Spanien - Frankreich Tipp, Prognose & Quoten | 05.06.2025

SPORT1 Betting 04.06.2025 • 11:00 Uhr Spanien - Frankreich Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Französische Revanche für EM-Aus 2024?

Unser Spanien - Frankreich Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 05.06.2025 lautet: Der Spielausgang ist für uns völlig offen. Wir denken daher, dass wir bei unserem Wett Tipp heute mit einer Torwette am besten fahren.

Keine Verschnaufpause für die Weltstars des Fußballs! Nach dem Ende der Saisons in den Topligen Europas und nach den Endspielen in den europäischen Wettbewerben geht es direkt auf Nationalmannschaftsebene weiter. In unserer Spanien Frankreich Prognose widmen wir uns dem zweiten Halbfinale der UEFA Nations League.

La Roja ist amtierender Titelträger und will in Stuttgart den nächsten Schritt Richtung Titelverteidigung machen. Die Franzosen wollen das natürlich verhindern. Wir erwarten ein hochklassiges Duell auf Augenhöhe und entscheiden uns für den Spanien Frankreich Wett Tipp heute “Beide Teams treffen” mit einer Quote von 1,83 bei Bet365.

Darum tippen wir bei Spanien vs Frankreich auf „Beide Teams treffen”:

Die Spanier haben in 17 ihrer letzten 18 Länderspiele getroffen.

Die Franzosen schossen in 7 ihrer letzten 9 Partien mindestens ein Tor.

La Roja kassierte in jedem der letzten 3 Länderspiele mindestens 2 Gegentore.

Spanien vs Frankreich Quoten Analyse:

Die Wettanbieter sehen die Angelegenheit nicht ganz so ausgeglichen wie wir, haben allerdings auch keinen echten Favoriten. Bei Spanien Frankreich Quoten von bis zu 2,45 für Wetten auf einen Sieg der Iberer in der regulären Spielzeit, kann man maximal von einer nur minimalen Favoritenstellung des amtierenden Europameisters sprechen.

Die Spanien Frankreich Wettquoten für einen Tipp auf die Equipe Tricolore, die man in den verschiedenen Sportwetten Apps erhält, erreichen Spitzenwerte von 3,20. Allzu viele Tore erwarten die Buchmacher im Gegensatz zu uns nicht. Bereits Wetten auf “Über 2,5 Tore” knacken die Marke von 2,00.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Spanien vs Frankreich Prognose: Tempofußball in Stuttgart

2023 Nations League-Sieger, 2024 Europameister und 2025 nun wieder der Triumph in der Nations League? Spanien hat auf jeden Fall das Zeug dazu, seinen Titel zu verteidigen. Seit einem Freundschaftsspiel im März 2024 gegen Kolumbien (0:1) oder umgerechnet 18 Länderspielen ist La Roja unbesiegt.

Insgesamt 15 ihrer letzten 17 Partien haben die Iberer gewonnen (2U), das bislang letzte allerdings erst im Elfmeterschießen. Im Viertelfinal-Rückspiel der Nations League musste der Europameister gegen die Niederlande in die Lotterie. Nach dem 2:2 im Hinspiel in Rotterdam, als die Spanier mit einem Tor in der dritten Minute der Nachspielzeit eine Niederlage verhinderten, hieß es auch auf spanischem Boden nach 90 Minuten 2:2.

In der Verlängerung trafen beide Teams dann jeweils noch einmal, ehe schließlich die Iberer im Elfmeterschießen die besseren Nerven hatten. Die Gruppenphase der Liga A hatten sie souverän mit fünf Siegen, einem Remis und 13:4 Toren als Erster beendet. Drei der vier Gegentreffer kassierten die Spanier dabei in den letzten beiden Gruppenspielen.

Überhaupt ließen sie in jeder ihrer letzten drei Partien mindestens zwei Gegentore zu. Selbst aber konnte La Roja in 17 der letzten 18 Länderspiele treffen. Insofern gehen wir auch in unserer Spanien Frankreich Prognose davon aus, dass der Europameister selbst zwar trifft, allerdings auch mindestens einen Gegentreffer kassiert.

Spanien - Frankreich Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Spanien: 2:2, 3:3 n.V., 5:4 i.E. Niederlande (H), 2:2 Niederlande (A), 3:2 Schweiz (H), 2:1 Dänemark (A), 3:0 Serbien (H)

Letzte 5 Spiele Frankreich: 2:0 n.V., 5:4 i.E. Kroatien (H), 0:2 Kroatien (A), 3:1 Italien (A), 0:0 Israel (H), 2:1 Belgien (A)

Letzte 5 Spiele Spanien vs. Frankreich: 2:1 (N), 1:2 (N), 2:0 (A), 0:1 (A), 1:0 (A)

Die Franzosen qualifizierten sich, wie der Gegner auch, erst im Elfmeterschießen für das Halbfinale. Nach der 0:2-Pleite im Viertelfinal-Hinspiel in Kroatien gewann die Grande Nation das Rückspiel auf heimischem Boden nach regulärer Spielzeit mit demselben Ergebnis. Weil in der Verlängerung keine Tore mehr fielen, musste die Entscheidung in der Lotterie fallen.

Die Hinspiel-Niederlage bei den Kroaten war die einzige Pleite der Equipe Tricolore in deren letzten sieben Länderspielen. Fünf der übrigen sechs Partien haben sie gewonnen (1U). Die Gruppenphase der Liga A schlossen Les Bleus mit einer 4-1-1-Bilanz und 12:6 Toren als Erster vor Italien ab - allerdings nur aufgrund eines Treffers.

Am letzten Spieltag dieser Gruppenphase hätten sich die Italiener im direkten Duell eine Heimniederlage mit einem Tor Unterschied leisten können. Doch die Franzosen behielten mit 3:1 die Oberhand und landeten so schließlich doch noch auf Platz 1 vor der punktgleichen Squadra Azzurra, die das Hinspiel zwar ebenfalls mit 3:1 gewann, am Ende aber das um einen Treffer schlechtere Torverhältnis hatte.

Nicht zuletzt deswegen würden wir Les Bleus in unserem Spanien Frankreich Tipp nicht unterschätzen und daher auch auf eine Siegwette verzichten. Zudem hat die Grande Nation mit den Iberern noch eine Rechnung offen. Denn das letzte Aufeinandertreffen gab es bei der EM 2024 - mit dem besseren Ausgang für La Roja.

So seht ihr Spanien - Frankreich im TV oder Stream:

05. Juni 2025, 21 Uhr, MHPArena, Stuttgart

Übertragung TV: ARD, DAZN1

Übertragung Stream: ARD, DAZN

Zur Freude vieler wird dieser Fußball-Leckerbissen im Free-TV bei der ARD gezeigt. Auch im Stream des Ersten wird diese Partie übertragen. Alternativ ist diese Begegnung auch bei DAZN im linearen Sender DAZN1 und im Stream zu sehen. Hierfür ist aber ein kostenpflichtiges Abo erforderlich.

Im Rahmen der Spanien Frankreich Prognose sind insbesondere die letzten beiden direkten Duelle interessant. Im Jahr 2021 setzte sich die Grande Nation im Finale der Nations League mit 2:1 durch und sicherte sich den Titel zum ersten und bislang einzigen Mal. Die Revanche der Iberer folgte knapp drei Jahre später.

Spanien vs Frankreich: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Spanien: Simon - Porro, Cubarsi, Le Normand, Cucurella; Olmo, Zubimendi, F. Ruiz; Yamal, Morata, N. Williams

Ersatzbank Spanien: Raya, Remiro, Grimaldo, Mingueza, Huijsen, Vivian, Baena, Gavi, Isco, F. Lopez, Merino, Pedri, Aghehowa, Pino, Oyarzabal

Startelf Frankreich: Maignan - Gusto, Konate, Pavard, T. Hernandez; Guendouzi, Tchouameni, Rabiot; Olise, Dembele, Mbappe

Ersatzbank Frankreich: Chevalier, Samba, Bade, Digne, L. Hernandez, Kalulu, Lenglet, Kone, Zaire-Emery, Barcola, Cherki, Doue, Kolo Muani, Thuram

Im Halbfinale der EM 2024 setzte sich La Roja mit 2:1 durch und krönte sich später durch einen Sieg über England zum Europameister. Die letzten direkten Aufeinandertreffen vor den beiden eben genannten fanden in den Jahren 2017 und früher statt. Insofern haben zumindest diese Begegnungen keinen echten Einfluss auf unseren Spanien Frankreich Tipp.

Mit Spielern wie Lamine Yamal auf der einen oder Kylian Mbappe auf der anderen Seite erwarten wir ein Spiel mit vielen Torchancen und entsprechend auch einige Treffer in der Partie. Wer sich eine der Gratis Sportwetten sichert, der sollte über den bereits erwähnten Tipp auf “Über 2,5 Tore” auf jeden Fall nachdenken.

Unser Spanien - Frankreich Tipp: “Beide Teams treffen”

Frankreich will die Revanche für die Revanche. Mit den Spaniern haben Les Bleus aber einen der härtesten Brocken vor der Brust, der zuletzt vor über 14 Monaten ein Länderspiel verloren hat. Trotzdem sehen wir die Grande Nation keinesfalls chancenlos. Nachdem La Roja nur einmal in den letzten 18 Länderspielen nicht getroffen hat, zuletzt aber sieben Gegentore in drei Partien kassierte, halten wir eine Torwette für die sinnvollste Option, zumal sie auch noch eine sehr ordentliche Quote abwirft. Mit Akteuren wie Yamal, Nico Williams, Dembele oder Mbappe auf dem Rasen spricht Vieles dafür, dass wir ein temporeiches Match mit Chancen auf beiden Seiten zu sehen bekommen werden.