St. Pauli - Gladbach Tipp, Prognose, Quoten | 06.04.2025

Unser St. Pauli - Gladbach Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 06.04.2025 lautet: Gladbach hat sich still und heimlich auf Platz 5 geschoben, auch nach oben hin ist noch einiges möglich. Auch wenn die Fohlen als Favoriten gelten, treffen im Wett Tipp heute beide Teams.

Am 6. April 2025 um 15:30 Uhr erwartet uns im Millerntor Stadion ein packendes Duell zwischen St. Pauli und Borussia Mönchengladbach. St. Pauli, derzeit auf Platz 15 mit 25 Punkten, kämpft um den Klassenerhalt, während Gladbach mit 43 Punkten auf Platz 5 steht und die internationalen Plätze anvisiert.

Die Kiezkicker brauchen in der St. Pauli Gladbach Prognose jeden Punkt, um dem Abstieg zu entrinnen. Gladbach hingegen hat zuletzt RB Leipzig und Bremen geschlagen und hat sogar noch die Champions League im Blickwinkel. Ohne Gegentor wie zuletzt gegen RB geht es jedoch selten.

Daher lautet unser St. Pauli Gladbach Wett Tipp heute: “Beide Teams treffen” zu einer Quote von 1,63 bei Interwetten .

Darum tippen wir bei St. Pauli vs Gladbach auf “Beide Teams treffen”:

St. Pauli vs Gladbach Quoten Analyse:

Unser Wett-Tipp für dieses spannende Duell ist, dass beide Teams ein Tor erzielen werden. Dies basiert auf den angeführten Fakten und Tipps. In fünf der letzten sechs Bundesliga-Duelle trugen sich beide Teams in die Torschützenliste ein. Die Buchmacher berücksichtigen natürlich den Heimvorteil, ansonsten könnten in den Sportwetten Apps nicht St. Pauli Gladbach Quoten von 2,50 herausschauen.