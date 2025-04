St. Pauli - Leverkusen Tipp, Prognose, Quoten 20.04.2025

St. Pauli - Leverkusen Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Will es der Meister noch einmal wissen?

Unser St. Pauli - Leverkusen Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 20.04.2025 lautet: Bayer konnte die letzten Ausrutscher von Spitzenreiter Bayern nicht ausnutzen. Langsam wird es bei sechs Punkten Rückstand knapp. Im Wett Tipp heute leistet sich B04 zumindest keinen weiteren Rückschlag.

Am 20. April 2025 um 19:30 Uhr findet im Millerntor-Stadion das Duell zwischen St. Pauli und Bayer Leverkusen statt. St. Pauli, derzeit auf Platz 15 der Bundesliga, kämpft um den Klassenerhalt. Bayer Leverkusen hingegen steht auf Platz 2 und strebt noch nach der Meisterschaft, obwohl der Rückstand weiterhin sechs Punkte auf die Bayern beträgt.

Bayer ist in der St. Pauli Leverkusen Prognose der Favorit und hat in den letzten zwei Begegnungen zwei Mal die Null gehalten. Die Hamburger haben in den letzten fünf Spielen 1,40 Tore im Schnitt erzielt, doch B04 wird nicht wie zuletzt gegen Union Berlin Punkte abgeben.