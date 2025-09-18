Stuttgart - St. Pauli Tipp, Prognose & Quoten | 19.09.2025

SPORT1 Betting 18.09.2025 • 18:00 Uhr Stuttgart - St. Pauli Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Bleiben die Kiezkicker in dieser Saison weiterhin ungeschlagen?

Unser Stuttgart - St. Pauli Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 19.09.2025 lautet: Der VfB fügt den Gästen die erste Pleite zu. Ohne Gegentreffer wird der Gastgeber in unserem Wett Tipp heute allerdings nicht bleiben.

Der 4. Spieltag der Bundesliga-Saison 2024/25 wird an diesem Freitag im Ländle eröffnet. In unserer Stuttgart St. Pauli Prognose ist der gastgebende VfB der Favorit, wird sich aber mit hartnäckigen Gästen auseinandersetzen müssen, die auch im fünften Pflichtspiel der Saison ungeschlagen bleiben wollen.

Am Ende sollten sich die Schwaben aber durchsetzen, auch wenn wir den Hamburgern einen Treffer zutrauen. Entsprechend entscheiden wir uns für den Stuttgart St. Pauli Wett Tipp heute “Sieg Stuttgart & Beide Teams treffen” mit einer Quote von 3,30 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei Stuttgart vs St. Pauli auf “Sieg Stuttgart & Beide Teams treffen”:

Saisonübergreifend hat Stuttgart die letzten beiden Bundesliga-Heimspiele gewonnen.

St. Pauli hat an den ersten 3 Bundesliga-Spieltagen 7 Tore geschossen.

Der VfB hat 10 der letzten 12 direkten Duelle gewonnen - das letzte Heimspiel gegen den FCSP allerdings verloren (1U).

Stuttgart vs St. Pauli Quoten Analyse:

Die Stuttgart vs St. Pauli Wettquoten für einen Tipp auf Heimsieg reichen in der Spitze bis zu einem Wert von 1,75. Dabei gilt, wie bei allen anderen Wetten: Spielt ihr euren Tipp bei einem Wettanbieter ohne Steuer, bleibt euch im Erfolgsfall ein höherer Ertrag. Wer auf die Gäste setzt, der darf sich aktuell über Quoten bis 4,70 freuen.

Interessant sind die Stuttgart gegen St. Pauli Quoten bei den beiden beliebten Torwetten “Beide Teams treffen” und “Über 2,5 Tore”. Diese sind mit durchschnittlichen Werten um 1,70 in etwa gleich hoch. Heißt: Die Buchmacher sehen es als etwa gleich wahrscheinlich an, dass es Treffer auf beiden Seiten gibt, wie dass es mindestens drei Tore im Spiel gibt.

Stuttgart vs St. Pauli Prognose: VfB setzt sich durch

Trotz der knappen 1:2-Niederlage im Supercup gegen die Bayern war der Start des VfB Stuttgart in die neue Saison verheißungsvoll, da man dem deutschen Rekordmeister in diesem Match ebenbürtig war und durchaus Chancen auf den Sieg hatte. Während die Münchner aber fortan Sieg um Sieg holten, sah das bei den Schwaben bislang anders aus.

Am vergangenen Wochenende gab es in Freiburg bereits die zweite Pleite im dritten Spiel der neuen Bundesliga-Saison. Trotz einer 1:0-Führung bis zur 80. Minute unterlag der VfB bis dato punktlosen Breisgauern am Ende tatsächlich noch mit 1:3. Schon das erste Auswärtsmatch bei Union Berlin war mit 1:2 verloren gegangen.

Auch im DFB-Pokal taten sich die Schwaben auswärts schwer. Bei Zweitligist Braunschweig retteten sie sich mit einem Treffer in der 89. Minute in die Verlängerung und gewannen im späteren Elfmeterschießen, nachdem insgesamt 20 Schützen angetreten waren. Zu Hause lief es dagegen zuletzt besser.

Neben dem starken Auftritt gegen die Münchner konnte Gladbach am 2. Spieltag mit 1:0 bezwungen werden. Für den VfB war es nach dem 4:0 gegen Augsburg am 33. Spieltag der Vorsaison der zweite zu Null-Heimsieg in der Bundesliga in Folge. In unserer Stuttgart St. Pauli Prognose rechnen wir zwar mit dem dritten Heimdreier in Serie, aber nicht wieder mit einer weißen Weste.

Stuttgart - St. Pauli Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Stuttgart: 1:3 Freiburg (A), 6:2 Sonnenhof Großaspach (A), 1:0 Gladbach (H), 3:3, 4:4 n.V., 8:7 i.E. Braunschweig (A), 1:2 Union Berlin (A)

Letzte 5 Spiele St. Pauli: 2:1 Augsburg (H), 1:1 Kiel (A), 2:0 HSV (A), 3:3 Dortmund (H), 0:0 n.V., 3:2 i.E. Norderstedt (A)

Letzte 5 Spiele Stuttgart vs. St. Pauli: 1:0 (A), 0:1 (H), 1:1 (A), 2:1 (H), 1:0 (A)

Das liegt mitunter daran, dass die Gäste an jedem der ersten drei Spieltage der neuen Bundesliga-Saison mindestens doppelt getroffen und insgesamt schon sieben Treffer erzielt haben. Dabei litten die Kiezkicker in der 1. Runde des DFB-Pokals bei Regionalligist Norderstedt noch an Ladehemmung.

Trotz 41 Abschlüssen, von denen 16 aufs Tor gingen und eines Expected Goals-Werts von 3,71 musste nach einer Nullnummer nach 120 Minuten das Elfmeterschießen zu Gunsten des Bundesligisten entscheiden. Doch seit dem 1. Spieltag, an dem man einen 1:3-Rückstand gegen Dortmund binnen der letzten fünf Minuten der regulären Spielzeit noch aufholte, läuft es für Pauli.

Sowohl das Derby beim HSV (2:0) als auch das Heimspiel am vergangenen Wochenende gegen Augsburg (2:1) konnten die Kiezkicker gewinnen. Beim Erfolg über die Fuggerstädter drehte der FCSP einen 0:1-Rückstand und machte somit den Startrekord perfekt: Nie zuvor hatte der Klub vom Millerntor nach drei Bundesliga-Partien sieben Punkte auf dem Konto.

Insofern reisen die Gäste mit breiter Brust ins Schwabenland und an den letzten Auftritt dort haben sie auch beste Erinnerungen. Dennoch gehen wir nicht davon aus, dass die Kiezkicker etwas Zählbares aus dem Ländle mitnehmen. Ein Tor halten wir dagegen in unserem Stuttgart St. Pauli Tipp für recht wahrscheinlich.

So seht ihr Stuttgart - St. Pauli im TV oder Stream:

19. September 2025, 20:30 Uhr, MHPArena, Stuttgart

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky, WOW

Der Sender Sky hat sich die Rechte an den Freitagabend-Spielen gesichert und entsprechend bekommt ihr diese Begegnung auch nur dort bzw. bei dessen Streamingdienst WOW zu sehen. Um ein kostenpflichtiges Abo kommt ihr aber nicht herum.

Der direkte Vergleich spricht in der Stuttgart St. Pauli Prognose klar für die Gastgeber: Der VfB hat nämlich zehn der letzten zwölf direkten Duelle für sich entscheiden können. Zwei Einschränkungen gibt es aber. Erstens fanden zehn dieser zwölf Aufeinandertreffen in den Jahren 1997 bis 2020 statt und teilweise in der 2. Bundesliga.

Stuttgart vs St. Pauli: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Stuttgart: Nübel - Vagnoman, Jeltsch, Chabot, Mittelstädt; Bouanani, Karazor, El Khannouss, Stiller, Leweling; Demirovic

Ersatzbank Stuttgart: Drljaca, Andres, Führich, Hendriks, Assignon, Nartey, Zagadou, Tomas, Jovanovic

Startelf St. Pauli: Vasilj - Wahl, Smith, Dzwigala; Pyrka, Sands, Sinani, Fujita, Oppie; Hountondji, Pereira Lage

Ersatzbank St. Pauli: Voll, Afolayan, Kaars, Metcalfe, Ahlstrand, Ritzka, Saliakas, Robatsch, Irvine

Zweitens haben die Schwaben das bislang letzte Heimduell mit dem FCSP in der Vorsaison mit 0:1 verloren. Es war am damaligen 15. Spieltag gleichzeitig ein historischer Erfolg. Denn nie zuvor hatten die Paulianer beim VfB gewinnen können. In den elf bisherigen Gastspielen bis zu diesem Zeitpunkt hatten sie zehn Niederlagen kassiert (1U).

Auch diese Heimbilanz der Brustringträger ist mit ein Grund für unseren Stuttgart St. Pauli Tipp, der unter anderem einen Heimsieg vorsieht.

Unser Stuttgart - St. Pauli Tipp: “Sieg Stuttgart & Beide Teams treffen”

Ohne Zweifel spielt der FC St. Pauli bislang eine starke Saison. Neben den Bayern, Dortmund und Leipzig sind die Kiezkicker das einzige Team, das an den letzten beiden Spieltagen gewinnen konnte. Nachdem sie bereits sieben Treffer erzielt und unter anderem dem BVB drei Stück eingeschenkt haben, rechnen wir auch in Stuttgart fest mit einem Tor.

Den Dreier sollte sich aber der VfB holen, der nach der Pleite in Freiburg Wiedergutmachung betreiben will. Die letzten beiden Heimspiele in der Bundesliga haben die Schwaben gewonnen und auch im Supercup auf heimischem Rasen eine starke Vorstellung abgeliefert.