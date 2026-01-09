St. Pauli vs RB Leipzig Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 10.01.2026

SPORT1 Betting 09.01.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen St. Pauli vs RB Leipzig Prognosen von unseren Wett-Experten für das Bundesliga-Duell am 10.01.2026.

Die Bullen aus Sachsen haben die letzten beiden Partien vor der kurzen Winterpause verloren. Im ersten Spiel des neuen Jahres soll diese Serie nun enden. Und die Chancen stehen nicht schlecht. Denn unsere St. Pauli vs Leipzig Prognose deutet auf einen Sieg der favorisierten Gäste hin.

Leipzig geht als klarer Favorit in die Partie, die am Samstag, den 10. Januar 2026, um 15:30 Uhr angepfiffen wird, auch wenn wie erwähnt die letzten Ergebnisse vor dem Jahreswechsel nicht überzeugten. Die Analyse der St. Pauli vs Leipzig Quoten stützt diese Einschätzung.

Wir gehen von einem Erfolg der Auswärtsmannschaft aus und empfehlen daher bei Merkur Bets mit einer Quote von 1,88 den Wett Tipp auf „Sieg Leipzig“.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

RB Leipzig reist als eines der ausgeglichensten Teams der Bundesliga an. Die Mannschaft von Ole Werner stellt mit durchschnittlich 2,0 Toren pro Spiel den drittbesten Angriff und mit nur 1,27 Gegentoren pro 90 Minuten die drittstärkste Defensive der Liga.

Obwohl die Leipziger die letzten beiden Partien vor der Winterpause verloren haben, was sie vom zweiten Tabellenplatz verdrängte, sprechen die Gesamtleistungen der Saison für sie. Die aktuellen St. Pauli vs Leipzig Quoten der Buchmacher sehen die Gäste mit einer impliziten Siegwahrscheinlichkeit von etwa 54 Prozent vorne.

Auf der anderen Seite kämpft der FC St. Pauli gegen den Abstieg. Die Hamburger sind mit lediglich 0,87 erzielten Toren pro Spiel die torungefährlichste Mannschaft der Bundesliga, ein Wert, den sie sich mit zwei anderen Teams teilen.

Noch besorgniserregender sind die zugrundeliegenden Daten: Mit einem Wert von 12,65 für erwartete Tore (xG) nach 15 Spielen und den wenigsten Torschüssen pro Partie (10,5) belegen sie in diesen Kategorien den letzten Platz der Liga.

Zwar holte St. Pauli aus den letzten drei Spielen fünf Punkte und beendete damit eine Serie von neun Niederlagen, doch wurden diese Punkte gegen die direkten Abstiegskonkurrenten Mainz und Heidenheim erzielt. Die mangelnde Kreativität dürfte gegen ein starkes Leipziger Team zum Problem werden.

St. Pauli vs Leipzig: Wett Tipps für Tipper

Basierend auf der Analyse ergeben sich mehrere interessante Wettmöglichkeiten für dieses Duell. Die St. Pauli vs Leipzig Prognose favorisiert die Gäste deutlich, was sich auch in unseren Wett Tipps widerspiegelt. Hier sind unsere Top-Empfehlungen für das Spiel:

Sieg Leipzig ( Quote 1,88 bei Merkur Bets ): Die Winterpause kam für Leipzig zur rechten Zeit. Trotz zweier Niederlagen war die erste Saisonhälfte zuvor größtenteils exzellent. Leipzigs Offensive ist die drittbeste der Liga, während St. Pauli enorme Probleme im Angriff hat. Die schwachen Offensivstatistiken der Gastgeber und die Tatsache, dass Leipzig in der letzten Saison beide Duelle ohne Gegentor gewann, machen die Quote für einen Auswärtssieg sehr attraktiv.

Hier trifft eine der schwächsten Offensiven der Liga auf eine der stärksten Defensiven. St. Pauli verzeichnet die wenigsten Schüsse im Wettbewerb und blieb in 7 von 15 Saisonspielen ohne eigenen Treffer. Leipzig hingegen hielt in vier der letzten sieben Auswärtsspiele die Null. Diese Fakten sprechen klar dafür, dass die Gäste ohne Gegentor bleiben könnten. Sieg RB Leipzig & Unter 3,5 Tore im Spiel (Quote 2,84 bei Merkur Bets): Die Daten deuten auf einen kontrollierten Leipziger Sieg hin, nicht auf ein Torfestival. St. Paulis Angriffsschwäche untermauert die Wette auf weniger als vier Tore. Leipzigs Fähigkeit, Spiele gegen tiefer stehende Gegner zu dominieren, und der 2:0-Sieg im letzten direkten Duell legen ein Ergebnis wie 1:0, 2:0 oder 2:1 nahe. Diese Kombiwette bietet eine interessante Quote.

Jetzt seid ihr an der Reihe! Zeigt eure Expertise und platziert eure Wette für das Spiel!