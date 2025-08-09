Sturm Graz - Rapid Wien Tipp, Prognose & Quoten | 10.08.2025

SPORT1 Betting 09.08.2025 • 18:00 Uhr Sturm Graz - Rapid Wien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Österreich Wette | Wer feiert den zweiten Saisonsieg?

Unser Sturm Graz - Rapid Wien Sportwetten Tipp zum Bundesliga Österreich Spiel am 10.08.2025 lautet: Sowohl die Blackies als auch die Grün-Weißen sind mit einem Erfolgserlebnis in die neue Spielzeit gestartet. Im Wett Tipp heute setzen aber eher die Steirer ihren erfolgreichen Auftakt fort.

Am 1. Spieltag der österreichischen ADMIRAL Bundesliga-Saison 2025/26 konnten sich von den Favoriten nur Sturm Graz und Rapid Wien durchsetzen. Während der Meister das Eröffnungsspiel am Freitag beim LASK souverän mit 2:0 gewinnen konnte, siegten die Hütteldorfer daheim mit 1:0 gegen BW Linz.

Am zweiten Spieltag treffen die beiden erfolgreichen Starter nun in der Steiermark direkt aufeinander. Die Quoten der Sturm Graz Rapid Wien Prognose sehen die Gastgeber vorne. Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,58 bei Bet-at-home den Sturm Graz Rapid Wien Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1/x & Unter 4,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Sturm Graz vs Rapid Wien auf “Doppelte Chance 1/x & Unter 4,5 Tore”:

Rapid wartet seit Juni 2020 auf einen Sieg beim SK Sturm

Die “Blackies” waren in der Vorsaison das beste Heimteam der Liga

2024/25 konnten die Hütteldorfer lediglich 2 von 16 Gastspielen für sich entscheiden

Sturm Graz vs Rapid Wien Quoten Analyse:

Die “Blackies” sind der amtierende Meister und dürfen daheim antreten. So schlagen sich die Sturm Graz vs Rapid Wien Quoten wenig überraschend auf die Seite der Hausherren. Doch bei den besten Bookies, die auch im Sportwetten Bonus Vergleich ganz oben landen, klettern die Quoten für einen Heimsieg immerhin auf einen Höchstwert von 2,20.

Auf der Gegenseite warten für einen Dreier der Gäste aus der Hauptstadt Sturm Graz gegen Rapid Wien Wettquoten zwischen 3,00 und 3,20 auf euch. Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

Achtung! Bei Bet-at-home gibt es auf das Spiel Sturm Graz vs. Rapid Wien einen 500%-Quoten-Boost auf alle 1x2-Prematch-Wetten. Außerdem wartet noch zusätzlich der klassische Bet-at-home Willkommensbonus bei der Anmeldung auf euch!

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Sturm Graz vs Rapid Wien Prognose: Wie viel Selbstvertrauen haben die Hütteldorfer getankt?

Die Bilanz des SK Sturm mit fünf Titeln aus den letzten acht Spielzeiten kann sich wahrlich sehen lassen. Vor allem die jüngsten zwei Meisterschaften in Folge haben große Erwartungen in und um Graz geschürt. Dabei musste der Verein in den vergangenen Jahren immer wieder Leistungsträger ziehen lassen. Als Sportdirektor und Trainer im vergangenen Jahr geschlossen nach Hoffenheim gewechselt waren, sprang Jürgen Säumel, der eigentlich nur als Interimslösung gedacht war, in die Bresche. Und der neue Coach schaffte mit den “Schwoazn” die Titelverteidigung.

Trotz den Erfolgen bleibt die Mannschaft hungrig. Das war zum Auftakt der neuen Saison beim 4:0 im ÖFB-Cup gegen Bischofshofen und am 1. Spieltag der Bundesliga beim 2:0 zu Gast beim LASK zu sehen. Die “Blackies” treten weiter im Stil eines Meisters auf. Regisseur Otar Kiteishvili, der im Vorjahr zum zweiten Mal in Serie in Österreich zum Spieler des Jahres gekürt wurde, konnte man bisher halten. Für unseren Sturm Graz Rapid Wien Tipp spricht auch die Tatsache, dass Graz in der Vorsaison mit 36 Punkten (11S, 3U, 2N) das beste Heimteam der Bundesliga war, eine große Rolle.

Rapid Wien stand in der vergangenen Spielzeit 2024/25 zwar im Viertelfinale der UEFA Conference League. National war die Saison mit Platz 5 in der Meistergruppe aber eher eine Enttäuschung, die auch zur Entlassung von Coach Robert Klauß geführt hatte. Immerhin konnte auf den letzten Drücker noch das Ticket fürs internationale Geschäft gelöst werden. So stehen die Grün-Weißen aus der Hauptstadt wieder vor einem Neustart. Der soll nun von Coach Peter Stöger geleitet werden. Und der ehemalige Trainer des BVB und des 1. FC Köln hat in Hütteldorf einen guten Start hingelegt.

Im ÖFB-Cup bezwang Rapid Wacker Innsbruck mit 1:0. In der Conference-League-Quali folgten zwei Siege gegen Decic Tuzi (2:0, 4:2). Und beim Ligaauftakt gab es ein wichtiges 1:0 gegen Blau Weiß Linz. Vier Siege in den ersten vier Pflichtspielen einer Saison waren zuvor nur Vereinslegende Robert Körner im Jahr 1959 gelungen. In der nächsten Europapokal-Quali-Runde am Donnerstag daheim gegen Dundee United reichte es im Hinspiel aber nur zum 2:2. Stöger setzt auf ein 4-4-2 System und einfache Abläufe. Allerdings steht die Auswärtsschwäche weiter im Raum: Rapid hatte in der Vorsaison auf des Gegners Platz nur zwei von 17 Spielen gewinnen können.

Sturm Graz - Rapid Wien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sturm Graz: 2:0 LASK (A), 4:0 Bischofshofen (A), 2:1 HSV (H), 3:0 Voitsberg (A), 0:0 Polissya (H)

Letzte 5 Spiele Rapid Wien: 2:2 Dundee United (H), 1:0 BW Linz (H), 4:2 Decic (H), 1:0 Wacker (A), 2:0 Decic (A)

Letzte 5 Spiele Sturm Graz vs Rapid Wien: 1:3 (A), 2:0 (H), 1:1 (H), 0:1 (A), 2:1 (H)

Für unsere Sturm Graz Rapid Wien Prognose ist ein Blick auf den direkten Vergleich natürlich besonders wichtig. In unseren Datenbanken finden sich 237 Duelle zwischen beiden Vereinen.

Die Hütteldorfer führen die Bilanz mit 112 Erfolgen zu 65 Niederlagen (60U) klar an. Auch in der vergangenen Saison konnten die Steirer lediglich eines von vier Duellen gegen die Grün-Weißen aus der Hauptstadt für sich entscheiden (1U, 2N).

In Graz gab es für den SK Rapid allerdings in der jüngsten Vergangenheit wenig zu holen. Der jüngste Sieg der Wiener beim SK Sturm stammt vom Juni 2020. Aus den folgenden zehn Gastspielen bei den “Schwoazn” holten die Rapidler gerade mal vier Remis.

2024/25 wurde in drei der vier Duelle zwischen Sturm und Rapid die Marke von 2,5 Toren verpasst. Auch dieses Mal erwarten wir, im Gegensatz zu den Bookies, nicht allzu viele Treffer.

Für den Sturm Graz Rapid Wien Tipp “Unter 2,5 Tore” gibt es bei Betano eine tolle Quote von 2,15. Neu- und Bestandskunden des Anbieters können das Verhältnis zwischen Einsatz und möglichem Gewinn mit dem aktuellen NEO.bet Promo Code noch weiter optimieren.

So seht ihr Sturm Graz - Rapid Wien im TV oder Stream:

10. August 2025, 17 Uhr, Merkur Arena, Graz

Übertragung TV: Sky Sport Austria

Übertragung Stream: Sky Go

Nur Sky zeigt alle Partien der ADMIRAL Bundesliga live. Dazu gehört auch die Partie am Sonntag in der Merkur Arena zwischen Sturm Graz und Rapid Wien. Die Vorberichterstattung beginnt ab 16:30 Uhr auf Sky Sport Austria 2.

Sturm Graz vs Rapid Wien: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Sturm Graz: Christensen - Johnston, Aiwu, Lavalee, Karic - Gorenc Stankovic, Horvat, Chukwuani, Kiteishvili - Grgic, Böving

Ersatzbank Sturm Graz: Bignetti, Lorenz (Tor), Malic, Beck, Hierländer, Jatta, Hödl, Beganovic, Rozga

Startelf Rapid Wien: N. Hedl - Bolla, Cvetkovic, Raux Yao, J. Horn - Sangaré, Amane, Radulovic, M. Seidl, Dahl - Antiste

Ersatzbank Rapid Wien: Gartler (Tor), Ahoussou, F. Demir, Marcelin, Weixelbraun, Mbuyi, Grgic, Schaub, Kara

Bei der Sturm Graz Rapid Wien Prognose müssen wir vor allem auf die Personalsituation bei den Hausherren schauen. Der von Bayer Leverkusen ausgeliehene Innenverteidiger Tim Oermann musste gegen den LASK zur Pause angeschlagen ausgewechselt werden.

Im Nachhinein wurde zwar keine schwere Verletzung diagnostiziert. Der Neuzugang verpasst aber das Duell gegen Rapid. Dafür dürfte bei den Blackies mit Oliver Christensen, Leihgabe aus Florenz, ein neuer Torhüter sein Debüt feiern.

Unser Sturm Graz - Rapid Wien Tipp: Doppelte Chance 1/x & Unter 4,5 Tore

Keine Frage: Rapid ist gut in die neue Saison gestartet. Aber die bisherigen Gegner zum Auftakt waren auch recht dankbar. Am Sonntag wartet mit dem Gastspiel in Graz nun die erste echte Bewährungsprobe.

Und hier trauen wir Wien nicht mehr als einen Punkt zu. Das hat einerseits mit dem direkten Vergleich zu tun. Zudem war Sturm in der Vorsaison ziemlich heimstark, während die Grün-Weißen in der Fremde große Probleme hatten.

Da beide Teams bisher defensiv recht gut stehen, sich vor dem gegnerischen Tor aber noch etwas schwer tun, rechnen wir zudem nicht mit allzu vielen Treffern.