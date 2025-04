Sturm Graz - SK Rapid Tipp, Prognose, Quoten | 04.04.2025

SPORT1 Betting 03.04.2025 • 10:00 Uhr Sturm Graz - SK Rapid Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Österreich Wette | Holt sich Sturm Graz die Tabellenführung zurück?

Unser Sturm Graz - SK Rapid Sportwetten Tipp zum Bundesliga Österreich Spiel am 04.04.2025 lautet: Im Schlager empfängt Sturm Graz den SK Rapid und will mit einem Sieg Druck auf Neo-Spitzenreiter Austria ausüben. Im Wett Tipp heute gibt es einige Tore zu bestaunen.

Am 4. April 2025 um 19:30 Uhr erwartet uns eine spannende Begegnung in der Merkur-Arena, wo Sturm Graz auf Rapid Wien trifft. Dieses Spiel am 24. Spieltag der österreichischen Bundesliga ist von großer Bedeutung, da Sturm Graz auf Platz 2 der Tabelle steht und Rapid Wien auf Platz 5.

Die Grazer, favorisiert von den Buchmachern, möchten ihre starke Form (3S, 1U, 1N) in den letzten fünf Spielen fortsetzen und in der Sturm Graz SK Rapid Prognose vor allem die verlorene Tabellenführung zurückholen. Rapid Wien hingegen zeigt in den Pflichtspielen eine durchwachsene Form (2S, 1U, 2N).

Unser Sturm Graz SK Rapid Wett Tipp heute lautet aber: “Über 2,5 Tore” zu einer Quote von 1,75 bei AdmiralBet.

Darum tippen wir bei Sturm Graz vs SK Rapid auf “Über 2,5 Tore”:

Sturm Graz hat in den letzten 5 Spielen durchschnittlich 2 Tore pro Spiel erzielt.

Rapid Wien hat in den letzten Spielen, außer beim 0:2 gegen RB Salzburg, ebenfalls regelmäßig getroffen.

Historisch gesehen enden Spiele zwischen diesen beiden Teams oft torreich, was unseren Sturm Graz vs. SK Rapid Tipp stärkt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Sturm Graz vs SK Rapid Quoten Analyse:

Die Wette für dieses Spiel ist „Über 2,5 Tore“. Beide Teams haben in der Vergangenheit oft getroffen und die Statistiken zeigen, dass Tore in dieser Begegnung fast garantiert sind. Bei einem Blick in die Sportwetten Apps kommt man auch am 1x2-Markt nicht vorbei. Der Heimsieg des aktuellen Tabellenzweiten wird mit Sturm Graz SK Rapid Quoten von 2,20 belohnt.

Sollte die Partie ohne Sieger zu Ende gehen, dann können Werte von 3,20 für das Unentschieden eingestreift werden. Sollte sich der SCR in der Fremde durchsetzen, dann könnt ihr Sturm Graz vs. SK Rapid Wettquoten von 3,05 abstauben. Vergesst jedoch nicht, euch über einen Sportwetten Bonus zu erkundigen.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

Sturm Graz - SK Rapid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sturm Graz: 1:1 Wolfsberger AC (A), 4:2 LASK (H), 2:1 GAK (A), 1:3 RB Salzburg (A), 2:1 Blau-Weiß Linz (H).

Letzte 5 Spiele SK Rapid: 0:2 RB Salzburg (H), 3:0 GAK (H), 1:1, 2:1 n.V. Banja Luka (H), 1:2 Hartberg (A), 1:1 Banja Luka (A).

Letzte 5 Spiele Sturm Graz vs. SK Rapid: 1:1 (H), 0:1 (A), 2:1 (H), 3:1 (A), 1:0 (H).

Unser Sturm Graz - SK Rapid Tipp: Über 2,5 Tore

Bereiten wir uns in der Sturm Graz gegen SK Rapid Prognose auf ein packendes Duell vor, das sicherlich reich an Toren und Spannung sein wird. Mit diesen Faktoren im Hinterkopf ist eine Wette auf „Über 2,5 Tore“ eine vielversprechende Wahl.