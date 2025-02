St. Pauli - Freiburg Tipp, Prognose, Quoten | 15.02.2025

Am 15. Februar 2025 erwartet uns ein spannendes Duell in der Bundesliga zwischen St. Pauli und SC Freiburg im Millerntor Stadion. Während St. Pauli auf Platz 14 der Tabelle steht, kämpft Freiburg um die oberen Plätze und befindet sich auf Rang 6.

Beide Teams haben in den letzten Spielen gemischte Ergebnisse erzielt, wobei St. Pauli zwei Siege, ein Unentschieden und nur eine Niederlage aufweist. Freiburg hingegen hat zuletzt zwei Siege eingefahren, davor aber drei Niederlagen verbucht. Wir tendieren in der St. Pauli Freiburg Prognose zu “Unter 2,5 Toren”, da beide Teams in den letzten Spielen defensiv stabil waren.

Darum tippen wir bei St. Pauli vs Freiburg auf „Unter 2,5 Tore”: