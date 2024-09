Sparta Prag - Red Bull Salzburg Tipp, Prognose, Quoten

SPORT1 Betting 17.09.2024 • 09:00 Uhr Sparta Prag - Red Bull Salzburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Wer punktet zum CL-Auftakt?

Unser Sparta Prag - Red Bull Salzburg Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 18.09.2024 lautet: Die Bullen aus der Mozartstadt würden in dieser Saison gerne wieder die CL-K.o.-Phase erreichen. Doch schon im ersten Spiel wartet im Wett Tipp heute eine schwierige Aufgabe.

Am Mittwoch ist es soweit: Sparta Prag kehrt nach 19 Jahren in die Champions League zurück! Zum Auftakt der 8. Teilnahme an der Königsklasse empfangen die „Rudi“ in der Sparta Prag Red Bull Salzburg Prognose die Mannschaft der Bullen. Beide Vereine hatten am Wochenende aufgrund heftiger Regenfälle in der Heimat spielfrei und konnten sich so auf das direkte Duell konzentrieren. Die Wettquoten lassen hier auf ein recht ausgeglichenes Duell schließen.

Wir spielen den Sparta Prag Red Bull Salzburg Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,63 bei Bet365.

Darum tippen wir bei Sparta Prag vs Red Bull Salzburg auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

Sparta hat nur 1 Pleite in den vergangenen 11 Europapokal-Heimspielen kassiert

Prag ist seit 26 Pflichtspielen ungeschlagen (21S, 5U)

In 9 Europacup-Duellen mit österreichischen Vertretern setzte es für die „Rudi“ lediglich eine Niederlage



Sparta Prag vs Red Bull Salzburg Quoten Analyse:

Der Blick auf den Marktwert verrät uns, dass die Gäste mit 169 zu 71 Millionen Euro des Gegners leicht die Nase vorne haben. Da die Bullen aber auswärts ran müssen, können sich die Buchmacher bei den Sparta Prag Red Bull Salzburg Quoten auf keinen Favoriten einigen.

Die Hausherren bekommen mit Siegquoten zwischen 2,35 und 2,45 eine minimale Favoritenrolle verpasst. Doch auch für einen Erfolg der Gäste bekommt ihr Sparta Prag Red Bull Salzburg Wettquoten im Schnitt von lediglich 2,78.

Wenn ihr aktuell auf der Suche nach einem neuen Anbieter seid, ist unsere Übersicht der besten Sportwetten Bonus Angebote ein Muss für euch.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Sparta Prag vs Red Bull Salzburg Prognose: Wer hat die lange Pause besser verkraftet?

Unter Coach Brian Priske sicherte sich Sparta in der Vorsaison den zweiten Meistertitel in Folge. Die „Rudi“ aus der Hauptstadt hatten zuletzt 2001 zwei Liga-Titel in Folge in Tschechien gewinnen können. Da man auch noch zum 16. Mal den Pokal holte, reichte es in der abgelaufenen Saison für das sechste Double der Vereinsgeschichte. Da Erfolgstrainer Priske im Sommer zu Feyenoord wechselte, hat nun mit Lars Friis ein neuer Mann das Sagen beim „Athletic Club“. In der heimischen Liga ist der Titelverteidiger nach sieben Partien mit sechs Siegen, einem Remis und 16:6 Toren schon wieder auf Kurs.

Auch in der Königsklasse musste Sparta schon einige Runden gegen die Shamrock Rovers (2:0, 4:2), den FCSB aus Bukarest (1:1, 3:2) und Malmö FF (2:0, 2:0) überstehen. In der vergangenen Spielzeit hatten die Prager in der Europa League das Achtelfinale erreicht, mussten sich dort aber Liverpool klar geschlagen geben (1:5, 1:6). Die Pleite gegen die Reds war die einzige Niederlage in den vergangenen elf Europapokal-Heimspielen. Zudem sind die Roten auch seit 18 Liga-Spielen ungeschlagen (14S, 4U). Schaut man auf alle Pflichtspiele, gab es seit dem Rückspiel an der Anfield Road keine Pleite mehr (21S, 5U).

Nachdem Red Bull Salzburg lange Zeit mit der Königsklasse gefremdelt hat, nehmen die Mozartstädter in diesem Jahr zum sechsten Mal in Folge an der Champions League teil. In diesem Zeitraum hatte man einmal die K.o.-Phase erreicht. Da es in der Vorsaison in der heimischen Bundesliga aber nur für den zweiten Platz gereicht hatte, mussten die Bullen mal wieder in die Quali. Hier setzte sich RB gegen Twente Enschede (2:1, 3:3) und Dynamo Kiew (2:0, 1:1) durch. In diesem Jahr will sich der Verein natürlich in erster Linie wieder den heimischen Meistertitel zurückholen.

Unter dem neuen Coach Pep Lijnders, dem ehemaligen Assistent von Jürgen Klopp beim FC Liverpool, war Salzburg mit drei Siegen auch gut in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Vor der Länderspielpause setzte es aber mit dem 2:3 bei Rapid Wien die erste Niederlage. In der Königsklasse konnte Red Bull zuletzt auch nur vier von 19 Gastspielen für sich entscheiden. Unter Trainer Lijnders spielen die Salzburger ein hohes Pressing und erobern den Ball im Schnitt 45,6 Meter vor dem eigenen Tor. Das ist der Höchstwert in der heimischen Liga.

Sparta Prag - Red Bull Salzburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sparta Prag: 2:0 Hradec Kralove (A), 2:0 Malmö FF (H), 2:1 Slovacko (H), 2:0 Malmö FF (A), 2:1 Jablonec (A)

Letzte 5 Spiele Red Bull Salzburg: 2:3 Rapid (A), 1:1 Dynamo Kiew (H), 2:0 Dynamo Kiew (A), 1:0 LASK (A), 3:3 Twente Enschede (A)

Letzte Spiele Sparta Prag vs Red Bull Salzburg: 3:0 (H), 0:0 (A)



Beide Teams standen sich in der Saison 1997/98 schon mal in der CL-Quali gegenüber. Nach einem 0:0 in Salzburg setzte sich Sparta mit einem 3:0-Heimsieg durch. Das war einer von vier Erfolgen der Prager gegen österreichische Teams (4U, 1N).

Daheim sind die Tschechen gegen einen Vertreter aus Österreich noch ungeschlagen (2S, 2U). Die Bullen sind dagegen in ihrer Europapokal-Geschichte bisher nur 1997/98 auf die „Rudi“ aus der tschechischen Hauptstadt getroffen.

Der Prager Angreifer Veljko Birmancevic kommt in seinen letzten neun Europapokal-Partien auf sechs Treffer und zwei Vorlagen. Trifft der Serbe auch am Mittwoch im Sparta Prag Red Bull Salzburg Tipp, bekommt ihr dafür bei ODDSET eine Quote von 3,40.

Neukunden des Anbieters dürfen sich vor einer ersten Wette bei diesem Anbieter den ODDSET Bonus nicht entgehen lassen.

So seht ihr Sparta Prag - Red Bull Salzburg im TV oder Stream:

17. September 2024, 18:45 Uhr, epet Arena

Übertragung Stream: DAZN, Canal+



Wer diese Sparta Prag Red Bull Salzburg Prognose in Deutschland live mitverfolgen möchte, braucht dafür ein Abo bei Streaming-Anbieter DAZN.

In Österreich wird die Partie nur vom Bezahlsender Canal+ gezeigt. Anpfiff ist am Mittwochabend im Stadion Letna von Prag, welches aus Sponsorengründen aktuell „epet Arena“ heißt.

Sparta Prag vs Red Bull Salzburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Sparta Prag: Vindahl - Vitik, Panak, Sörensen - Wiesner, Kairinen, Laci, Rynes - Birmancevic, Rrahmani, Haraslin

Ersatzbank Sparta Prag: Vorel - Ross, Suchomel, , Pavelka, Tuci, Olatunji, Danek, Zeleny, Sadilek, Solbakken, Krasniqi

Startelf Red Bull Salzburg: Blaswich - Dedic, Piatkowski, S. Baidoo, Kjaergaard - Gourna-Douath, Diambou, Gloukh - Nene, Ratkov, Yeo

Ersatzbank Red Bull Salzburg: A. Schlager - Blank, Mellberg, Okoh, Capaldo, Bidstrup, Daghim

Beide Mannschaften haben seit gut zweieinhalb Wochen kein Pflichtspiel mehr absolviert.

Dementsprechend fällt eine Voraussage der jeweiligen Startaufstellung recht schwer.

Unser Sparta Prag Red Bull Salzburg Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Red-Bull-Coach Pep Lijnders war schon in der Vorsaison mit Liverpool zu Gast bei den „Rudi“. Dieses Mal muss er sich aber auf ein engeres Spiel einstellen. Denn der amtierende tschechische Doublesieger ist äußerst unangenehm zu bespielen, vor allem in Prag.

Zudem ist der AC Sparta seit 26 Pflichtspielen ungeschlagen. Bei den Bullen läuft dagegen unter dem neuen Trainer und mit einigen Neuzugängen noch nicht alles rund. Zudem taten sich die Mozartstädter bisher auswärts in der Königsklasse recht schwer. So trauen wir den Gästen nicht mehr als einen Punkt zu. Dabei dürften aber ein paar Tore fallen.