Tschechien - Färöer Tipp, Prognose & Quoten | 22.03.2025

Unser Tschechien - Färöer Sportwetten Tipp zum WM Quali Spiel am 22.03.2025 lautet: Die Rollen in diesem Match sind klar verteilt. In unserem Wett Tipp heute kommen die Osteuropäer in beiden Hälften zum Torerfolg.

Am 11. Juni 2026 fällt der Startschuss für die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. An diesem Wochenende steigen auch die Teams aus Europa ins Rennen um die begehrten Tickets für das Turnier ein. In unserer Tschechien Färöer Prognose rechnen sich vor allem die Gastgeber Chancen auf eine Teilnahme an der WM im nächsten Jahr aus.

Dafür ist ein Heimsieg gegen die Färinger Pflicht und nach den letzten Leistungen der beiden Länder in der UEFA Nations League spricht viel dafür, dass die Osteuropäer mit so einem starten. Wir entscheiden uns für den Tschechien Färöer Wett Tipp heute "Tschechien trifft in beiden Hälften"

Darum tippen wir bei Tschechien vs Färöer auf “Tschechien trifft in beiden Hälften”:

Tschechien feierte zuletzt den Aufstieg in die Liga A der Nations League.

Die Färöer haben nur eines ihrer letzten 9 Länderspiele gewonnen - gegen Armenien.

Alle bisherigen 7 direkten Duelle entschieden die Tschechen mit insgesamt 16:0 Toren für sich.

Tschechien vs Färöer Quoten Analyse:

Die besten Sportwetten Anbieter haben eine klare Meinung dazu, wer diese Partie gewinnt. Bei Tschechien Färöer Quoten von höchstens 1,10 für Wetten auf einen Heimsieg kann man sich einen entsprechenden Tipp sparen. Wetten auf ein Remis zu Quoten um 8,75 oder auf einen Auswärtssieg zu Wettquoten bis 35,0 sind aber auch nicht anzuvisieren.

Handicapwetten lohnen sich erst ab einem Erfolg der Hausherren mit drei Toren Vorsprung. Die Tschechien Färöer Wettquoten hierfür erreichen Höchstwerte bis 1,90. Einen Treffer trauen die Bookies den Gästen angesichts von Quoten von bis zu 2,67 für “Beide Teams treffen” jedenfalls nicht zu.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Tschechien vs Färöer Prognose: Gastgeber dominieren das Geschehen

Nach der enttäuschenden EM 2024 mit dem Aus in der Vorrunde als Tabellenletzter mit nur einem Punkt aus drei Spielen war der Auftakt in die sich anschließende Nations League mindestens genauso enttäuschend. Gegen Georgien, gegen das es bei der EM den einzigen Punkt gegeben hatte, kassierten die Tschechen auswärts eine 1:4-Klatsche.

Es sollte die einzige Niederlage der Osteuropäer in der Gruppe 1 der Liga B bleiben. Mit drei weiteren Siegen und zwei Remis gelang ihnen schließlich trotz des Fehlstarts am Ende als Erster doch noch der Aufstieg in die Liga A. Entscheidend dabei war der Heimsieg am letzten Spieltag - gegen Georgien (2:1).

Alle drei Siege hatten die Tschechen im eigenen Land geholt. Zu Hause haben sie sogar die letzten sieben Länderspiele allesamt für sich entscheiden können. Weiter zurückblickend sind sie seit zehn Partien daheim ungeschlagen und haben neun davon gewonnen (1U). Begonnen hatte diese Serie am 16. November 2022 - mit einem 5:0 gegen die Färöer.

In unserem Tschechien Färöer Tipp erwarten wir nun den nächsten ungefährdeten Sieg, wobei wir mit der Höhe etwas vorsichtig wären. Auch wenn die Osteuropäer der klare Favorit sind, ist es auch für sie das erste Länderspiel seit über vier Monaten, in dem vielleicht noch nicht alles gleich rund läuft.

Tschechien - Färöer Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Tschechien: 2:1 Georgien (H), 0:0 Albanien (A), 1:1 Ukraine (N), 2:0 Albanien (H), 3:2 Ukraine (H)

Letzte 5 Spiele Färöer: 0:1 Nordmazedonien (A), 1:0 Armenien (A), 1:1 Lettland (H), 2:2 Armenien (H), 0:1 Lettland (A)

Letzte 5 Spiele Tschechien vs. Färöer: 1:0 (H), 3:0 (A), 5:0 (H), 2:0 (H), 1:0 (A)

Dass die Tschechen gewinnen, daran haben wir jedenfalls keine Zweifel. Mit den Färingern kommt ein Gast in die Malsovicka Arena, der nur eines seiner letzten neun Länderspiele für sich entscheiden konnte. Von den übrigen acht Partien hat er fünf verloren (3U). Den einzigen Sieg gab es dabei in Armenien, als man knapp mit 1:0 gewinnen konnte.

Es war gleichzeitig der einzige Dreier Färöers in der Nations League 2024/25. In der dortigen Gruppe 4 der Liga C belegten sie am Ende den dritten Platz hinter Nordmazedonien und eben Armenien sowie vor Lettland. Weiter zurückblickend hat der Fußballzwerg nur zwei seiner letzten 22 Länderspiele gewonnen.

Außer dem erwähnten Erfolg in Armenien gab es in den letzten 22 Begegnungen noch einen 4:0-Sieg in einem Testspiel gegen den anderen Fußballzwerg Liechtenstein (6U, 14N). Insofern ist jegliche Tschechien Färöer Prognose für eine Überraschung durch die Gäste absolut nicht zu empfehlen.

In der FIFA-Weltrangliste stehen die Gäste von den Färöern auf Platz 137, umgeben von Ländern wie der Zentralafrikanischen Republik, Botswana, Surinam oder Burundi. Die Tschechen belegen immerhin Rang 42 und haben zudem eine makellose Bilanz gegen den kommenden Gegner.

Bisher kreuzten die beiden Nationen siebenmal die Klingen. Die Osteuropäer haben alle diese sieben Duelle gewonnen, dabei insgesamt 16 Tore erzielt und kein einziges Gegentor kassiert. Der Tschechien Färöer Tipp “Tschechien gewinnt zu Null” ist zwar eine Option, bringt bestenfalls aber auch nur Quoten von 1,50.

Tschechien vs Färöer: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Tschechien: Kovar - Holes, Jemelka, Jurasek; Coufal, Cerv, Kral, Cerny; Sulc, Kliment, Schick

Ersatzbank Tschechien: Jedlicka, Stanek, Doudera, Krejci, Zeleny, Zima, Boula, Provod, Sadilek, Soucek, Sin, Chory, Kuchta, Kusej

Startelf Färöer: Reynatrod - Faero, G. Vatnhamar, Edmundsson; Benjaminsen, Hansson, Hendriksson, Davidsen; Sorensen, Knudsen, Olsen

Ersatzbank Färöer: Gestsson, Lamhauge, Joensen, S. Vatnhamar, Bjartalid, Dam, Mneney, Klettskard, Justinussen, Kallsberg

Zuletzt begegneten sich die beiden Kontrahenten im Rahmen der Qualifikation zur EM 2024. Der Favorit gewann auswärts klar mit 3:0 und zu Hause knapp mit 1:0. Das Rückspiel war eines von nur zwei der insgesamt sieben Aufeinandertreffen, in denen die Tschechen nur einen Treffer erzielten.

In fünf der bisherigen sieben Begegnungen trafen die Osteuropäer mindestens doppelt.

Unser Tschechien - Färöer Tipp: Tschechien trifft in beiden Hälften

Noch ist die WM-Qualifikationsgruppe L unvollständig. Der Verlierer des Nations-League-Playoffs-Duells zwischen Kroatien und Frankreich wird noch dazustoßen. Mit außerdem noch Montenegro und Gibraltar haben die Tschechen den zweiten Platz in der Gruppe aber so oder so fest eingeplant. Ein Heimsieg zum Auftakt gegen die Färöer ist Pflicht und wird, wenn alles normal läuft, auch gelingen.

Es ist zugegeben schwierig, vernünftige Quoten für diese Partie zu finden. Wir backen zum Start in die WM-Quali dann doch lieber kleinere Brötchen - zumindest in diesem Fall - und tendieren zu besagter Torwette, die Treffer der Hausherren in beiden Hälften vorsieht. Die letzten Leistungen der beiden Kontrahenten in der Nations League und die Ergebnisse aus den direkten Duellen sprechen dafür, dass es eine ziemlich klare Angelegenheit zugunsten der Hausherren werden sollte.