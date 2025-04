Sturm Graz - Austria Wien Tipp, Prognose, Quoten 27.04.25

SPORT1 Betting 26.04.2025 • 08:00 Uhr Sturm Graz - Austria Wien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Österreich Wette | Zieht die Austria mit dem Tabellenführer gleich?

Unser Sturm Graz - Austria Wien Sportwetten Tipp zum Bundesliga Österreich Spiel am 27.04.2025 lautet: Unter der Woche gelang den Wienern ein überraschender 2:1-Erfolg gegen Sturm, das will der FAK auch gerne in Graz wiederholen. Im Wett Tipp heute revanchiert sich aber der Tabellenführer für den Ausrutscher in Wien.

Am 27. April 2025 um 17 Uhr steht in der Bundesliga ein packendes Duell bevor: Sturm Graz empfängt Austria Wien in der Merkur-Arena. Sturm Graz, derzeit Tabellenführer mit 33 Punkten, trifft auf den Zweitplatzierten Austria Wien mit 30 Punkten.

Beide Teams haben in den letzten fünf Spielen unterschiedliche Formkurven gezeigt: Sturm Graz zeigte mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage auf, diese setzte es aber ausgerechnet unter der Woche mit 1:2 beim FAK. Die Wiener blicken auf zwei Niederlagen, ein Unentschieden und zwei Siege. Mit drei Punkten könnten die Violetten mit dem Spitzenreiter gleichziehen, doch die Buchmacher trauen in der Sturm Graz Austria Wien Prognose eher dem Heimteam die Revanche zu.

Daher lautet unser Sturm Graz Austria Wien Wett Tipp heute: “Sieg Sturm Graz” zu einer Quote von 2,15 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei Sturm Graz vs Austria Wien auf “Sieg Sturm Graz”:

Sturm Graz hat in den letzten 5 Spielen 3 Siege, 1 Unentschieden erzielt und nur eine Niederlage kassiert.

Mit einer höheren durchschnittlichen Torquote pro Spiel zeigt Sturm Graz (2,19 zu 1,52) eine starke offensive Leistung.

Die Merkur-Arena bietet Sturm Graz einen deutlichen Vorteil, da sie in dieser Saison daheim bisher nur ein Spiel verloren haben (8S, 2U).

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Sturm Graz vs Austria Wien Quoten Analyse:

Unser Wett-Tipp für dieses Spiel ist ein Heimsieg für Sturm Graz. Die Mannschaft hat in den letzten Spielen eine beeindruckende Form gezeigt und ist aktuell Tabellenführer - trotz der Niederlage unter der Woche in Wien. Auch dort zeigten die Steirer durchaus ein gutes Spiel, das schlussendlich unbelohnt blieb. Deshalb wird das Heim-Team, auch aufgrund des Heimvorteils, in den Sportwetten Apps mit Sturm Graz Austria Wien Quoten von 2,15 favorisiert.

Für ein Remis pendeln sich die Werte bei den besten Wettanbietern bei 3,25 ein. Traut ihr dem FAK eine Wiederholung des Erfolges unter der Woche zu, dann könnt ihr durchaus hohe Sturm Graz vs. Austria Wien Wettquoten in Höhe von 3,50 abstauben.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

Sturm Graz - Austria Wien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sturm Graz: 1:2 Austria Wien (A), 2:0 BW Linz (H), 2:1 RB Salzburg (A), 2:0 SK Rapid (H), 1:1 Wolfsberger AC (A).

Letzte 5 Spiele Austria Wien: 2:1 Sturm Graz (H), 1:3 RB Salzburg (H), 0:2 SK Rapid (A), 0:0 Wolfsberger AC (H), 0:1 Hartberg (H).

Letzte 5 Spiele Sturm Graz vs. Austria Wien: 1:2 (A), 2:2 (H), 0:2 (H), 2:2 (A), 2:0 (H).

Unser Sturm Graz - Austria Wien Tipp: Sieg Sturm Graz

Die Kombination aus Form, offensiver Kraft und Heimvorteil macht die Steirer in der Sturm Graz gegen Austria Wien Prognose zum Favoriten. Außerdem will das Heimteam Revanche für die Niederlage unter der Woche nehmen und den Vorsprung in der Tabelle wieder ausbauen.