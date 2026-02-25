Stuttgart vs Celtic Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Europa League am 26.02.2026

SPORT1 Betting 25.02.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Stuttgart vs Celtic Prognosen von unseren Wett-Experten für das Europa League Duell am 26.02.2026.

Celtic hat in 16 Versuchen noch nie in Deutschland gewonnen (4U, 12N). Und der VfB hat in seiner Geschichte noch kein Heimspiel gegen einen Verein aus Schottland verloren (4S, 2U). So kommt an diesem Donnerstag wohl keine große Spannung mehr auf. Nach einem dominanten 4:1-Sieg im Hinspiel in Schottland steht der VfB Stuttgart mit einem Bein im Achtelfinale der Europa League.

Das Rückspiel gegen Celtic am 26.02.2026 scheint auch eine klare Angelegenheit zu werden, bei der die Hausherren als haushohe Favoriten gelten. Unsere Stuttgart vs Celtic Prognose zielt daher klar auf einen Heimsieg ab. Für den Tipp „Sieg Stuttgart“ erhalten wir bei ODDSET eine attraktive Quote von 1,43.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die Ausgangslage für das Rückspiel könnte kaum eindeutiger sein. Stuttgart hat sich mit dem 4:1-Erfolg im Celtic Park eine hervorragende Position erarbeitet. Die Heimstärke des VfB in dieser Saison untermauert die Favoritenrolle zusätzlich: Zwölf der letzten 15 Heimspiele in allen Wettbewerben konnten die Schwaben für sich entscheiden. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum mussten die Schwaben gegen die Bayern hinnehmen.

Im Gegensatz dazu steht die schwache europäische Auswärtsbilanz von Celtic. Die Schotten haben nur eines ihrer letzten 17 europäischen Spiele auf fremdem Platz gewonnen, bei zehn Niederlagen und sechs Unentschieden. Zudem sind sie seit zwölf K.o.-Spielen ohne Sieg, was die Hoffnungen auf eine wundersame Qualifikation für das Achtelfinale erheblich dämpft.

Die Stuttgart vs Celtic Quoten spiegeln diese Kräfteverhältnisse wider. Die Buchmacher geben dem VfB eine implizite Siegchance von rund 70 Prozent, während ein Auswärtssieg von Celtic mit nur 17 Prozent Wahrscheinlichkeit bewertet wird.

Ein Blick auf die Offensive der Stuttgarter zeigt, warum: Das Team von Sebastian Hoeneß erzielte in den letzten Europa-League-Heimspielen im Schnitt 2,75 Tore pro Spiel. Die Defensive von Celtic hingegen wirkt anfällig, da sie in den letzten neun Partien nur ein einziges Mal ohne Gegentor geblieben ist. Ein früher Treffer der Stuttgarter könnte die Angelegenheit schnell entscheiden.

Stuttgart vs Celtic: Wett Tipps für Tipper

Für alle, die auf der Suche nach den passenden Wett Tipps für dieses Duell sind, haben wir basierend auf unserer Analyse drei interessante Optionen herausgesucht. Unsere Stuttgart vs Celtic Prognosen deuten auf ein unterhaltsames Spiel hin.

Sieg Stuttgart ( Quote 1,43 bei ODDSET ): Trotz des komfortablen Vorsprungs aus dem Hinspiel wird der VfB vor heimischem Publikum einen weiteren starken Auftritt hinlegen wollen. Die beeindruckende Heimbilanz mit zwölf Siegen aus 15 Spielen steht im krassen Gegensatz zu Celtics Auswärtsschwäche in Europa, wo die Männer aus Glasgow nur eines der letzten 18 Spiele gewinnen konnten.

Beide Teams treffen - Ja ( Quote 1,58 bei ODDSET ): Die Stuttgarter haben in acht ihrer letzten zehn Heimspiele mindestens ein Gegentor kassiert. Da Celtic mit dem Rücken zur Wand steht und offensiv agieren muss, um eine minimale Chance zu wahren, ist ein Tor der Schotten wahrscheinlich. Sie haben in 13 ihrer letzten 15 Auswärtsspiele getroffen. Dies ist eine Wette mit gutem Wert.

Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore (Quote 1,82 bei ODDSET): Bereits das Hinspiel endete mit 4:1, und diese Wette war nach nur 28 Minuten erfolgreich. Statistisch gesehen endeten sieben von neun Europa-League-Spielen von Celtic mit drei oder mehr Toren, wobei in all diesen sieben Partien auch beide Mannschaften trafen. Da die Gäste alles nach vorne werfen müssen, ist ein offenes und torreiches Spiel zu erwarten.

Jetzt, wo du die besten Prognosen und Quoten zur Hand hast, kann die Partie ja beginnen! Wir wünschen dir ein packendes Europa-League-Rückspiel und viel Spaß beim Zuschauen. Wenn du deinen Tipp platzieren möchtest, findest du die besten Sportwetten Anbieter auf unserer Seite.