St. Pauli - Borussia Dortmund Tipp, Prognose & Quoten | 23.08.2025

Unser St. Pauli - Borussia Dortmund Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 23.08.2025 lautet: Die Borussia möchte sich in dieser Saison ihren Rang als Nummer 2 im deutschen Fußball zurückholen. Auf diesem Weg wartet im Wett Tipp heute ein Auftaktsieg auf die Schwarz-Gelben.

Sowohl der FC St. Pauli als auch Borussia Dortmund hatten am vergangenen Wochenende in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen klare Außenseiter große Probleme. Die Kiezkicker kamen gegen den Regionalligisten Eintracht Norderstedt sogar nur im Elfmeterschießen weiter.

Und der BVB musste sich mit einem knappen 1:0 gegen den Drittligisten Rot-Weiss Essen begnügen. Zum Auftakt der Bundesliga-Saison 2025/26 treffen die beiden Vereine am Samstagabend im Millerntor-Stadion aufeinander. Die Quoten der St. Pauli Borussia Dortmund Prognose schlagen sich auf die Seite der Westfalen.

Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 2,05 bei Bet-at-home den St. Pauli Borussia Dortmund Wett Tipp heute “Sieg BVB & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei St. Pauli vs Borussia Dortmund auf “Sieg BVB & Über 1,5 Tore”:

Der BVB startete in den letzten zehn Jahren immer mit einem Sieg in eine neue BL-Saison

Dortmund ist in der BL seit zwölf Spielen gegen die Kiezkicker ungeschlagen

Die Borussia holte aus den vergangenen 8 Partien 22 Punkte (7S, 1U)

St. Pauli vs Borussia Dortmund Quoten Analyse:

Wenig überraschend gehen die Gäste am Samstag anhand der St. Pauli vs Borussia Dortmund Quoten als Favoriten auf den Platz. Für einen Dreier der Westfalen bekommt ihr eine Höchstquote von 1,80.

Bei den besten Bookies, die auch in unserem Sportwetten Bonus Vergleich ganz vorne liegen, gibt es für einen Erfolg der Kiezkicker St. Pauli gegen Borussia Dortmund Wettquoten zwischen 4,40 und 4,80.

St. Pauli vs Borussia Dortmund Prognose: Werden die Hamburger in dieser Saison torgefährlicher?

Die “Boys in Brown” wollen in der kommenden Spielzeit Geschichte schreiben. Denn der Verein konnte bisher erst einmal in zwei Spielzeiten in Folge den Ligaerhalt in der Bundesliga schaffen. St. Pauli spielte 2024/25 seine insgesamt neunte Bundesliga-Saison und verhinderte erst zum vierten Mal den Abstieg. Der letzte Klassenerhalt glückte 1996. Zwei Faktoren waren in der Vorsaison für den Erfolg entscheidend. Einerseits kassierten nur die Bayern (32) weniger Gegentore als die Kiezkicker (41). Zudem lief der FCSP ligaweit durchschnittlich am meisten (120,3 Kilometer pro Spiel).

Auf der Gegenseite hatten die Hamburger mit 28 Treffern die schwächste Offensive der Liga. Gleich in elf Heimspielen blieb man torlos. Damit wurde der Negativrekord von Tasmania Berlin aus der Spielzeit 1965/66 eingestellt. Im Sommer wurde der Kader nach den Vorstellungen, Tempo und Intensität von Coach Alexander Blessin ausgerichtet. Zwei weitere Fakten sprechen für unseren St. Pauli Borussia Dortmund Tipp: Die Kiezicker beendeten die Vorsaison mit fünf sieglosen Spielen in Serie (3U, 2N) und verloren bisher alle vier Top-Spiele an einem Samstagabend in der Bundesliga (alle daheim).

Auf der einen Seite sammelte Dortmund in der Vorsaison lediglich 57 Punkte und spielte damit seine schwächste BL-Saison seit 2017/18. Nach dem 27. Spieltag stand die Borussia in der unteren Tabellenhälfte (Platz 10). Mit 22 Punkten aus den letzten acht Spielen (7S, 1U) schaffte der BVB eine historische Aufholjagd (Rang 4). Am Ende stellten die Westfalen mit 71 Toren auch die drittbeste Offensive. Unter Coach Niko Kovac wurde die Mannschaft deutlich laufstärker (fast vier Kilometer mehr) und kam auf mehr Tore pro Spiel (2,5 statt 1,8) sowie mehr Abschlüsse (16 statt 13).

In dieser Saison will sich der Verein zumindest seine Position als Nummer 2 im deutschen Fußball zurückholen. Dafür muss man die Auswärtsbilanz optimieren. 2024/25 setzte es acht Auswärtsniederlagen, so viele waren es zuletzt vor zehn Jahren. Auch hat man mit Jobe Bellingham bisher erst einen Neuzugang präsentiert. Und der Trainer muss verhindern, dass sich bei der Mannschaft, wie so oft in den vergangenen Jahren, der Schlendrian einschleicht. Dafür sind die Schwarz-Gelben immer zum Saisonauftakt schon in Topform: Der BVB hat in den letzten zehn Jahren immer am 1. Bundesliga-Spieltag gewonnen (einmal auswärts, neunmal zu Hause).

St. Pauli - Borussia Dortmund Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele St. Pauli: 3:2 n.E. Norderstedt (A), 1:0 Verona (A), 2:2 Coventry (A), 2:0 Nizza (H), 4:1 Silkeborg (A)

Letzte 5 Spiele Borussia Dortmund: 1:0 RW Essen (A), 1:2 Juventus (H), 3:2 Lille (H), 8:1 SF Siegen (A), 2:3 Real Madrid (A)

Letzte 5 Spiele St. Pauli vs Borussia Dortmund:

Beide Vereine trafen schon 24-mal aufeinander. St. Pauli hat bisher nur drei Siege in seiner Bilanz stehen, bei vier Remis und 17 Niederlagen. Der letzte Erfolg der Kiezkicker gegen die Westfalen liegt schon fast 36 Jahre zurück.

Im November 1989 gab es am Millerntor einen 2:1-Sieg. In der Bundesliga ist der BVB mittlerweile schon seit zwölf Spielen gegen den FCSP ungeschlagen (11S, 1U). Zuletzt gab es für die Borussia vier Siege in Folge.

In der vergangenen Spielzeit gewann Schwarz-Gelb mit 2:1 (H) und mit 2:0 (A). Diese Argumente sprechen natürlich für unsere St. Pauli Borussia Dortmund Prognose. Im Pokal holten die Hamburger im Januar 2022 im Achtelfinale allerdings einen 2:1-Heimerfolg.

Zum Saisonauftakt müssen wir gleich BVB-Stürmer Serhou Guirassy auf dem Zettel haben. Der Angreifer landete mit 21 Treffern in der Vorsaison auf Platz 2 der Torschützenliste. Im Jahr 2025 war Guirassy mit 15 Toren sogar die Nummer 1 in der Bundesliga und traf zuletzt in fünf BL-Spielen in Folge.

Zum Saisonauftakt müssen wir gleich BVB-Stürmer Serhou Guirassy auf dem Zettel haben. Der Angreifer landete mit 21 Treffern in der Vorsaison auf Platz 2 der Torschützenliste. Im Jahr 2025 war Guirassy mit 15 Toren sogar die Nummer 1 in der Bundesliga und traf zuletzt in fünf BL-Spielen in Folge.

Auch bei der Klub-WM und am vergangenen Wochenende im Pokal überzeugte der Stürmer mit insgesamt fünf Toren in sechs Spielen.

St. Pauli vs Borussia Dortmund: Die möglichen Aufstellungen

Startelf St. Pauli: Vasilj - Wahl, Smith, Nemeth - Pyrka, Sands, Fujita, Oppie - Sinani - Hountondji, Pereira Lage

Ersatzbank St. Pauli: Voll, Dzwigala, La. Ritzka, Robatsch, Saliakas, Ahlstrand, Metcalfe, Schmidt, Afolayan, Banks, Ceesay

Startelf Borussia Dortmund: Kobel - Mane, Anton, Bensebaini - Ryerson, Sabitzer, Svensson - P. Groß, Bellingham - Guirassy, Adeyemi

Ersatzbank Borussia Dortmund: A. Meyer, Kabar, Lührs, Yan Couto, Brandt, F. Nmecha, Özcan, Reyna, Beier, Campbell

Bei der St. Pauli Borussia Dortmund Prognose müssen wir vor allem einen Blick auf die BVB-Defensive werfen. Denn hier fallen mit Can, Schlotterbeck und Süle gleich drei potentielle Stammspieler aus. Zudem fehlt den Gästen auch Duranville. Bei den Hausherren verpassen Irvine, Jones und Mets den Saisonauftakt.

Unser St. Pauli - Borussia Dortmund Tipp: Sieg BVB & Über 1,5 Tore

Nach der tollen Serie zum Ende der Vorsaison geht Dortmund mit breiter Brust ins erste Spiel. Zudem trifft man auf einen Lieblingsgegner. Auch sind die Westfalen am ersten Spieltag einer neuen Saison besonders stark.