Stuttgart - Gladbach Tipp, Prognose & Quoten | 30.08.2025

SPORT1 Betting 29.08.2025 • 18:00 Uhr Stuttgart - Gladbach Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Holen die Borussen nach fünf Monaten mal wieder einen Dreier?

Unser Stuttgart - Gladbach Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 30.08.2025 lautet: Wir sehen die Schwaben in der Favoritenrolle. Doch nachdem sie in der noch jungen Saison bereits Gegentreffer im zweistelligen Bereich kassiert haben, sichern wir uns in unserem Wett Tipp heute lieber ab.

Der 1. Spieltag der neuen Bundesliga-Saison 2025/26 ist passé und viele Teams sind mit ihrem Auftakt unzufrieden. In unserer Stuttgart Gladbach Prognose zur Partie des 2. Spieltags begegnen wir zwei solchen Teams. Die Gastgeber haben verloren, während die Gäste zu Hause gegen einen Aufsteiger nicht über eine Nullnummer hinausgekommen sind.

Im direkten Duell sehen wir die Schwaben zwar vorne, doch die mussten unter der Woche im DFB-Pokal bis ins Elfmeterschießen und zeigten sich dabei vor allem in der Defensive nicht wirklich kompakt. Wir entscheiden uns daher für den Stuttgart Gladbach Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen” mit einer Quote von 1.80 bei Sportwetten.de.

Darum tippen wir bei Stuttgart vs Gladbach auf “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”:

Aus den letzten 4 Auswärtsspielen der Vorsaison holte Gladbach nur einen Punkt.

Stuttgart hat in den ersten 3 Pflichtspielen der Saison 10 Gegentore kassiert.

In 10 der letzten 11 Pflichtspiel-Duelle zwischen diesen beiden Teams gab es Tore auf beiden Seiten.

Stuttgart vs Gladbach Quoten Analyse:

Die Stuttgart Gladbach Quoten der besten Wettanbieter schlagen sich ziemlich eindeutig auf die Seite der Gastgeber. Für Wetten auf einen Heimsieg gibt es Quoten von höchstens 1,64. Wer auf einen Erfolg der Borussia setzt, der darf dagegen aktuell mit Wettquoten bis 4,90 rechnen.

Interessant sind die Stuttgart Gladbach Wettquoten bei den beiden beliebten Torwetten “Beide Teams treffen” und “Über 2,5 Tore”. Die Quoten für mindestens drei Treffer in der Partie liegen minimal unter den Wettquoten für das sogenannte “Both to socre”. Die Bookies halten also mindestens drei Tore im Match für etwas wahrscheinlicher, als dass beide Klubs zum Torerfolg kommen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Stuttgart vs Gladbach Prognose: VfB hinten weiter anfällig

Den Start in die neue Saison hatte sich der VfB Stuttgart sicherlich anders vorgestellt. Im Supercup gegen die Bayern war der amtierende Pokalsieger ebenbürtig und verlor am Ende knapp mit 1:2. Zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison gab es ebenfalls eine 1:2-Pleite, dieses Mal bei Union Berlin.

In der Partie gegen die Münchner gingen zwei der nur drei FCB-Schüsse auf das Schwaben-Gehäuse auch hinein. Im Match bei den Eisernen waren beide Schüsse der Köpenicker auf das VfB-Tor drin. Unter der Woche gab es in der 1. Runde des DFB-Pokals bei Zweitligist Braunschweig dann wieder Gegentreffer - und nicht zu wenig.

Nachdem sich die Schwaben mit dem Treffer zum 3:3 in der 89. Minute in die Verlängerung retteten, gab es dort noch das vierte Gegentor. Weil sie selbst aber auch trafen, musste letztlich das Elfmeterschießen entscheiden, in dem der Titelverteidiger das Aus gerade noch so abwenden konnte. In den ersten drei Pflichtspielen der neuen Saison kassierte der VfB damit aber schon insgesamt zehn Gegentreffer.

Insofern rechnen wir in unserer Stuttgart Gladbach Prognose mit mindestens einem weiteren Gegentor am Samstag. Mit zwei Bundesliga-Pleiten am Montag ist der VfB zuletzt vor sieben Jahren in eine neue Saison gestartet. Gerne würde man eine Wiederholung dieses Szenarios vermeiden. Das letzte Heimspiel der Vorsaison hatten die Schwaben mit 4:0 gegen Augsburg gewonnen und damit eine Horror-Serie von sechs BL-Heimniederlagen in Serie beendet.

Stuttgart - Gladbach Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Stuttgart: 3:3, 4:4 n.V., 8:7 i.E. Braunschweig (A), 1:2 Union Berlin (A), 1:2 Bayern (H), 0:1 Bologna (H), 6:0 Toulouse (N)

Letzte 5 Spiele Gladbach: 0:0 HSV (H), 3:2 Atlas Delmenhorst (A), 2:1 Brentford (A), 2:2 Brentford (A), 2:0 Valencia (H)

Letzte 5 Spiele Stuttgart vs. Gladbach: 1:2 (H), 3:1 (A), 4:0 (H), 1:3 (A), 1:5 (N)

Die Gäste aus Mönchengladbach bekamen es am 1. Spieltag der neuen Saison zu Hause mit Aufsteiger HSV zu tun. Trotz Überlegenheit, die sich unter anderem in 17:7 Torschüssen und 1,10:0,41 Expected Goals widerspiegelte, kam die Borussia nicht über ein torloses Remis hinaus.

Saisonübergreifend blieben die Fohlen damit auch im achten Bundesligaspiel in Folge sieglos (3U, 5N). Kein anderer Verein aus dem Oberhaus wartet aktuell so lange auf einen Dreier und selbst blieben die Gladbacher unter ihrem derzeitigen Trainer Gerardo Seoane noch nie so lange ohne einen Sieg in einem Ligaspiel.

Das ist mit ein Grund, warum wir den Gästen in unserem Stuttgart Gladbach Tipp keinen Sieg zutrauen. In ihren letzten drei BL-Partien gelang den Borussen noch nicht einmal ein eigenes Tor. Selbst bewahrten sie gegen die Hamburger mal wieder eine Weiße Weste, nachdem sie in den letzten sieben Ligaspielen der Vorsaison immer mindestens einen Gegentreffer kassiert hatten.

Die letzten drei Auswärtspartien in der Bundesliga haben die Fohlen allesamt verloren und dabei immer mindestens zwei und insgesamt neun Gegentore kassiert. Weiter zurückblickend sind sie seit vier BL-Auswärtsbegegenungen sieglos und das, nachdem sie zuvor viermal in Folge auf des Gegners Platz erfolgreich waren.

So seht ihr Stuttgart - Gladbach im TV oder Stream:

30. August 2025, 15:30 Uhr, MHPArena, Stuttgart

Übertragung TV: Sky, DAZN

Übertragung Stream: Sky, WOW, DAZN

Die Partie findet am Samstag um 15:30 Uhr statt. Das heißt, dass ihr seit dieser Saison zwei Möglichkeiten habt, dieses Match zu sehen: Entweder bei Sky bzw. WOW als Einzelspiel oder bei DAZN im Rahmen der Konferenz. Egal wie: Ein kostenpflichtiges Abo ist dabei Voraussetzung.

Bei der Stuttgart Gladbach Prognose darf ein Blick auf den direkten Vergleich nicht fehlen. Diesen führt der VfB mit 45 Siegen gegenüber 38 Niederlagen bei 30 Remis an. Das letzte Heimduell mit der Borussia im Februar dieses Jahres ging allerdings mit 1:2 verloren, nachdem die Schwaben das Hinspiel der Vorsaison in Mönchengladbach mit 3:1 gewonnen hatten.

Stuttgart vs Gladbach: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Stuttgart: Nübel - Vagnoman, Jeltsch, Hendriks, Mittelstädt; Karazor, Stiller, Leweling, Undav, Führich; Woltemade

Ersatzbank Stuttgart: Bredlow, Assignon, Stenzel, Zagadou, Jovanovic, Keitel, Nartey, Demirovic, Tiago Tomas

Startelf Gladbach: Nicolas - Scally, Elvedi, Diks, Ullrich; Reitz, Sander, Honorat, Stöger, Hack; Tabakovic

Ersatzbank Gladbach: Omlin, Friedrich, Netz, Castrop, Neuhaus, Reyna, Weigl, Machino, Ranos

Interessant: Nur beim 1. FC Köln holten die Fohlen in der Bundesliga mehr Auswärtspunkte (83) als bei den Schwaben (53). Nach den letzten Auftritten im Oberhaus, allen voran in der Fremde, gehen wir allerdings nicht davon aus, dass drei weitere Auswärtszähler in dieser Statistik hinzukommen.

Unser Stuttgart - Gladbach Tipp: “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”

Die 120 Minuten zuzüglich Elfmeterschießen in Braunschweig am Dienstag dieser Woche dürften die Stuttgarter Kräfte gekostet haben. In ihrem Heimspiel am Samstag sehen wir sie zwar als Favorit, doch nachdem sie allein gegen den Zweitligisten vier Gegentore kassiert haben und überhaupt in jedem ihrer letzten fünf Pflichtspiele mindestens zwei Gegentreffer hinnehmen mussten, sind wir lieber etwas vorsichtig und sichern uns ab.

Unter anderem die vielen Gegentore veranlassen uns dazu, auch mindestens einen Treffer der Gäste zu erwarten, die allerdings seit April dieses Jahres kein Bundesligaspiel mehr gewonnen und aus ihren letzten vier Auswärtspartien im Oberhaus nur einen Punkt geholt haben. Diese Paarung war in der Vergangenheit zudem immer ein Garant für Tore: In zehn der letzten elf direkten Aufeinandertreffen in allen Wettbewerben schafften es beide Klubs auf die Anzeigetafel.