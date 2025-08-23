SPORT1 Betting 23.08.2025 • 18:00 Uhr Wie verläuft die erste Runde der US Open 2025? | Wo lauern Überraschungen? Wo setzen sich die Favoriten klar durch?

Traditionell setzen sich die Favoriten in der ersten Runde eines Grand-Slam-Turniers souverän durch. Doch natürlich sind auch immer Überraschungen drin. Auch bei unseren Tipps und Quoten zur 1. Runde der US Open 2025 ist ein Außenseiter-Erfolg möglich.

Am Sonntag ist es so weit: Mit den US Open 2025 beginnt das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres 2025. In der ersten Runde gehen wie gewohnt 64 Spieler an den Start. Die Sportwetten-Tennisfans fiebern diesem Großereignis natürlich auch entgegen. Doch vor allem zu Beginn ist so ein Turnier gar nicht so einfach zu tippen.

Denn die Favoriten treffen zum Auftakt in der Regel auf leichte Gegner und bekommen so für ein Weiterkommen bei den Bookies nur sehr kleine Quoten verpasst. Wir werfen für euch einen Blick auf die Tipps und Quoten zur 1. Runde der US Open 2025. Wo werden sich die Topspieler locker durchsetzen? Und wo lauern vielleicht Überraschungen?

Tipps und Quoten zur 1. Runde der US Open 2025

Wir schauen zunächst auf die großen Favoriten wie Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Tommy Paul oder Novak Djokovic. Die Nummer 1 der Welt aus Italien bekommt es zum Auftakt mit dem Tschechen Vit Kopriva (ATP Nr. 87) zu tun. Buchmacher Interwetten belohnt einen Sieg des Südtirolers gerade mal mit der Mindestquote von 1,01.

Auf den an Nummer 2 gesetzten Carlos Alcaraz wartet mit Reilly Opelka (ATP Nr. 66) immerhin ein Lokalmatador. Und vor allem im letzten Jahr waren die US-Profis in Flushing Meadows besonders stark. Doch mehr als eine 1,05 ist bei Bwin für ein Weiterkommen des Spaniers trotzdem nicht drin.

Ähnlich sieht es bei Novak Djokovic (ATP Nr. 7) und Taylor Fritz (ATP Nr. 4) aus. “Nole” spielt in Runde 1 gegen den US-Amerikaner Learner Tien (ATP Nr. 48). Und Fritz duelliert sich mit seinem Landsmann Emilio Nava (ATP Nr. 101). Buchmacher Bwin, der in unserem Bwin Test immer bestens abschneidet, hat für das Weiterkommen der Favoriten aber jeweils nur eine Quote von 1,07 und 1,08 parat.

Wie schlagen sich die deutschen Herren?

Nach aktuellem Stand haben sich lediglich zwei deutsche Herren für die Hauptrunde der US-Open qualifiziert. Daniel Altmaier (ATP Nr. 56) muss gegen Hamad Medjedovic (ATP Nr. 65) ran. Und obwohl die deutsche Nummer 2 in der Weltrangliste die Nase knapp vorne hat, geht der 26-Jährige in der Bwin App als Außenseiter auf den Court.

Dabei spielt der Profi aus Kempen eine gute Saison und stand beispielsweise schon bei den French Open 2025 im Achtelfinale. Auf Hardcourt fühlt sich Altmaier aber nicht ganz so wohl wie auf Sand. So solltet ihr einen Tipp auf ein Weiterkommen des Deutschen nur sehr vorsichtig spielen.

Ganz anders sieht es bei Alexander Zverev aus. Trotz der Probleme in den letzten Wochen und Monaten ist der Hamburger immer noch die Nummer 3 der Weltrangliste. Für die US Open hat sich der 28-Jährige wieder einiges vorgenommen. Allerdings hat “Sascha” vor wenigen Tagen das Halbfinale von Cincinnati gegen Carlos Alcaraz entkräftet verloren.

Trotzdem zweifelt Buchmacher Bwin, der für Neu- und Bestandskunden aktuell den Bwin Gutschein Code im Angebot hat, nicht an dem Deutschen. In Runde eins gegen den Chilenen Alejandro Tabilo, die Nummer 126 der Weltrangliste, bekommt ihr für einen Sieg von Zverev auch nur eine Quote von 1,05.

Doch Achtung! Auch in Wimbledon ist der Weltranglistendritte schon in Runde 1 ausgeschieden. Gegen den Franzosen Arthur Rinderknech gab es eine Niederlage in fünf Sätzen mit 6:7, 7:6, 3:6, 7:6, 4:6. Und Zverev ist bekannt dafür, dass er sich zum Auftakt eines Majors gern mal schwer tut.

Geht die Talfahrt von Medvedev weiter?

Last but not least schauen wir auf ein Duell mit Überraschungspotenzial. Daniil Medvedev befindet sich in diesem Jahr nämlich auf Talfahrt. Der Russe ist in der Weltrangliste auf Rang 13 abgestürzt, sein schlechtestes Ranking seit sechs Jahren. Seit Mai 2023 wartet der 29-Jährige auf einen Turniersieg.

In dieser Saison kommt Medvedev auf eine Statistik von 26/17. Bei den bisherigen drei Grand-Slam-Turnieren gewann er lediglich ein Einzel. In Melbourne folgte das Aus in der zweiten Runde gegen Learner Tien. Und in Paris war schon in Runde Eins gegen Cameron Norrie (Nr. 81) Endstation.

In Wimbledon zog der US-Open-Sieger von 2021 dann gegen den französischen Außenseiter Benjamin Bonzi in vier Sätzen den Kürzeren (6:7, 6:3, 6:7, 2:6). Und zum Auftakt der US Open 2025 bekommt es Medvedev wieder mit Bonzi (ATP Nr. 51) zu tun. Bwin schickt den Russen trotzdem mit einer Siegquote von 1,26 ins Rennen. Immerhin holte Medvedev 18 seiner 20 ATP-Titel auf Hardcourt.

Doch wir rechnen nicht unbedingt mit einer Revanche des Favoriten. Bonzi zeigte jüngst beim Vorbereitungs-Turnier von Cincinnati mit Siegen gegen Arnaldi (ATP Nr. 62), Musetti (ATP Nr. 10) und Tsitsipas (ATP Nr. 28) eine gute Form auf dem Belag der US Open. Für einen Sieg des Außenseiters in der ersten Runde von Flushing Meadows hat Bwin eine Quote von 3,75 für euch.

Unser US Open 2025 Erstrunden-Tipp: Bonzi gewinnt gegen Medvedev

Ausgewählte Erstrunden-Matches der US Open 2025 mit Quoten bei Bwin:

Opelka (66) - Alcaraz (2): 9,25 - 1,05

Nava (101) - Fritz (4): 8,25 - 1,07

Djokovic (7) - Tien (48): 1,08 - 7,50

Altmaier (56) - Medjedovic (65): 3,90 - 1,25

Medvedev (13) - Bonzi (51): 1,26 - 3,75

Ausgewählte Erstrunden-Matches der US Open 2025 mit Quoten bei Interwetten:

Zverev (3) - Tabilo (126): 1,05 - 9,50

Sinner (1) - Kopriva (87): 1,01 - 15,00