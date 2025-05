Sturm Graz - WAC Tipp, Prognose & Quoten | 24.05.2025

SPORT1 Betting 23.05.2025 • 08:00 Uhr Sturm Graz - WAC Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Österreich Wette | Können die Steirer den Titel verteidigen?

Unser Sturm Graz - WAC Sportwetten Tipp zum Bundesliga Österreich Spiel am 24.05.2025 lautet: Im spannenden Dreikampf haben die Blackies die besten Karten. Im Wett Tipp heute daheim gegen den WAC reicht den Hausherren ein Remis zur zweiten Meisterschaft in Folge.

Viele Fans und Experten hatten Sturm Graz nach dem Abgang des Erfolgs-Duos Christian Ilzer und Andreas Schicker nach Hoffenheim eine schwere Saison prophezeit. Doch die Blackies hatten schon am vergangenen Spieltag einen Meisterschafts-Matchball, den sie allerdings gegen Rapid Wien nicht nutzen konnten.

In unserer Sturm Graz WAC Prognose folgt nun der nächste Versuch. Und im Heimspiel gegen den Wolfsberger AC am Samstag würde dafür auch schon ein Remis reichen. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,85 bei Bet-at-home allerdings für den Sturm Graz WAC Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2”.

Darum tippen wir bei Sturm Graz - WAC auf “Doppelte Chance x/2”:

Der WAC ist das beste Auswärtsteam der Liga

Die Wolfsberger sind in dieser Saison noch ohne Niederlage gegen die Grazer

Der SK Sturm hat 3 der letzten 5 Spiele verloren - die Lavanttaler haben in der Meistergruppe nur 1 Niederlage kassiert

Sturm Graz vs WAC Quoten Analyse:

Die Steirer gehen als Tabellenführer, amtierender Meister und bestes Heimteam der Liga in den letzten Spieltag. Doch auch zusammen mit dem Heimvorteil fallen die Sturm Graz vs WAC Quoten nicht allzu deutlich aus.

Das hat damit zu tun, dass die Wolfsberger nur drei Punkte Rückstand auf die “Schwoazn” haben und das beste Auswärtsteam in Österreich sind. So klettern die Quoten für einen Heimsieg immerhin auf einen Höchstwert von 1,93.

Und bei den besten Bookies, die für euch auch immer wieder Gratiswetten parat haben, bekommt ihr für einen Erfolg der Gäste Sturm Graz gegen WAC Wettquoten zwischen 3,60 und 4,20.

Sturm Graz vs WAC Prognose: Bleiben die Kärntner ein Angstgegner?

Auch im Vorjahr hatte Graz am 31. Spieltag durch ein 2:2 beim LASK die erste Chance auf die Meisterschaft vergeben. Eine Woche später machte der SK Sturm durch ein 2:0 in Klagenfurt dann aber alles klar. Dieses Mal machte eine 1:3-Pleite beim SK Rapid den vorzeitigen Titelgewinn zunichte. Für ein Happy End spricht nun aber die Tatsache, dass die “Schwoazn” als bestes Heimteam der Liga gegen den WAC alles in der eigenen Hand haben. Zudem reicht ja schon ein Remis. Von den letzten elf Heimspielen in der Liga wurde auch lediglich eines verloren (8S, 2U).

Diese Pleite war ein 0:1 gegen Angstgegner Austria Wien. Doch der WAC war in dieser Saison auch eine Art Angstgegner der Steirer. Coach Jürgen Säumel versuchte nach der Pleite in Wien die Ruhe zu bewahren. Es sei nichts passiert. Man habe nach wie vor drei Punkte Vorsprung und könne daheim den letzten Schritt gehen. In der kompletten Saison musste der amtierende Meister schon sieben Niederlagen hinnehmen. In der vergangenen Spielzeit hatten sich die Blackies den Titel mit gerade mal drei Pleiten gesichert. Mit 65 Toren stellt der SK die beste Offensive der Liga.

Der Wolfsberger AC ist die große Überraschung in dieser Bundesliga-Saison. Im Vorjahr hatte der WAC die Meistergruppe noch verpasst. Im vergangenen Sommer erwies sich aber die Rückkehr von Trainer Dietmar Kühbauer zum absoluten Glücksfall. Am 1. Mai holten die Kärntner unter ihrem neuen Übungsleiter durch den 1:0-Sieg gegen den TSV Hartberg im ÖFB-Cup-Finale den ersten Titel ihrer Vereinsgeschichte. Nun dürfen die Lavanttaler sogar vom ersten Meistertitel in der Klubhistorie träumen. Im Titeldreikampf hat man aber die schlechtesten Karten.

Das liegt vor allem an einer verdienten 1:2-Niederlage am vergangenen Spieltag gegen die Wiener Austria, welche auch die erste Pleite in der Meistergruppe war. Der WAC muss nun in Graz gewinnen und auf einen Patzer der Violetten aus Wien beim Heimspiel gegen BW Linz hoffen. Doch immerhin sind die Wolfsberger das beste Auswärtsteam der Liga, was auch gut zu unserem Sturm Graz WAC Tipp passt. So ist am letzten Spieltag von Platz eins bis vier noch alles möglich. Coach Kühbauer wurde als Lohn für die tolle Spielzeit 2024/25 erstmals zum Trainer der Saison gekürt.

Sturm Graz - WAC Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sturm Graz: 1:3 Rapid Wien (A), 4:2 RB Salzburg (H), 1:0 BW Linz (A), 0:1 Austria Wien (H), 1:2 Austria Wien (A)

Letzte 5 Spiele WAC: 1:2 Austria Wien (H), 2:0 BW Linz (H), 1:0 Rapid Wien (A), 1:0 TSV Hartberg (H), 2:1 RB Salzburg (H)

Letzte 5 Spiele Sturm Graz vs WAC: 1:1 (A), 0:3 (A), 0:3 (H), 4:0 (H), 2:1 (A)

Nach 48 Duellen führt der SK Sturm die Bilanz gegen den WAC nur knapp mit 22 Siegen zu 20 Niederlagen an. Kurioserweise haben die Wolfsberger zu Gast in Graz knapp die Nase vorne (12S, 11N).

Für unsere Sturm Graz WAC Prognose ist vor allem der Blick auf die letzten Vergleiche interessant. In der Vorsaison konnten die Blackies beide Spiele für sich entscheiden. Doch in dieser Spielzeit holten die Steirer in drei Duellen gerade mal einen Punkt.

Diesen Zähler brachte ein 1:1 am 30. März in der Lavanttal-Arena. Im September 2024 setzte es allerdings eine 0:3-Heimpleite. Und im Februar kassierte der Meister zu Gast bei den RZ Pellets ebenfalls ein 0:3.

Sturm Graz erzielt durchschnittlich 2,1 Tore pro Spiel. Setzt sich diese Serie fort? Dann bekommen wir bei Betway für den Sturm Graz WAC Tipp “Graz über 1,5 Tore” eine Quote von 1,91. Alle Infos über den Buchmacher liefert euch unser Betway Test!

So seht ihr Sturm Graz - WAC im TV oder Stream:

24. Mai 2025, 17 Uhr, Merkur Arena, Graz

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Noch bis 2026 besitzt Sky die Exklusivrechte für die österreichische Bundesliga und zeigt mit Ausnahme von vier Spielen pro Saison alle Partien live auf den bis zu acht Sky Sport Austria Kanälen. So seht ihr auch das Duell zwischen Sturm Graz und dem Wolfsberger AC beim Pay-TV-Sender. Der Anpfiff in der Merkur Arena von Graz erfolgt am Samstag um 17 Uhr.

Sturm Graz vs WAC: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Sturm Graz: Scherpen - Johnston, Aiwu, Wüthrich, Lavalee - Gorenc Stankovic, Horvat, Yalcouyé, Kiteishvili - Grgic, Böving

Ersatzbank Sturm Graz: Khudyakov (Tor), Hierländer, Karic, Chukwuani, Camara, Hödl, Malic

Startelf WAC: Polster - Baumgartner, Nwaiwu, Wimmer - Matic, Diabate, Agyemang, Ullmann, Zukic - Pink, Ballo

Ersatzbank WAC: Gütlbauer (Tor), Gattermayer, Omic, Kojzek, Gruber, Atanga

Die Hausherren müssen ohne Borkovic, Mayulu und Jatta auskommen. Ob Stankovic spielen kann, entscheidet sich erst kurzfristig. Bei den Gästen verpassen Kapitän Baumgartner, Piesinger, Schöpf und Scherzer das Saisonfinale. Der Einsatz von Jasic steht noch auf der Kippe. Das bedeutet für die Gäste bei der Sturm Graz WAC Prognose schon ein kleines Handicap.

Unser Sturm Graz - WAC Tipp: Doppelte Chance x/2

Seit Einführung der Dreipunkteregel in der Saison 1995/96 hat sich stets jene Mannschaft den Titel gesichert, die zwei Runden vor Schluss an der Tabellenspitze lag. Erst drei Mal gelang es, den Tabellenführer in der letzten Runde noch von Platz eins zu stürzen (1981, 1987, 1992).

Wie endet der Dreikampf in dieser Saison? Die Entscheidung verspricht auf jeden Fall viel Spannung. Wir trauen den Gästen dabei mindestens einen Punkt zu. Denn Graz verteidigt grundsätzlich ziemlich hoch, was den schnellen Außenspielern des WAC zugutekommt. Auch spielten die Wolfsberger in dieser Saison schon zweimal groß gegen Graz auf.