SPORT1 Betting 25.04.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Stuttgart vs Bremen Prognosen unseres Wett-Experten für das Bundesliga-Duell am 26.04.2026. Entdecken Sie die besten Quoten und Wett Tipps.

Letzte Saison verloren die Schwaben zu Hause mit 1-2 gegen Werder, zwei BL-Heimpleiten in Folge gab es für den VfB aber noch nie gegen die Grün-Weißen. Bleibt diese Serie bestehen? Die Buchmacher gehen jedenfalls davon aus.

Denn Stuttgart geht als klarer Favorit in das Bundesliga-Heimspiel gegen Werder Bremen am 26.04.2026. Angesichts der Heimstärke der Schwaben sehen wir die Gastgeber ebenfalls klar vorne und spielen mit einer Quote von 1,52 bei NEO.bet den Stuttgart Wett Tipp heute.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die Quoten spiegeln die aktuelle Formkurve wider: Stuttgart ist der deutliche Favorit. Die Schwaben haben in dieser Saison eine beeindruckende Heimbilanz vorzuweisen und gewannen 11 ihrer 15 Spiele in der MHP Arena. Die einzigen Niederlagen kassierten die Brustringträger gegen die Tabellenführer Bayern und Dortmund. Mit einem Tordurchschnitt von 1,73 zu 0,93 pro Heimspiel untermauern die Männer von Coach Hoeneß ihre Dominanz.

Werder Bremen hingegen kämpft am anderen Ende der Tabelle und konnte auswärts nur selten überzeugen. Zwar zeigt die Formkurve unter dem neuen Trainer Daniel Thioune mit vier Siegen aus den letzten sieben Partien nach oben, doch die Bremer Defensive bleibt anfällig. Zudem gewannen die Norddeutschen auswärts nur gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte.

Das Hinspiel, das Stuttgart souverän mit 4:0 für sich entschied, verdeutlichte die Kräfteverhältnisse. Obwohl Stuttgart unter der Woche im DFB-Pokal ran musste, sollte die Qualität im Kader ausreichen, um gegen ein ersatzgeschwächtes Bremen die Oberhand zu behalten.

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Stuttgart vs Bremen: Wett Tipps für Tipper

Du suchst nach den passenden Wett Tipps für dieses Duell? Hier sind unsere Top-Empfehlungen basierend auf der Analyse:

Stuttgart gewinnt ( Quote 1,52 bei NEO.bet ): Die Heimmacht gegen die Auswärtsschwäche – eine klare Angelegenheit. Stuttgart hat die Qualität und den Heimvorteil auf seiner Seite. Eine Quote von 1,52 ist hier ein solider Tipp.

Die Heimmacht gegen die Auswärtsschwäche – eine klare Angelegenheit. Stuttgart hat die Qualität und den Heimvorteil auf seiner Seite. Eine Quote von 1,52 ist hier ein solider Tipp. Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore ( Quote 1,74 bei NEO.bet ): Bremen braucht jeden Punkt im Abstiegskampf und hat in sieben der letzten acht Spiele getroffen. Da Stuttgart durch das Pokalspiel müde sein könnte, ist ein Gegentor wahrscheinlich. Die letzten vier direkten Duelle endeten ebenfalls torreich. Quote hierfür: 1,74.

Bremen braucht jeden Punkt im Abstiegskampf und hat in sieben der letzten acht Spiele getroffen. Da Stuttgart durch das Pokalspiel müde sein könnte, ist ein Gegentor wahrscheinlich. Die letzten vier direkten Duelle endeten ebenfalls torreich. Quote hierfür: 1,74. Deniz Undav trifft jederzeit (Quote 1,84 bei NEO.bet): Mit 18 Saisontoren ist Undav Stuttgarts Torgarantie. Er befindet sich in Topform und traf bereits im Hinspiel gegen seinen Ex-Verein. Die Motivation wird hoch sein, erneut zuzuschlagen. Die Quote von 1,84 ist verlockend.