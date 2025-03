Spanien - Niederlande Tipp, Prognose & Quoten | 23.3.2025

SPORT1 Betting 22.03.2025 • 12:00 Uhr Spanien - Niederlande Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Viertelfinale Rückspiel Wette | Kann “La Roja” nach fast 15 Jahren mal wieder gegen Oranje gewinnen?

Unser Spanien - Niederlande Sportwetten Tipp zum Nations League Viertelfinale Rückspiel am 23.03.2025 lautet: Das Hinspiel war ziemlich wild mit einigen Toren. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir auch im Rückspiel einige Treffer.

Durch ein spätes Tor in der Nachspielzeit hat die spanische Nationalmannschaft am Donnerstag die erste Pflichtspiel-Pleite seit knapp zwei Jahren gerade noch so abgewendet. In unserer Spanien Niederlande Prognose für das Viertelfinal-Rückspiel in der Nations League ist La Roja nun der Favorit auf das Weiterkommen.

Ein Spaziergang wird das aber mit Sicherheit nicht und vor allem mit Oranje hatte die “Rote Bestie” in der Vergangenheit immer wieder Probleme.

Wir setzen daher auf Tore und entscheiden uns für den Spanien Niederlande Wett Tipp heute "Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore".

Darum tippen wir bei Spanien vs Niederlande auf “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”:

Spanien hat in 16 der letzten 17 Länderspiele getroffen.

Die Niederlande haben in 10 der letzten 11 Länderspiele getroffen.

5 der letzten 6 Partien mit spanischer Beteiligung endeten mit 3 oder mehr Toren.

Spanien vs Niederlande Quoten Analyse:

Bereits im Hinspiel auf niederländischem Boden galten die Iberer gemäß den Quoten der Sportwettenanbieter als Favorit. Im Rückspiel zu Hause schlagen die Spanien Niederlande Quoten nun noch deutlicher in Richtung von “La Roja” aus. Wer auf einen Heimsieg setzt, der darf mit Quoten von höchstens 1,70 rechnen.

Demgegenüber stehen Quoten von bis zu 5,00 für Wetten auf einen Erfolg der Gäste. Dass beide Mannschaften, wie im Hinspiel, zum Torerfolg kommen, halten die Buchmacher für wahrscheinlicher, als dass nur höchstens ein Team trifft. Die Spanien Niederlande Wettquoten für “Beide Teams treffen” liegen im Schnitt bei 1,75. Für die Gegenwette gibt es Quoten bis 2,00.

Spanien vs Niederlande Prognose: Iberer setzen sich nach hartem Kampf durch

Auch im sechsten Anlauf sollte es nicht mit einem spanischen Sieg auf niederländischem Boden klappen (2U, 4N). Immerhin konnten die Iberer aber gerade noch so eine Niederlage abwenden. Am Donnerstag führten sie im Viertelfinal-Hinspiel der Nations League in Rotterdam erst früh mit 1:0 und retteten dann in der Nachspielzeit noch ein 2:2.

Gleichzeitig blieb “La Roja” damit auch im 17. aufeinanderfolgenden Länderspiel ungeschlagen (14S, 3U). Die letzte Pleite gab es vor ziemlich genau einem Jahr beim 0:1 in einem Testspiel gegen Kolumbien. Für die letzte Pflichtspiel-Niederlage des amtierenden Europameisters muss man hingegen schon etwas weiter zurückblättern.

Diese liegt nämlich fast zwei Jahre zurück, als die “Rote Bestie” in der Qualifikation zur EM 2024 mit 0:2 in Schottland verlor. Die letzte Pflichtspiel-Pleite im eigenen Land gab es dagegen am 24. September 2022, als die Spanier im Rahmen der Nations-League-Gruppenphase 2022/23 gegen die Schweiz mit 1:2 den Kürzeren zogen.

Das Turnier sollten sie später trotzdem gewinnen und auch in dieser Ausgabe gehören sie zusammen mit Deutschland zu den Top-Favoriten auf den Titel. Dafür müssen sie aber erst einmal ins Halbfinale einziehen, was wir den Iberern in unserem Spanien Niederlande Tipp aber zweifelsfrei zutrauen.

Spanien - Niederlande Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Spanien: 2:2 Niederlande (A), 3:2 Schweiz (H), 2:1 Dänemark (A), 3:0 Serbien (H), 1:0 Dänemark (H)

Letzte 5 Spiele Niederlande: 2:2 Spanien (H), 1:1 Bosnien (A), 4:0 Ungarn (H), 0:1 Deutschland (A), 1:1 Ungarn (A)

Letzte 5 Spiele Spanien vs. Niederlande: 2:2 (A), 1:1 (A), 0:2 (A), 1:5 (N), 0:0, 1:0 n.V. (N)

Hätte Oranje das Hinspiel für sich entschieden, wäre die Ausgangssituation eine andere. Durch das Gegentor in der Nachspielzeit, das die Elftal nach einer Roten Karte für Jorrel Hato in der 81. Minute in Unterzahl kassierte, sind die Chancen auf ein Weiterkommen der Niederländer aber ziemlich gesunken.

Auf des Gegners Platz haben sie keines der letzten vier Spiele gewinnen können (2U, 2N). Immerhin konnten sie in drei dieser letzten vier Auswärts-Begegnungen ein Tor erzielen - etwas, das wir von den Gästen auch in unserer Spanien vs Niederlande Prognose benötigen. Die einzige Ausnahme bildete die 0:1-Pleite im Nations-League-Gruppenspiel in Deutschland.

Es war auch gleichzeitig das einzige der letzten insgesamt elf Länderspiele, in dem es Oranje nicht auf die Anzeigetafel schaffte. Auf der anderen Seite konnte die Elftal in nur einer ihrer letzten neun Partien eine Weiße Weste wahren. In sieben der letzten neun Begegnungen mit niederländischer Beteiligung trafen beide Teams.

In acht der letzten elf Spiele, in denen die Niederlande mitwirkten, gab es mindestens drei Tore in der Partie. In die Hafenstadt Valencia reisen die Gäste mit nur einem Sieg aus ihren letzten sechs Länderspielen. Allerdings haben sie auch nur eine der letzten sechs Partien verloren. Mit vier endete der Großteil dieser Begegnungen remis.

Im Spanien gegen Niederlande Tipp darf ein Blick auf den direkten Vergleich keinesfalls fehlen. Dieser offenbart, dass die Iberer nur eine der letzten acht direkten Begegnungen mit den Niederländern gewonnen haben - dafür aber die wichtigste.

Spanien vs Niederlande: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Spanien: Simon - Porro, Le Normand, Cubarsi, Cucurella; Pedri, Zubimendi, Olmo; Yamal, Morata, Williams

Ersatzbank Spanien: Raya, Remiro, Baena, Grimaldo, Garcia, Huijsen, Mingueza, Oyarzabal, Merino, Perez, Samu, Ruiz

Startelf Niederlande: Verbruggen - Geertruida, van Hecke, van Dijk, Baas; Reijnders, Xavi, de Ligt; Frimpong, Depay, Gakpo

Ersatzbank Niederlande: Flekken, Olij, Koopmeiners, Lang, Taylor, Wieffer, de Jong, Kluivert, Malen, Brobbey

Im WM-Finale 2010 setzte sich “La Roja” im südafrikanischen Johannesburg mit 1:0 nach Verlängerung durch. Von den übrigen sieben der letzten acht direkten Aufeinandertreffen gingen ganze fünf an die Elftal (2U). Die beiden Remis gab es in den letzten beiden Begegnungen zwischen diesen beiden Nationen.

Insofern gibt es sicherlich auch Gründe, die gegen die Spanien vs Niederlande Prognose in Richtung Heimsieg sprechen. Wir würden ihn aber dennoch alternativ dazunehmen und wer Bedenken hat, der könnte versuchen, den entsprechenden Tipp als Gratiswette ohne Einzahlung zu spielen.

Unser Spanien - Niederlande Tipp: “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”

Nur eines der letzten acht Duelle gewonnen, seit vier direkten Begegnungen sieglos - dies spricht nicht unbedingt für die Spanier, die diese Bilanz nur zu gern wieder etwas mehr in ihre Richtung lenken wollen. Das Zeug dazu hat der Europameister auf jeden Fall und zu Hause hat er seine letzten fünf Länderspiele alle gewonnen. Dabei hat “La Roja” insgesamt 17 Treffer erzielt.

Insofern gehen wir auch am Sonntag von mehr als nur einem Heim-Tor aus. Oranje hat aber am Donnerstag gezeigt, dass man durchaus mithalten kann und wir sind überzeugt, dass die Gäste auch im Rückspiel zum Torerfolg kommen. Da zudem fünf der letzten sechs Spiele mit spanischer Beteiligung mit drei oder mehr Toren endeten und auch angesichts der Quote ist eine Torwette für uns in diesem Match die beste Option.