei Niederlagen bei insgesamt 25:12 Toren klar an. Heißt also auch: Ein Remis zwischen diesen beiden Ländern hat es bislang noch nicht gegeben. Vier und damit die Hälfte aller Siege holten die Deutschen ohne Gegentor.

Bei allen drei Erfolgen, die sie in den Pflichtspiel-Duellen verbuchte, führte die DFB-Elf schon zur Halbzeit bei jeweils mindestens zwei eigenen erzielten Treffern. Auch der alternative Slowakei Deutschland Tipp “Halbzeit/Endstand 2/2” hat daher einen gewissen Charme, zumal auch er Quoten über der Marke von 2,00 abwirft.

Unser Slowakei - Deutschland Tipp: “Sieg Deutschland -1”

Es steht außer Frage, dass für den, der noch kein Konto bei NEO.bet hat, die Quote von derzeit 8,52 für einen Tipp auf einen deutschen Dreier quasi ein Muss ist. Aber auch für alle anderen gibt es interessante Alternativen. Von einem Sieg der Nagelsmann-Truppe muss man jedenfalls ausgehen. Auch wenn sich Deutschland mit zwei Pleiten im eigenen Land in Richtung Sommer verabschiedet hatte, so trifft man nun auf einen Gegner, der zuletzt noch schlechtere Ergebnisse gegen schwächere Gegner erzielte.

Insofern erwarten wir nicht einfach nur einen Auswärtssieg, sondern auch einen mit mindestens zwei Toren Unterschied.