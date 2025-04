Tottenham - Bodö/Glimt Tipp, Prognose, Quoten 01.05.2025

Die Spurs gehen als klarer Favorit ins Spiel, was auch die Quoten widerspiegeln, doch Bodö/Glimt hat in den letzten Spielen gezeigt, dass sie Tore erzielen können und für Überraschungen gut sind. So musste sich Lazio Rom gegen die Norweger aus der Europa League verabschieden. Daheim ist der Außenseiter auf Kunstrasen besonders stark, doch auch auswärts trauen wir Bodö/Glimt im ersten Spiel zu, zumindest nicht unterzugehen.

Darum tippen wir bei Tottenham vs Bodö/Glimt auf “Sieg Bodö/Glimt HC +2”:

Tottenham vs Bodö/Glimt Quoten Analyse:

Im bevorstehenden Halbfinal-Hinspiel der Europa League zwischen Tottenham und Bodö/Glimt tendieren wir zu einer Wette auf „Sieg Bodö/Glimt HC +2“. Trotz der Favoritenrolle von Tottenham hat Bodö/Glimt gezeigt, dass die Norweger in der Lage sind, Tore zu erzielen und auch gegen starke Gegner zu bestehen. Das ändert aber vorerst nicht viel daran, dass sie in den Sportwetten Apps als klare Außenseiter gelten und ein Auswärtssieg Tottenham Bodö/Glimt Quoten von 11,00 zum Vorschein bringen.

Selbst für ein Unentschieden in London können hohe Werte von 6,00 gefunden werden. Glaubt ihr an einen Heimsieg der in dieser Saison kriselnden Spurs, dann reichen die Tottenham vs. Bodö Glimt Wettquoten gerade mal bis 1,27. Für alle Wett-Optionen, abgesehen von einem Heimsieg der Engländer, solltet ihr auf jeden Fall einen Sportwetten Bonus nutzen.