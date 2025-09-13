St. Pauli - Augsburg Tipp, Prognose & Quoten | 14.09.2025

SPORT1 Betting 13.09.2025 • 18:00 Uhr St. Pauli - Augsburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Kann der FCSP den Derbysieg vergolden?

Unser St. Pauli - Augsburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 14.09.2025 lautet: Beim FCA hat der neue Trainer Sandro Wagner schon einiges bewirkt. Mit dem frischen Wind, der nun in Augsburg weht, dürfen sich die Fuggerstädter auch Wett Tipp heute zu Gast auf dem Kiez etwas ausrechnen.

Der FC St. Pauli und der FC Augsburg sind gut in die neue Saison gestartet. Nach zwei Spieltagen stehen die beiden Vereine auf den Plätzen 5 und 7. Am Sonntag treffen die beiden Mannschaften am Millerntor direkt aufeinander. Der Sieger darf weiter nach oben schielen.

Die Quoten der St. Pauli Augsburg Prognose schlagen sich etwas überraschend recht deutlich auf die Seite der Hausherren. Wir kommen aber zu einem etwas anderen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,65 bei Bwin den St. Pauli Augsburg Wett Tipp heute “Doppelte Chance x/2”.

Darum tippen wir bei St. Pauli vs Augsburg auf “Doppelte Chance x/2”:

Im Kalenderjahr 2025 holten nur die Bayern (24) mehr Auswärtspunkte als Augsburg (21)

St. Pauli konnte nur 1 der letzten 9 Heimspiele gewinnen

Die Kiezkicker warten seit 5 Partien am Millerntor auf einen Dreier

St. Pauli vs Augsburg Quoten Analyse:

Der FCA ist trotz der Niederlage gegen die Bayern toll in die neue Saison gestartet. Coach Sandro Wagner hat viel frischen Wind in die Fuggerstadt gebracht. Auch müssten die Gäste im Duell am Sonntag den besseren Kader haben. Trotzdem schlagen sich die St Pauli vs Augsburg Quoten auf die Seite der Hausherren.

Für einen Heimsieg bekommt ihr bei den besten Buchmachern im besten Fall eine 2,25. Nehmen die Gäste alle Punkte mit, wird das mit St Pauli gegen Augsburg Wettquoten zwischen 3,25 und 3,35 belohnt. Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

St. Pauli vs Augsburg Prognose: Wer kann die guten Eindrücke bestätigen?

Der FC St. Pauli will langsam und kontinuierlich größer werden. So gab der Kiez-Klub in diesem Transfersommer mit 13,5 Millionen Euro so viel Geld aus wie noch nie. Das war vor allem möglich durch Einnahmen von zwölf Millionen Euro. Coach Alexander Blessin hatte in seinem ersten Jahr großen Wert auf eine kompakte Defensive gelegt. Nun wurde der Kader nach seinen Vorstellungen auch mit mehr Tempo angepasst. Die “Boys in Brown” starteten mit einem Remis gegen den BVB (3:3) und einem Sieg gegen den HSV (2:0) in die neue Saison.

Vor allem im Derby gegen die Rothosen zeigte der FCSP eindrucksvoll, wer die neue Nummer 1 in Hamburg ist. Nun will Pauli an seinen Statistiken arbeiten. Denn noch nie überstanden die Kiezkicker die ersten drei Spieltage einer Bundesliga-Saison ohne Niederlage. Zudem konnten die Männer von Coach Blessin seit Anfang Februar nur eines ihrer neun Heimspiele gewinnen (4U, 4N). Seit fünf Partien am Millerntor wartet man auf einen Dreier (3U, 2N). Trotz einem gesamten xG-Wert von 2,8 erzielte die Mannschaft schon fünf Tore an den ersten beiden Spieltagen.

Beim Heimdebüt von Sandro Wagner bekam es Augsburg ausgerechnet mit dem FC Bayern zu tun. Und die Hausherren waren gegen den großen Nachbarn lange Zeit ziemlich chancenlos bis aus dem Nichts das 1:3 fiel. Dank der fahrlässigen Chancenverwertung der Münchner durften die Fuggerstädter am Ende sogar noch auf das 3:3 hoffen, welches allerdings ausblieb. So reichte die gute Leistung gegen den Rekordmeister nicht für Punkte, machte aber Mut. Der FCA nimmt unter Wagner sein Schicksal in die eigene Hand und gibt nie auf.

Auch ist das Team schwer ausrechenbar. Die fünf Treffer erzielten fünf verschiedene Spieler. Saisonübergreifend verlor Augsburg fünf der letzten sechs BL-Partien (1S). Auch hat man in diesem Zeitraum 15 Gegentore kassiert. In der Fremde war der FCA 2025 aber recht stark. Nur die Bayern kommen auf des Gegners Platz auf mehr Siege und Punkte (7/24) als die Fuggerstädter (6/21). Diese gute Auswärtsbilanz ist ein Argument für unseren St. Pauli Augsburg Tipp. Die ersten beiden Gastspiele einer Bundesliga-Saison konnte der Verein aber noch nie für sich entscheiden.

St. Pauli - Augsburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele St. Pauli: 2:0 HSV (A), 3:3 BVB (H), 1:0 Norderstedt (A), 1:0 Verona (A), 2:2 Coventry (A)

Letzte 5 Spiele Augsburg: 1:2 Greuther Fürth (H), 2:3 Bayern München (H), 3:1 Freiburg (A), 2:0 Hallescher FC (A), 0:1 Sunderland (H)

Letzte 5 Spiele St Pauli vs Augsburg: 1:1 (H), 1:3 (A), 3:0 (H), 2:3 (A), 1:1 (H)

In den Datenbanken finden sich vor der St. Pauli Augsburg Prognose zehn Duelle zwischen beiden Vereinen. Die Hamburger kommen dabei auf lediglich zwei Siege (3U, 5N). Allerdings verlor St. Pauli noch kein Ligaspiel zu Hause gegen den FCA (2S, 1U).

Die einzige Heimpleite gab es in der Saison 1973/74 in der Aufstiegsrunde zur 1. Bundesliga. In der vergangenen Saison trafen beide Vereine erstmals seit 2009/10 aufeinander. Der FCA gewann daheim mit 3:1 und holte auf dem Kiez ein 1:1.

St. Pauli ließ an den ersten beiden Spieltagen die wenigsten Torschüsse zu (13). Zudem hatten die Kiezkicker schon in der vergangenen Saison die zweitbeste Abwehr hinter den Bayern.

Und auch dieses Mal rechnen wir nicht mit einem Torfestival. Für den St Pauli Augsburg Tipp “Unter 2,5 Tore” gibt es bei Betano eine Quote von 1,75. Neu- und Bestandskunden des Anbieters können zudem noch den aktuellen Betano Promo Code nutzen!

So seht ihr St. Pauli - Augsburg im TV oder Stream:

14. September 2025, 15:30 Uhr, Stadion am Millerntor, Hamburg

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Bei den Partien am Sonntag bleibt alles wie in der Vorsaison. DAZN überträgt alle Duelle um 15:30 Uhr und 17:30 Uhr sowie 15 Spiele um 19:30 Uhr. So seht ihr auch das Spiel zwischen St. Pauli und Augsburg, welches um 15:30 Uhr im Stadion am Millerntor angepfiffen wird, bei dem Streaminganbieter.

St. Pauli vs Augsburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf St. Pauli: Vasilj - Wahl, Smith, Dzwigala - Pyrka, Sands, Fujita, Oppie - Sinani - Hountondji, Pereira Lage

Ersatzbank St. Pauli: Voll, La. Ritzka, Robatsch, Saliakas, Ahlstrand, Irvine, Metcalfe, Schmidt, Afolayan, Ceesay, Kaars

Startelf Augsburg: Dahmen - Matsima, Gouweleeuw, Zesiger - M. Wolf, Massengo, Jakic, Fellhauer - Saad, Rieder - Kömür

Ersatzbank Augsburg: Labrovic, Banks, Pedersen, Claude-Maurice, Maier, Rexhbecaj, Dardari, Gharbi, P. Tietz

Auf beiden Seiten gibt es aktuell einige Profis, die für den Spieltagskader nicht berücksichtigt werden. Die Hausherren müssen zudem auf Jones, Nemeth und Mets verzichten. Bei den Gästen fallen der gesperrte Essende sowie die verletzten Giannoulis, Kabadayi, Kade und K. Schlotterbeck aus. So gleicht sich die Personalsituation bei der St Pauli Augsburg Prognose einigermaßen aus.

Unser St. Pauli - Augsburg Tipp: Doppelte Chance x/2

Beide Teams sind vielversprechend in die neue Saison gestartet. So gehen wir am Sonntag von einem engen Duell auf Augenhöhe aus. Dabei kommen wir allerdings zu einer anderen Einschätzung als die Buchmacher.

Wir sehen die Gäste aus Augsburg etwas vorne. Das hat einerseits mit den Problemen der Kiezkicker im eigenen Stadion zu tun. Auf der Gegenseite fühlt sich der FCA seit geraumer Zeit auswärts wohler als daheim.