Spanien - Schweiz Tipp, Prognose & Quoten | 18.07.2025

Während der Gruppenphase jubelten alle teilnehmenden Nationalmannschaften über mindestens einen Treffer. Sogar am letzten Spieltag zeigten alle Teams einen Torjubel. Für den Spanien Schweiz Wett Tipp heute sind Tore auf beiden Seiten ebenfalls denkbar. Bei Bet365 spielen wir “Über 4,5 Tore” mit einer Quote von 2,25.

Darum tippen wir bei Spanien vs Schweiz auf “Über 4,5 Tore”:

Spanien vs Schweiz Quoten Analyse:

Spanien vs Schweiz Prognose: Das Viertelfinale trägt Blaugrana

Ähnlich wie Barca, agiert die Auswahl von der iberischen Halbinsel im 4-3-3 System, setzt auf Dominanz in Ballbesitz und hohes Gegenpressing nach Ballverlusten. Das lässt sich an den Bestwerten beim Ballbesitz (75,1 Prozent) sowie bei den Balleroberungen im letzten Drittel (11,3 pro Spiel) ablesen.

Spanien - Schweiz Statistik & Bilanz:

Am ersten (5:0 vs. Portugal) sowie dem zweiten Gruppenspieltag (6:2 vs. Belgien) sorgten die Spielerinnen von Montse Tomé bereits im Alleingang für mindestens fünf Treffer in der Partie.