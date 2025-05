Southampton - Manchester City Tipp & Prognose 10.05.2025

Am 10. Mai 2025 trifft Southampton im St. Mary’s Stadium auf Manchester City. Während Southampton am Tabellenende der Premier League steht und nur elf Punkte aus 35 Spielen geholt hat, kämpft Manchester City um die Top-4-Platzierung und liegt mit 64 Punkten auf Platz 3.

Schiedsrichter Tim Robinson wird das Spiel leiten. Manchester City geht als klarer Favorit ins Rennen, unterstützt durch eine beeindruckende Serie von fünf Pflichtspiel-Siegen in Folge. Insgesamt ist City seit neun Pflichtspielen ungeschlagen (7S, 2U) und damit der klare Favorit in der Southampton Manchester City Prognose. Southampton hingegen hat in den letzten fünf Spielen nur einen Punkt geholt.

Darum tippen wir bei Southampton vs Manchester City auf “Sieg Manchester City HC -1”:

Southampton vs Manchester City Quoten Analyse:

Wir tendieren diesmal zum Wett-Tipp „Sieg Manchester City HC -1“. Man City ist in Top-Form und hat die letzten fünf Spiele gewonnen. Southampton hingegen ist Letzter in der Tabelle und hat in den letzten fünf Spielen nur einen Punkt geholt. Dies macht Manchester City zum klaren Favoriten. Das sehen auch die Wettanbieter in den Sportwetten Apps so, welche die Citizens mit Southampton Manchester City Quoten von nur 1,23 bevorzugen.