Sporting - Füchse Berlin Tipp, Prognose & Quoten | 13.11.2025

SPORT1 Betting 12.11.2025 • 18:00 Uhr Sporting - Füchse Berlin Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine EHF Champions League Wette | Siebter Streich der Deutschen?

Unser Sporting - Füchse Berlin Sportwetten Tipp zum EHF Champions League Spiel am 13.11.2025 lautet: Der deutsche Meister tritt bislang furios auf und hat die mit Abstand meisten Tore. In unserem Wett Tipp heute setzen wir deshalb auf die Zielgenauigkeit der Gäste.

Aus deutscher Sicht könnte die EHF Champions League wohl nicht besser laufen. Beide deutschen Vertreter aus Magdeburg bzw. der Hauptstadt stehen ohne Punktverlust an der Spitze ihrer jeweiligen Gruppe. In unserer Sporting Füchse Berlin Prognose erwartet den amtierenden deutschen Meister nun aber ein schweres Auswärtsspiel.

Insgesamt gehen wir von einem Spektakel mit vielen Toren aus, bei dem auch die Gäste mal wieder ihre Zielgenauigkeit unter Beweis stellen werden. Wir entscheiden uns daher für den Sporting Füchse Berlin Wett Tipp heute “Füchse Berlin Über 33,5 Tore” Wette mit einer Quote von 1,76 bei NEO.bet.

Darum tippen wir bei Sporting vs Füchse Berlin auf “Füchse Berlin Über 33,5 Tore”:

Die Füchse haben alle bisherigen 6 Gruppenspiele in der Champions League gewonnen.

Mit insgesamt 210 Toren erzielten die Berliner im Schnitt genau 35 Treffer pro Partie.

In 6 ihrer letzten 7 Spiele in allen Wettbewerben trafen die Füchse mindestens 34mal.

Sporting vs Füchse Berlin Quoten Analyse:

Die besten Sportwetten Anbieter sehen die Angelegenheit etwas anders als wir. Für sie sind die Gäste aus Deutschland der doch klare Favorit. Die Sporting Füchse Berlin Quoten für Wetten auf einen Auswärtssieg kreisen um 1,50 herum, mit Höchstwerten von gerade einmal 1,52.

Demgegenüber stehen Quoten bis 3,40 für Wetten auf einen Heimsieg. Interessant sind in diesem Zusammenhang immer noch die Sporting Füchse Berlin Wettquoten für den Tipp “Doppelte Chance 1X”, die Werte bis 2,40 erreichen. Immerhin gehen die Bookies mit uns davon aus, dass es torreich werden könnte. Erst für “Über 66,5 Tore” gibt es Quoten über der Marke von 2,00.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Sporting vs Füchse Berlin Prognose: Gäste müssen alles abrufen

Die Generalprobe für den Schlagabtausch mit den Füchsen ist den Portugiesen geglückt. Am vergangenen Samstag gewannen sie ihr Liga-Spiel beim Vitoria SC klar mit 40:25. Für Sporting war das der neunte Sieg im neunten Spiel der laufenden Saison in der heimischen Andebol und der fünfte Pflichtspielsieg am Stück.

In der Champions League-Gruppe A steht der portugiesische Vertreter mit einer 4-0-2-Bilanz und einem trotz doppelt so vielen Siegen wie Niederlagen negativen Torverhältnis von 199:203 auf dem dritten Rang, der “nur” die Qualifikation für das Achtelfinale bedeuten würde und nicht, wie einer der ersten beiden Ränge, das Ticket fürs Viertelfinale.

Zu Hause ist die Mannschaft aus Lissabon, die in diesem Jahr neben dem Double aus Meisterschaft und Pokal der Saison 2024/25 auch den nationalen Supercup holte, eine Macht. Vom 07. September 2024 bis heute gab es in 30 Heimspielen in allen Wettbewerben 27 Siege und nur zwei Niederlagen (1U). Kurios: Beide Heimpleiten gab es gegen den HBC Nantes.

Die letzten beiden Heimpartien gegen den kommenden Gegner konnten die Portugiesen ebenfalls für sich entscheiden. Insofern widersprechen wir in unserer Sporting Füchse Berlin Prognose der Einschätzung der Wettanbieter, was die klare Favoritenstellung der Gäste angeht. Eine Torwette halten wir aber ohnehin für die bessere Option. Für diese könnt ihr auch den aktuellen NEO.bet Promo Code verwenden.

Sporting - Füchse Berlin Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sporting: 40:25 Vitoria SC (A), 34:30 Kolstad (A), 34:18 Povoa (A), 33:32 Veszprem (H), 45:28 Gaia (H)

Letzte 5 Spiele Füchse Berlin: 34:26 Leipzig (A), 38:22 Eisenach (H), 38:39 Hamburg (H), 32:31 Veszprem (A), 36:30 Stuttgart (A)

Letzte 5 Spiele Sporting vs. Füchse Berlin: 32:33 (A), 35:33 (H), 32:28 (H), 32:31 (A), 19:29 (A)

Wir verkennen dabei nicht die starken Leistungen des deutschen Meisters, der alle bisherigen sechs Gruppenspiele der laufenden Champions League-Spielzeit für sich entschieden hat. Dabei erzielten die Berliner insgesamt 210 Tore und damit von allen 18 Teams die mit Abstand meisten. Kein anderes Team hat überhaupt die 200 Tore-Marke geknackt.

Im Schnitt erzielte der deutsche Champion damit genau 35 Tore pro Königsklassen-Partie, weshalb wir in unserem Sporting Füchse Berlin Tipp auch lieber eine Torwette ins Auge fassen. Nimmt man die Spiele aus der heimischen Bundesliga hinzu, dann haben die Berliner in sechs ihrer letzten sieben Pflichtspiele mindestens 34 Tore geworfen - so auch am Wochenende.

Am vergangenen Sonntag gewannen sie ihre Auswärtspartie vom 11. Spieltag bei Schlusslicht Leipzig klar mit 34:26. Allerdings stehen die Füchse in der laufenden Bundesliga-Saison auch schon bei drei Niederlagen. Zum Vergleich: In der kompletten letzten BL-Spielzeit hatten sie ebenfalls nur drei Pleiten kassiert.

Zuletzt verloren sie aber selten. Genauer gesagt: In den letzten 14 Pflichtspielen in allen Wettbewerben zogen sie nur einmal den Kürzeren. Die übrigen 13 Partien haben sie allesamt gewonnen. Insofern gibt es natürlich auch Argumente für Gäste. Starke Argumente liefert übrigens auch der aktuelle NEO.bet Bonus.

Unser Sporting - Füchse Berlin Tipp: “Füchse Berlin Über 33,5 Tore”

Der portugiesische Double-Sieger der vergangenen Saison, der die aktuelle Spielzeit mit dem Gewinn des nationalen Supercups einläutete, trifft auf den amtierenden deutschen Meister und ebenfalls Supercup-Sieger, der zudem bereits im vergangenen Jahr im Finale der Champions League stand und sich dort Magdeburg geschlagen geben musste. Argumente findet man für beide Mannschaften, weshalb wir die Finger von einer Siegwette lassen.

Die Berliner verfügen über jede Menge Offensivpower, haben nach 6 Spieltagen bereits 210 Tore geworfen und damit im Schnitt genau 35 Treffer pro Partie erzielt. Überhaupt knackten sie zuletzt regelmäßig die Marke von 33 Toren. Sporting auf der anderen Seite hat im laufenden Wettbewerb 203 Gegentreffer kassiert, was einem Schnitt von 33,8 Gegentoren pro Match entspricht. Nach alldem halten wir eine Torwette pro Füchse für die sinnvollste Option.