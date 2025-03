Slowenien - Slowakei Tipp, Prognose, Quoten | 23.03.2025

Am 23. März 2025 um 18:00 Uhr treffen Slowenien und Slowakei im Stozice Stadium in Ljubljana aufeinander. Dieses Playoff Rückspiel der UEFA Nations League B Qualifikation verspricht ein spannendes Duell in der Slowenien Slowakei Prognose zu werden. Beide Teams haben in den letzten Begegnungen defensiv stark agiert, was auch die letzten Spiele und das jüngste 0:0-Unentschieden im Hinspiel widerspiegeln.