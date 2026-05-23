Sporting CP vs Torreense: Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Taca-de-Portugal-Finale am 24.05.2026

SPORT1 Betting 23.05.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Prognosen, Quoten und Wett Tipps unserer Experten für das Taca de Portugal Finale zwischen Sporting CP und Torreense am 24.05.2026.

Im portugiesischen Fußball wird am Wochenende noch ein Titel vergeben. Die Buchmacher warten, dass Sporting CP Iim Finale des Taca de Portugal seine Favoritenrolle bestätigt und gegen den Zweitligisten Torreense gewinnt.

Das Spiel findet am Sonntag, den 24.05.2026 statt. Wir sehen den Favoriten im Estadio Nacional ebenfalls klar vorne und spielen mit einer Quote von 1,09 bei Tipico den Sieg von Sporting CP.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Sporting CP geht als unbestreitbarer Favorit in dieses Pokalfinale. Die Mannschaft von Rui Borges hat 2026 nur vier 28 Pflichtspiele verloren, wobei zwei dieser Niederlagen in der Champions League stattfanden. In diesem Zeitraum erzielte das Team durchschnittlich 1,96 Tore pro Spiel und kassierte gerade mal 0,96 Gegentore.

Die Quoten spiegeln diese Dominanz wider, denn Sporting hat eine implizite Siegwahrscheinlichkeit von über 87 Prozent innerhalb der regulären Spielzeit. Zehnmal wurde Sporting in dieser Saison auf dem nationalen Markt mit einer Quote unter 1,30 bewertet; acht dieser Spiele gewann der SCP und erzielte dabei im Schnitt drei Tore.

Angeführt wird die Offensive von Luis Suarez, dem Torschützenkönig der Primeira Liga mit 28 Treffern in allen Wettbewerben. Auf der anderen Seite steht Torreense, das in der zweiten Liga mit lediglich 0,97 Gegentoren pro Spiel eine der besten Verteidigungen stellte.

Der Qualitätsunterschied zur Offensivkraft von Sporting ist jedoch immens. Zudem befindet sich Torreense mitten in den Aufstiegs-Playoffs, was die Vorbereitung auf dieses historische Finale zusätzlich erschwert.

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Sporting CP vs Torreense: Wett Tipps für Tipper

Für dieses ungleiche Duell haben wir einige interessante Prognosen und Wett Tipps für dich zusammengestellt:

Sieg Sporting CP ( Quote 1,09 bei Tipico ): Sporting ist der überwältigende Favorit. Die Grün-Weißen haben lediglich eines ihrer letzten 20 nationalen Spiele verloren und der Qualitätsunterschied zum Zweitligisten Torreense ist enorm. Ein klarer Sieg ist fast schon Pflicht.

Sporting ist der überwältigende Favorit. Die Grün-Weißen haben lediglich eines ihrer letzten 20 nationalen Spiele verloren und der Qualitätsunterschied zum Zweitligisten Torreense ist enorm. Ein klarer Sieg ist fast schon Pflicht. Sporting gewinnt & Unter 3,5 Sporting-Tore ( Quote 1,80 bei Tipico ): Pokalfinals sind oft enger als man denkt. Seit der Saison 2010/11 hat kein Team im Finale des Taca de Portugal vier oder mehr Tore in 90 Minuten geschossen. Diese Wette kombiniert den Sieg des Favoriten mit einer realistischen Toranzahl.

Pokalfinals sind oft enger als man denkt. Seit der Saison 2010/11 hat kein Team im Finale des Taca de Portugal vier oder mehr Tore in 90 Minuten geschossen. Diese Wette kombiniert den Sieg des Favoriten mit einer realistischen Toranzahl. Sporting führt zur HZ, Sporting Über 2,5 Tore & Beide Teams treffen – Nein (Quote 2,68 bei Tipico): Sporting startet oft stark und hat bereits bewiesen, dass es gegen Teams wie Casa Pia, die Torreense nur knapp schlagen konnte, haushoch überlegen ist.