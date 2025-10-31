Tottenham - Chelsea Tipp, Prognose & Quoten | 01.11.2025

SPORT1 Betting 31.10.2025 • 18:00 Uhr Tottenham - Chelsea Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Bleibt der CFC der Angstgegner der Spurs?

Unser Tottenham - Chelsea Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 01.11.2025 lautet: Die Partien der Blues waren in den vergangenen Wochen Garanten für viele Tore. Auch in unserem Wett Tipp heute erwarten wir einige Treffer in diesem Derby.

Am Mittwoch waren Spurs und Blues noch im EFL Cup unterwegs und erlebten einen Abend mit unterschiedlichem Ausgang. In unserer Tottenham Chelsea Prognose zu einer der Partien des 10. Spieltags der laufenden Premier League-Saison treffen die beiden Londoner Klubs nun im Derby aufeinander.

Die Blauen waren zuletzt ein Angstgegner der Weißen, die aber bislang eine starke Spielzeit in Englands Oberhaus absolvieren. Auch deswegen entscheiden wir uns letztlich für den Tottenham Chelsea Wett Tipp heute “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore” mit einer Quote von 1,86 bei Merkur Bets.

Darum tippen wir bei Tottenham vs Chelsea auf “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”:

Tottenham hat an 8 der bisherigen 9 Premier League-Spieltage getroffen.

Chelsea traf in jedem der letzten 13 Pflichtspiele.

In 10 der letzten 11 Pflichtspiele der Blues gab es mindestens 3 Tore in der Partie.

Tottenham vs Chelsea Quoten Analyse:

Einen echten Favoriten gibt es in dieser Begegnung nicht. Das sehen auch die Sportwetten Anbieter so, wie man unschwer an ihrer Quotenverteilung erkennen kann. Die Tottenham Chelsea Quoten für Wetten auf Heim- bzw. Auswärtssieg liegen dicht beieinander und bewegen sich im Bereich von 2,50 bis 2,75 mit minimal niedrigeren Quoten zugunsten der Gäste.

Dass es beide Klubs auf die Anzeigetafel schaffen, halten die Buchmacher für ziemlich wahrscheinlich. Die Tottenham Chelsea Wettquoten für “Beide Teams treffen” liegen im Schnitt bei 1,55. Bei durchschnittlichen Quoten von 1,70 für mindestens drei Treffer in der Begegnung, erwarten auch die Bookies einige Tore in diesem London Derby.

Tottenham vs Chelsea Prognose: Duell auf Augenhöhe

Tottenham hat die Generalprobe für das bevorstehende Derby verpatzt. Am Mittwoch unterlagen die Spurs im Achtelfinale des EFL Cups bei Newcastle mit 0:2. Nachdem sie in den beiden vorhergehenden Pflichtspielen in Monaco (0:0) und bei Everton (3:0) noch jeweils zu Null spielen konnten, gab es zudem mal wieder Gegentreffer.

Der Erfolg am vergangenen Wochenende bei den Toffees war dabei der fünfte in den ersten neun Premier League-Partien der laufenden Spielzeit (2U, 2N). Das sind genauso viele Siege wie in den letzten 26 Ligaspielen der Vorsaison unter Ex-Coach Ange Postecoglou zusammengenommen. Mit einer 5-2-2-Bilanz stehen die Spurs auf einem starken 3. Platz.

Der neue Trainer der Lilywhites hat zudem eine positive Bilanz gegen den kommenden Gegner: Nur zwei seiner acht PL-Begegnungen gegen die Blues hat Thomas Frank verloren (3S, 3U). Aber: Alle drei Siege konnte er mit seinen Teams auswärts an der Stamford Bridge feiern. Daheim blieb er in vier Duellen mit den Blauen sieglos (3U, 1N).

Ebenfalls interessant: Mit einer 1-1-2-Bilanz stehen die Spurs nur auf Rang 17 der Heimtabelle. Nicht zuletzt deswegen sehen wir sie in unserer Tottenham Chelsea Prognose ebenfalls minimal im Hintertreffen. Ein Tor sollten sie aber zustande bringen. Ein solches gelang ihnen jedenfalls an acht der bisherigen neun Spieltage.

Tottenham - Chelsea Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Tottenham: 0:2 Newcastle (A), 3:0 Everton (A), 0:0 Monaco (A), 1:2 Aston Villa (H), 2:1 Leeds (A)

Letzte 5 Spiele Chelsea: 4:3 Wolverhampton (A), 1:2 Sunderland (H), 5:1 Ajax Amsterdam (H), 3:0 Nottingham (A), 2:1 Liverpool (H)

Letzte 5 Spiele Tottenham vs. Chelsea: 0:1 (A), 3:4 (H), 0:2 (A), 1:4 (H), 2:0 (H)

Die Blues haben ihr EFL Cup-Spiel erfolgreich bestritten, mussten am Ende aber unnötigerweise nochmal zittern. Denn zur Halbzeit führten sie in Wolverhampton bereits deutlich mit 3:0. Zwei Tore brachten die Wolves nochmal heran, die aber schließlich mit 3:4 das Nachsehen hatten. Damit zeigte Chelsea auch eine Reaktion auf die Pleite am Wochenende.

Zu Hause gab es nämlich trotz früher 1:0-Führung eine überraschende 1:2-Niederlage gegen einen zugegebenermaßen starken Aufsteiger Sunderland, dem der Siegtreffer in der dritten Minute der Nachspielzeit gelang. Zuvor hatte der CFC noch vier Pflichtspiele in Folge gewonnen und dabei insgesamt nur zwei Gegentore kassiert.

Für die Blauen war die Schlappe gegen die Black Cats die bereits dritte Niederlage an den ersten neun Spieltagen. Vier Pleiten in den ersten zehn PL-Partien einer Saison kassierten sie in den letzten 30 Spielzeiten nur zweimal. Zudem war die Schlappe die dritte in den letzten fünf Ligaspielen und damit eine mehr als in den 16 PL-Begegnungen zuvor (10S, 4U, 2N).

Aber: Die Blues gewannen vier ihrer letzten sieben PL-Auswärtsspiele (1U, 2N), nachdem sie zuvor achtmal in Folge auf des Gegners Platz sieglos geblieben waren. Aktuell stehen sie mit einer 2-1-1-Bilanz und 11:5 Toren auf Rang 3 der Auswärtstabelle. Bei unserem Tottenham Chelsea Tipp, der auch einen Treffer der Gäste vorsieht, könnt ihr übrigens auch den Merkur Bets Bonus nutzen.

In unserer Tottenham Chelsea Prognose wollen wir aber noch auf einen alternativen Tipp eingehen. Hierzu ist der direkte Vergleich ein wichtiges Kriterium.

Tottenham vs Chelsea: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Tottenham: Vicario - Porro, Danso, Van de Ven, Spence; Kudus, Bentancur, Bergvall, Palhinha, Simons; Kolo Muani

Ersatzbank Tottenham: Kinsky, Byfield, Gray, Odobert, Tel, Sarr, Kulusevski, Maddison, Richarlison

Startelf Chelsea: Sanchez; James, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Neto, Caicedo, Joao Pedro, Fernandez, Garnacho; Gittens

Ersatzbank Chelsea: Jorgensen, Acheampong, Andrey Santos, Fofana, George, Hato, Lavia, Estevao, Gulu

Denn von den letzten 13 direkten Aufeinandertreffen in der Premier League haben die Spurs nur ein einziges gewonnen und zehn der übrigen zwölf verloren (2U). Zuletzt kassierten sie vier Liga-Schlappen gegen die Blues in Folge. Im Tottenham Hotspur Stadium hat der CFC fünf der bisherigen sechs Gastspiele gewonnen und damit so viele wie kein anderes Team.

Zieht man auch die Pokalwettbewerbe heran, dann haben die Blauen nur eines der letzten 17 Pflichtspiel-Duelle in der regulären Spielzeit verloren. Insofern würden wir alternativ auch zum Tottenham Chelsea Tipp “Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen” zu Quoten um 2,25 raten.

Unser Tottenham - Chelsea Tipp: “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”

Beide Teams haben einige Argumente auf ihrer Seite, wobei vor allem der direkte Vergleich sowie die schwache Heimbilanz der Spurs und die starke Auswärtsbilanz der Blues für die um sechs Plätze schlechter platzierten Gäste sprechen. Allerdings hat Chelsea auch nur einen Rückstand von drei Punkten auf Tottenham und könnte mit einem Dreier gleichziehen.

Alles in allem halten wir eine Torwette aber für die beste Option. Tottenham hat in acht der bisherigen neun PL-Partien in dieser Saison getroffen und der CFC in jedem seiner letzten 13 Pflichtspiele. Zudem gab es in zehn der letzten elf Pflichtspiele Chelseas mindestens drei Tore in der Begegnung, zuletzt fünfmal in Folge.