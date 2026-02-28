Stuttgart vs Wolfsburg Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 01.03.2026

SPORT1 Betting 28.02.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Stuttgart vs Wolfsburg Prognosen von unserem Wett-Experten für dieses Bundesliga-Duell am 01.03.2026.

Die Wölfe gehörten in der jüngsten Vergangenheit nicht gerade zu den Lieblingsgegnern der Schwaben. Der VfB verlor nämlich seit dem Wiederaufstieg drei der fünf Bundesliga-Heimspiele gegen Wolfsburg (1S, 1U). Nur gegen den FC Bayern gab es in diesem Zeitraum mehr BL-Heimniederlagen (5). Doch Besserung ist in Sicht.

Unsere Stuttgart vs Wolfsburg Prognosen deuten nämlich auf einen klaren Heimsieg für die Schwaben hin. Am Sonntag, den 01.03.2026, empfängt der VfB Stuttgart den VfL Wolfsburg und alles andere als ein Erfolg der Gastgeber wäre eine große Überraschung, wenn man die aktuellen Formen beider Teams betrachtet.

Unsere Hauptempfehlung zielt daher klar auf einen Sieg der Stuttgarter ab. Für den Wett Tipp „Sieg Stuttgart“ bietet Interwetten eine Quote von 1,55 an.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die Stuttgarter spielen ihre drittbeste Saison im 21. Jahrhundert und haben nach 23 Spielen bereits 43 Punkte auf dem Konto. Im Gegensatz dazu durchlebt Wolfsburg mit nur 20 Punkten aus 23 Partien die bisher schlechteste Spielzeit in der höchsten deutschen Spielklasse.

Die Wölfe konnten in den ersten sechs Partien der Rückrunde keinen einzigen Sieg einfahren.

Besonders zu Hause in der MHP Arena ist die Mannschaft von Sebastian Hoeneß eine Macht. Nur der FC Bayern München konnte in dieser Saison dort gewinnen, während Stuttgart acht seiner elf Heimspiele für sich entschied.

Eine beeindruckende Bilanz, die durch die schwache Auswärtsform der Wolfsburger untermauert wird. Die Niedersachsen haben sechs ihrer elf Spiele in der Fremde verloren und dabei im Schnitt 2,09 Gegentore pro Partie kassiert.

Die aktuellen Stuttgart vs Wolfsburg Quoten spiegeln diese Kräfteverhältnisse wider und favorisieren die Gastgeber deutlich. Auch die Offensive spricht für den VfB: Nur die Bayern waren in dieser Saison häufiger an Spielen mit über 2,5 Toren beteiligt als Stuttgart.

Mit Deniz Undav (13 Tore) haben sie zudem den treffsichersten Akteur auf dem Platz. Das Hinspiel endete mit einem dominanten 3:0-Sieg für Stuttgart, was die Erwartungen für dieses Duell weiter bestärkt.

Stuttgart vs Wolfsburg: Wett Tipps für Tipper

Für eure Stuttgart vs Wolfsburg Prognosen haben wir hier einige interessante Wett Tipps zusammengestellt, die auf der aktuellen Form und den Statistiken beider Mannschaften basieren:

Sieg Stuttgart ( Quote 1,55 bei Interwetten ): Die Heimbilanz der Stuttgarter ist überragend. Da Wolfsburg seit sechs Spielen auf einen Sieg wartet und Stuttgart nur eine einzige Heimniederlage gegen die Bayern hinnehmen musste, ist ein Heimsieg die logische Konsequenz. Das 3:0 im Hinspiel unterstreicht die Favoritenrolle des VfB.

Beide Teams treffen ( Quote 1,53 bei Interwetten ): Obwohl Stuttgart der klare Favorit ist, könnte die Doppelbelastung durch die Europa League unter der Woche ihre Spuren hinterlassen. Wolfsburg hat in neun von elf Auswärtsspielen getroffen. Zudem hat der VfB in den letzten drei Ligaspielen keine weiße Weste wahren können. Die Statistik spricht ebenfalls dafür: In vier der letzten fünf direkten Duelle in Stuttgart fielen Tore auf beiden Seiten.

Stuttgart gewinnt und beide Teams treffen (Quote 2,50 bei Interwetten): Diese Wette kombiniert die Stärke der Stuttgarter mit ihrer jüngsten defensiven Anfälligkeit. Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß hat in zehn Pflichtspielen zu Hause kein einziges Mal zu Null gespielt. Wolfsburgs Offensive hat auswärts fast immer geliefert, was diesen Tipp besonders attraktiv macht. Aktuelle Stuttgart vs Wolfsburg Team-News deuten zudem darauf hin, dass die Gäste trotz einiger Ausfälle offensiv Akzente setzen können.

Egal, für welchen unserer Wett Tipps ihr euch am Ende entscheidet, wir wünschen euch vor allem ein unterhaltsames und spannendes Bundesliga-Spiel! Die besten Wettanbieter für eure Tipps findet ihr übrigens jederzeit auf unserer Vergleichsseite.