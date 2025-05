Sturm Graz - Red Bull Salzburg Tipp, Prognose 09.05.2025

SPORT1 Betting 08.05.2025 • 10:00 Uhr Sturm Graz - Red Bull Salzburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Österreich Wette | Nehmen die Grazer die nächste Hürde auf dem Weg zum Titel?

Unser Sturm Graz - Red Bull Salzburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Österreich Spiel am 09.05.2025 lautet: Trotz einer katastrophalen Saison haben die Mozartstädter im Endspurt noch Chancen auf den Titel. Im Wett Tipp heute gegen den amtierenden Meister wartet ein enges Spiel auf Augenhöhe auf uns.

Drei Runden vor Schluss verspricht der Titelkampf in der österreichischen Bundesliga ein dramatisches Finish. Noch vier Teams dürfen auf die Meisterschaft hoffen. Zwischen Platz 1 und 4 liegen gerade mal vier Zähler. Am Freitag steht das nächste Top-Spiel zwischen Tabellenführer Sturm Graz und den Bullen aus Salzburg auf dem Programm.

Die Buchmacher können sich bei der Sturm Graz Red Bull Salzburg Prognose für keinen wirklichen Favoriten entscheiden. Uns geht es ähnlich.

So spielen wir mit einer Quote von 1,50 bei Bet-at-home den Sturm Graz Red Bull Salzburg Wett Tipp heute “Beide Teams treffen”.

Darum tippen wir bei Sturm Graz vs Red Bull Salzburg auf “Beide Teams treffen”:

Salzburg hat in den letzten 12 Liga-Spielen immer mindestens ein Tor erzielt

Sturm Graz stellt die beste Offensive der Bundesliga

In 4 der jüngsten 5 Duelle fielen Treffer auf beiden Seiten

Sturm Graz vs Red Bull Salzburg Quoten Analyse:

Die Steirer gehen als Tabellenführer und mit dem Heimvorteil ins Spitzenspiel. Das reicht aber aus Sicht der Sturm Graz vs Red Bull Salzburg Quoten trotzdem nicht für die Favoritenrolle, denn mit Siegquoten zwischen 2,30 und 2,40 liegen die Gäste in der Gunst der besten Wettanbieter leicht vorne.

Für einen Dreier der Hausherren bekommt ihr Sturm Graz gegen Red Bull Salzburg Wettquoten im Schnitt von 2,79.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Sturm Graz vs Red Bull Salzburg Prognose: Bauen die Blackies die Serie gegen RB aus?

Unter dem Erfolgsduo Christian Ilzer und Andreas Schicker wurde der SK Sturm in den letzten beiden Spielzeiten zur besten Mannschaft Österreichs und löste RB Salzburg ab. In der laufenden Saison wechselten die beiden Architekten des Erfolges aber in die deutsche Bundesliga zur TSG Hoffenheim. Inzwischen haben Coach Jürgen Säumel und Geschäftsführer Michael Parensen das Sagen bei den “Blackies”. Die Grazer haben mit einem Vorsprung von drei Punkten auf die ersten Verfolger auch die besten Chancen, den Meistertitel aus dem Vorjahr zu verteidigen.

In der Meistergruppe haben die Grazer zuletzt zwei Pleiten gegen die Austria hinnehmen müssen. Am Wochenende konnte sich der amtierende Meister mit einem knappen 1:0-Sieg bei Blau-Weiß Linz allerdings rehabilitieren. Die Steirer stellen mit 60 Treffern die beste Offensive der Liga. Viel Torgefahr ging aber verloren. Mika Biereth und Erencan Yardimci haben den Verein im Winter verlassen. Seedy Jatta und Fally Mayulu fallen aktuell verletzungsbedingt aus. Nach dem Duell gegen RB muss der SK Sturm noch gegen Rapid (A) und den WAC (H) ran.

Die Salzburger machen aktuell die wohl schwierigste Phase seit der Übernahme durch Red Bull im Jahr 2005 durch. Das Experiment mit Pepijn Lijnders, dem ehemaligen Assistenten von Jürgen Klopp, als neuem Cheftrainer ging völlig daneben. Anfang Januar wurde Thomas Letsch als Nachfolger verpflichtet. Unter dem neuen Mann blieben die Bullen die ersten acht Liga-Spiele ohne Niederlage. Dank dieser guten Serie dürfen die Mozartstädter bis kurz vor dem Schluss noch auf den Meistertitel hoffen. Von den vergangenen fünf Partien konnte RB aber nur noch zwei gewinnen (1U, 2N).

Am Sonntag konnte Salzburg seinen Status als absoluter Angstgegner der Austria ausbauen. Im vierten Saisonspiel kassierten die Veilchen mit einem 0:2 in Wals-Siezenheim die vierte Niederlage. Gegen sehr defensiv agierende Mannschaften tun sich die Bullen in dieser Saison grundsätzlich aber oft schwer. Der neue Geschäftsführer Sport Rouven Schröder soll unabhängig vom Ausgang der Saison im Sommer einen großen Umbruch managen. Seit zwölf Liga-Spielen haben die Salzburger immer mindestens ein Tor erzielt. Das unterstützt unseren Sturm Graz Red Bull Salzburg Tipp.

Sturm Graz - Red Bull Salzburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sturm Graz: 1:0 Blau-Weiß Linz (A), 0:1 Austria Wien (H), 1:2 Austria Wien (A), 2:0 Blau-Weiß Linz (H), 2:1 Red Bull Salzburg (A)

Letzte 5 Spiele Red Bull Salzburg: 2:0 Austria Wien (H), 1:2 Wolfsberger AC (A), 1:1 Wolfsberger AC (H), 3:1 Austria Wien (A), 1:2 Sturm Graz (H)

Letzte 5 Spiele Sturm Graz vs Red Bull Salzburg: 2:1 (A), 1:3 (A), 5:0 (H), 2:2 (A), 4:3 (A)

In unseren Datenbanken finden sich 208 Duelle zwischen beiden Vereinen. Salzburg führt die Bilanz mit 84 Siegen zu 69 Niederlagen an. In Graz spricht die Statistik aber für die Hausherren (44S, 28U, 32N).

Besonders wichtig für die Sturm Graz vs Red Bull Salzburg Prognose ist der Blick auf die jüngsten Duelle. Die Bullen konnten lediglich eines der letzten fünf Kräftemessen für sich entscheiden.

Im März 2025 gab es einen 3:1-Heimsieg. Demgegenüber stehen drei Pleiten und ein Remis. Bei dieser Paarung gab es in den vergangenen zwölf Partien gerade mal drei Heimsiege.

Die Blackies haben nur zwei der letzten 18 Heimspiele in der Liga verloren. Diese gute Heimbilanz führt uns zum Sturm Graz gegen Red Bull Salzburg Tipp “Doppelte Chance 1X”.

So seht ihr Sturm Graz - Red Bull Salzburg im TV oder Stream:

09. Mai 2025, 19:30 Uhr, Merkur Arena, Graz

Übertragung TV: Sky Sport Austria

Übertragung Stream: Sky Go

Sky Sport Austria zeigt alle Partien der österreichischen Bundesliga live. So seht ihr bei diesem Bezahlsender auch das Duell am Freitag zwischen Sturm Graz und Red Bull Salzburg.

Der Anpfiff in der Merkur Arena von Graz erfolgt um 19:30 Uhr.

Sturm Graz vs Red Bull Salzburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Sturm Graz: Scherpen - Johnston, Aiwu, Wüthrich, Lavalee - Gorenc Stankovic, Chukwuani, Horvat, Yalcouye, Kiteishvili - Camara

Ersatzbank Sturm Graz: Khudyakov (Tor), Karic, Malic, Hierländer, Hödl, Kiedl, Grgic, Böving

Startelf Red Bull Salzburg: A. Schlager - Morgalla, Gadou, Mellberg, Terzic - Sulzbacher, Bidstrup, Nene, Gloukh - Daghim, Vertessen

Ersatzbank Red Bull Salzburg: Blaswich (Tor), Caufriez. Ratkov, Baidoo, Diambou, Trummer, Clark

Beganovic fehlt den Hausherren nach Gelb-Rot. Zudem fallen Borkovic, Mayulu und Jatta aus. Dafür stehen Grgic und Böving wieder zur Verfügung.

Bei den Gästen ist das Lazarett dagegen mit Profis wie Kjaergaard, Konate, Kawamura, Onisiwo, Capaldo, Kounfolo Yeo und Guindo weiterhin gut gefüllt. Das ist bei der Sturm Graz vs. Red Bull Salzburg Prognose schon ein gewisses Handicap.

Unser Sturm Graz - Red Bull Salzburg Tipp: Beide Teams treffen

Uns geht es ähnlich wie den Buchmachern: Ein klarer Favorit ist nicht zu erkennen. Wir gehen von einem engen Duell auf Augenhöhe aus, in dem Kleinigkeiten den Unterschied ausmachen.

Beide Mannschaften werden aber am Freitag auf Sieg spielen. Die Gäste müssen gewinnen, um den Anschluss herzustellen, während die Hausherren die Salzburger endgültig distanzieren wollen. So rechnen wir nicht mit “Weißen Westen”.