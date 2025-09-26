St. Pauli - Leverkusen Tipp, Prognose & Quoten | 27.09.2025

SPORT1 Betting 26.09.2025 • 18:00 Uhr St. Pauli - Leverkusen Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Tritt Bayer weiter auf der Stelle?

Unser St. Pauli - Leverkusen Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 27.09.2025 lautet: Die Partien der Werkself in dieser Saison waren bislang Garanten für Tore. Auch in unserem Wett Tipp heute rechnen wir mit ein paar Einschlägen auf beiden Seiten.

Mit der Werkself reist am Samstag eine Mannschaft auf den Kiez, die in der Tabelle satte sechs Plätze hinter den Gastgebern steht. Das war vor der Saison so sicherlich nicht zu erwarten, auch wenn die Spielzeit noch recht jung ist. In unserer St. Pauli Leverkusen Prognose erwarten wir dennoch ein schweres Auswärtsmatch für Bayer.

Vor allem gehen wir nach dem bisherigen Saisonverlauf nicht davon aus, dass die Gäste ihren Kasten sauber halten werden. Da sie selbst aber auch über eine intakte Offensive verfügen, entscheiden wir uns für den St. Pauli Leverkusen Wett Tipp heute “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore” mit einer Quote von 2,09 bei Merkur Bets.

Darum tippen wir bei St. Pauli vs Leverkusen auf “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”:

St. Pauli traf an 3 der ersten 4 Spieltage dieser Saison mindestens doppelt.

Leverkusen kassierte in jedem der letzten 5 Pflichtspiele Gegentore.

In 8 der letzten 9 Pflichtspiele Bayers gab es Treffer auf beiden Seiten - Ausnahme: die Pokal-Partie bei Regionalligist Sonnenhof-Großaspach

St. Pauli vs Leverkusen Quoten Analyse:

Die besten Buchmacher aus unserem Wettanbieter Vergleich schicken die Gäste als recht klaren Favoriten ins Rennen. Die St. Pauli Leverkusen Quoten für Wetten auf einen Auswärtserfolg der Werkself liegen in der Spitze bei 2,20. Demgegenüber stehen Wettquoten von bis zu 3,30 für einen Tipp auf die Kiezkicker.

Dass beide Teams zum Torerfolg kommen, halten die Bookies angesichts von St. Pauli Leverkusen Quoten von höchstens 1,70 für “Beide Teams treffen” für ziemlich wahrscheinlich. Ein Tipp auf mindestens drei Tore in der Partie wirft durchschnittliche Wettquoten von 1,80 ab. Mit der von uns vorgeschlagenen kombinierten Wette lassen sich Gesamtquoten über 2,00 erzielen.

St. Pauli vs Leverkusen Prognose: Kiezkicker bieten Werkself Paroli

Am vergangenen Wochenende hat auch der FC St. Pauli seine erste Saison-Niederlage kassiert. Nach dem historisch besten Bundesligastart mit zwei Siegen und einem Remis aus den ersten drei Partien sowie dem Weiterkommen im DFB-Pokal zog der Nord-Klub zuletzt beim VfB Stuttgart mit 0:2 den Kürzeren.

Damit blieben die Kiezkicker auch mal wieder ohne eigenes Tor, nachdem sie an jedem der ersten drei Spieltage mindestens doppelt getroffen haben. Im ersten Heimspiel der Saison hatten sie aus einem 1:3-Rückstand gegen Dortmund dank zweier Treffer in der 86. und 89. Minute noch ein 3:3 gemacht.

Das zweite Heim-Match gegen Augsburg wurde mit 2:1 gewonnen. Die vier Punkte aus den ersten beiden Heimpartien bedeuten für die Paulianer einen Klubrekord in der Bundesliga. Mit ihren insgesamt sieben Zählern stehen sie nach vier Spieltagen auf einem starken 5. Platz.

Die kommenden Wochen werden allerdings zeigen, ob die Boys in Brown diesen ohne Frage guten Start bestätigen können werden. In unserer St. Pauli Leverkusen Prognose für die Partie am 5. Spieltag sehen wir sie jedenfalls nicht chancenlos. Für uns wäre es alles andere als eine Überraschung, wenn mindestens ein Punkt auf dem Kiez bleibt.

St. Pauli - Leverkusen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele St. Pauli: 0:2 Stuttgart (A), 2:1 Augsburg (H), 1:1 Kiel (A), 2:0 HSV (A), 3:3 Dortmund (H)

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 1:1 Gladbach (H), 2:2 Kopenhagen (A), 3:1 Frankfurt (H), 3:3 Bremen (A), 1:2 Hoffenheim (H)

Letzte 5 Spiele St. Pauli vs. Leverkusen: 1:1 (H), 1:2 (A), 2:2 (A), 1:2 (A), 0:1 (H)

Denn die Gäste kommen auch unter ihrem neuen Trainer Kasper Hjulmand nicht so wirklich in Fahrt. Dem positiven ersten Spiel unter seiner Leitung, als die Werkself zu Hause trotz am Ende zweier Platzverweise Frankfurt mit 3:1 bezwingen konnte, folgten zuletzt nur zwei Remis. In der Champions League gab es auswärts in Kopenhagen ein etwas glückliches 2:2.

Immerhin konnte Bayer in dieser Partie einen zweimaligen Rückstand noch spät egalisieren. Am vergangenen Wochenende war es dann die Werkself selbst, die kurz vor Ende den Sieg aus der Hand gab. Gegen bis dato torlose Gladbacher gab es an heimischer Wirkungsstätte aufgrund eines Gegentreffers in der Nachspielzeit nur ein enttäuschendes 1:1.

Wie schon an den ersten drei Spieltagen, lag Bayer auch gegen die Fohlen in Führung. Gewonnen hat man in dieser Bundesliga-Saison aber erst einmal und dabei schon insgesamt sieben Punkte verspielt. Weiter zurückblickend konnte der Ex-Double-Sieger nur zwei seiner letzten zehn Partien im Oberhaus für sich entscheiden (6U, 2N).

Seit dem Start des 29. Spieltags der Vorsaison holte von den Klubs, die auch in dieser Spielzeit noch in der Bundesliga mitwirken, nur Gladbach weniger Dreier (0) als die Werkself (2). Die sechs Punkteteilungen in diesem Zeitraum sind Liga-Höchstwert. Insofern lässt sich sicherlich auch über den St. Pauli Leverkusen Tipp “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen” nachdenken.

So seht ihr St. Pauli - Leverkusen im TV oder Stream:

27. September 2025, 15:30 Uhr, Millerntor-Stadion, Hamburg

Übertragung TV: Sky, DAZN

Übertragung Stream: Sky, DAZN

Seit dieser Saison habt ihr für die Samstagnachmittags-Partien aus der Bundesliga zwei Möglichkeiten, um sie zu verfolgen. Bei DAZN seht ihr diese Begegnungen und damit auch die der Kiezkicker gegen Bayer in der Konferenz, während ihr sie bei Sky als Einzelspiel erleben könnt. In beiden Fällen ist ein kostenpflichtiges Abo Voraussetzung.

Der direkte Vergleich spricht in der St. Pauli Leverkusen Prognose für die Gäste. Ein genauerer Blick lohnt sich aber. Zwar hat die Werkself keines der letzten sieben direkten Duelle in der Bundesliga verloren (5S, 2U). Doch vor den beiden Duellen in der Vorsaison begegnete man sich zuletzt in den Jahren 2011 und früher im Oberhaus.

St. Pauli vs Leverkusen: Die möglichen Aufstellungen

Startelf St. Pauli: Vasilj - Wahl, Smith, Dzwigala; Saliakas, Sands, Fujita, Oppie, Sinani; Kaars, Pereira Lage

Ersatzbank St. Pauli: Voll, Pyrka, Ritzka, Robatsch, Metcalfe, Schmidt, Afolayan, Ceesay, Hountondji

Startelf Leverkusen: Flekken - Quansah, Bade, Tapsoba; Vazquez, Andrich, Aleix Garcia, Grimaldo, Tillman, Ben Seghir; Schick

Ersatzbank Leverkusen: Blaswich, Arthur, Belocian, Tape, Echeverri, Fernandez, Hofmann, Kofane, Tella

Außerdem holte der FCSP in der Bundesliga gegen keine andere Mannschaft mehr Siege als gegen Bayer (5, wie gegen Freiburg). Alle fünf Heimerfolge gab es zudem auf dem heimischen Kiez. Der alternative St. Pauli Leverkusen Tipp “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen” ist für uns jedenfalls eine Option, vor allem, wenn man ihn als Freiwette ohne Einzahlung spielen kann.

Die Absicherung über die Doppelte Chance und im besten Fall über eine Gratiswette ist deshalb besonders ratsam, weil die Werkself trotz zuletzt nur dürftiger Leistungen seit 35 Auswärtsspielen in der Bundesliga ungeschlagen ist (23S, 12U) und diesen laufenden Bundesliga-Rekord selbstverständlich weiter ausbauen will.

Unser St. Pauli - Leverkusen Tipp: “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”

Dem Namen nach sind die Gäste hier sicherlich der Favorit. Allerdings können sie nur zwei Siege aus den saisonübergreifend letzten zehn Bundesligaspielen vorweisen und auch unter Hjulmand lief es zuletzt nicht rund. Auffällig ist vor allem, dass Bayer nicht mehr zu Null spielen kann. Im ersten Pflichtspiel der Saison beim Viertligisten Sonnenhof-Großaspach ist das der Werkself noch gelungen (4:0). In den folgenden fünf Partien gab es aber stets Gegentreffer und in vier von ihnen mindestens zwei.

Selbst zeigt sich Leverkusen aber auch nach wie vor treffsicher, sodass in acht der letzten neun Begegnungen mit Beteiligung Bayers beide Teams zum Torerfolg kamen. Weil die Kiezkicker im bisherigen Saisonverlauf ebenfalls bewiesen haben, dass sie wissen, wo das Tor steht, vier Punkte aus ihren ersten beiden Heimspielen holen und dabei starken Dortmundern drei Tore einschenken konnten, halten wir eine Torwette insgesamt gesehen für die beste Option.