Tschechien - Kroatien Tipp, Prognose & Quoten | 09.10.2025

SPORT1 Betting 08.10.2025 • 18:00 Uhr Tschechien - Kroatien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine WM-Quali Wette | Gelingt den Tschechen die Revanche für die Hinspiel-Klatsche?

Unser Tschechien - Kroatien Sportwetten Tipp zum WM Quali Spiel am 09.10.2025 lautet: Die Kroaten spielen bisher eine starke Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 und führen dank einer starken Offensive die Gruppe L an. Daran dürfte sich auch im Wett Tipp heute nicht allzu viel ändern.

Wie zu erwarten läuft es in der Qualifikationsgruppe L für die WM 2026 auf einen Zweikampf zwischen Tschechien und Kroatien hinaus. Beide Nationen führen die Tabelle aktuell mit 12 Punkten an. Luka Modric und Co. haben aber noch ein Spiel weniger absolviert und haben somit im Kampf um die WM-Tickets aktuell die besten Karten.

Den Tschechen wollen sich am Donnerstag für die klare Hinspielpleite gegen die Kroaten revanchieren. Die Quoten der Tschechien Kroatien Prognose äußern aber Zweifel an einem Erfolg der Gastgeber. Uns geht es ähnlich. So spielen wir mit einer Quote von 1,58 bei Winamax den Tschechien Kroatien Wett Tipp heute “Doppelte Chance x/2 & Über 0,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Tschechien vs Kroatien auf “Doppelte Chance x/2 & Über 0,5 Tore”:

Nach 5 Duellen gegen Kroatien ist Tschechien noch ohne Sieg

Die Vatreni haben bisher alle Spiele in der laufenden WM-Quali gewonnen

Die kroatische Offensive war mit 17 Toren in 4 Spielen bisher sehr treffsicher

Tschechien vs Kroatien Quoten Analyse:

Vor dieser Partie spricht natürlich der Heimvorteil für die “Repre”. Doch die “Vatreni” haben bei der Qualität und der FIFA-Weltrangliste (Platz 9 im Vergleich zu Rang 39) die Nase vorne. So schlagen sich die Tschechien vs Kroatien Quoten leicht auf die Seite der Gäste.

Für einen Auswärtssieg klettern die Quoten bis auf einen Höchstwert von 2,50. Und ein Dreier der Hausherren wird bei den neuen Wettanbietern mit Tschechien gegen Kroatien Wettquoten zwischen 2,88 und 3,15 bezahlt.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig. Im Winamax Test findet ihr alle wichtigen Infos über den Anbieter. Beim Winamax Bonus warten bis zu 100 € in Freebets plus eine exklusive 20€-Gratiswette auf euch.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Tschechien vs Kroatien Prognose: Die Tschechen wollen endlich wieder zu einer WM!

Tschechien war in seiner Geschichte als eigenständiges Land bisher bei jeder Europameisterschaft seit 1996 am Start. Die besten Ergebnisse waren der zweite Platz 1996 und der Einzug ins Halbfinale 2004. Bei der EM im vergangenen Jahr schied die “Repre” aber ohne Sieg schon in der Vorrunde aus. Somit hat sich die FACR-Auswahl aktuell gleich zwei Dinge vorgenommen: Wiedergutmachung für das schlechte Turnier in Deutschland. Und die erste WM-Teilnahme seit 2006. Denn die letzten vier Weltmeisterschafts-Endrunden fanden alle ohne die Tschechen statt.

Im Kampf um die Tickets für die Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko gab es auch souveräne Siege gegen Montenegro (2-mal 2:0) und Gibraltar (4:0). Doch zum Auftakt des laufenden Wettbewerbs reichte es daheim nur zum knappen 2:1-Sieg gegen die Färöer. Der Siegtreffer durch Patrick Schick fiel erst in der 85. Minute. Und dann gab es ja am 4. Spieltag die klare Pleite gegen die Kroaten. So werden die Männer von Coach Ivan Hasek, der die Auswahl seit 2024 betreut, wohl wieder den Umweg über die Play-offs nehmen müssen. Hier ist man in der Quali für die WM 2022 an Schweden gescheitert.

Die Kroaten spielen bisher eine starke WM-Quali. In den Partien gegen Gibraltar (7:0), Tschechien (5:1) und Montenegro (4:0) zeigte sich vor allem die Offensive von Nationaltrainer Zlatko Dalic in Topform. Hoffenheim-Angreifer Andrej Kramarić konnte in den vier Partien alleine schon sechs Treffer erzielen und steht damit im laufenden Wettbewerb auf Platz 2 der Torschützenliste. Der einzige Ausrutscher war das Spiel auf den Färöer. Hier kamen die „Vatreni“ trotz 74 Prozent Ballbesitz, 26:6 Torschüssen und 2,65 Expected Goals nur zu einem knappen 1:0-Sieg.

Dieser gute Start mit vier Siegen aus vier Spielen und 17:1 Toren spricht natürlich auch für unseren Tschechien Kroatien Tipp. Lediglich Norwegen hat aktuell in der WM-Quali mehr Tore erzielt. Seit 2010 hat die HNS-Auswahl kein großes Turnier mehr verpasst. Und bei Weltmeisterschaften sind die Kroaten mit zwei dritten Plätzen (1998, 2022) und einem zweiten Rang (2018) besonders stark. So können die “Kockasti” eigentlich recht beruhigt in das Gastspiel in Prag gehen. Personell macht dem Coach nur die Position des rechten Außenverteidigers Sorgen. Hier fallen zwei mögliche Stammspieler verletzt aus.

Tschechien - Kroatien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Tschechien: 1:1 Saudi-Arabien (H), 2:0 Montenegro (A), 1:5 Kroatien (A), 2:0 Montenegro (H), 4:0 Gibraltar (A)

Letzte 5 Spiele Kroatien: 4:0 Montenegro (H), 1:0 Färöer (A), 5:1 Tschechien (H), 7:0 Gibraltar (A), 0:3 Kroatien (A)

Letzte 5 Spiele Tschechien vs Kroatien: 1:5 (A), 1:1 (A), 2:2 (H), 2:4 (A), 1:4 n.E. (A)

Beide Nationalteams standen sich bisher fünfmal gegenüber. Die ersten zwei Duelle waren Testspiele und gingen 1996 und 2011 an die Kroaten. Dann folgten zwei Kräftemessen bei den EM-Endrunden 2016 und 2021, die in der Gruppenphase mit einem Remis endeten.

Im Juni 2026 wurde das Hinspiel in der WM-Quali ausgetragen. In Osijek gingen die “Vatreni” mit einer knappen aber verdienten 1:0-Führung in die Pause. Im zweiten Durchgang drehten die Gastgeber dann so richtig auf und gewannen am Ende klar mit 5:1.

Auch das Torverhältnis spricht bei der Tschechien Kroatien Prognose mit 13:7 für die “Kockasti”. Die Buchmacher rechnen dieses Mal aber nicht mit vielen Toren. Denn für den Tipp “Über 2,5 Tore” klettern die Quoten auf einen Höchstwert von 2,25.

Doch für uns macht der Tschechien Kroatien Tipp “Beide Teams treffen” trotzdem Sinn. Denn bisher gab es in allen Länderspielen zwischen beiden Mannschaften noch keine einzige “Weiße Weste”.

Setzt sich diese Serie fort, bekommen wir dafür bei Bet365 eine Quote von 1,92. Ihr seid noch ohne Konto bei dem Anbieter? Dann sichert euch vor eurer nächsten Wette den aktuellen Bet365 Angebotscode!

So seht ihr Tschechien - Kroatien im TV oder Stream:

09. Oktober 2025, 20:45 Uhr, Fortuna Arena, Prag

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Im deutschsprachigen Raum ist die Lage, was die Übertragung der WM-Quali-Spiele angeht, wie folgt: Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft, der Schweizer Nationalmannschaft und der österreichischen Nationalmannschaft sind im jeweiligen Land im Free-TV zu sehen. Alle anderen Partien werden exklusiv bei DAZN gezeigt.

Tschechien vs Kroatien: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Tschechien: Kovar - Coufal, Vitik, Jurasek, Krejci - Sulc, Soucek, Karabec, Cerny, Kral - Vydra

Ersatzbank Tschechien: Hornicek, Jedlicka - Hranac, Cedidla, Jemelka, Zeleny, Zima - Beran, Cerv, Lingr, Provod, Sadilek - Chory, Chramosta, Kusej

Startelf Kroatien: Livakovic - Gvardiol, Sutalo, Caleta-Car, Pongracic - Modric, Kovacic, Pasalic, L. Sucic, P. Sucic - Kramaric

Ersatzbank Kroatien: Ivusic, Kotarski - Erlic, Bradaric, Smolcic, Vuskovic - Majer, Baturina, Jakic, Moro, Fruk - Perisic, Budimir, Pasalic, Ivanovic

Die Kroaten müssen auf die beiden Bundesliga-Legionäre Stanisic (Bayern) und Juranovic (Union) verzichten. Bei den Tschechen werden sicher die beiden BL-Angreifer Schick (Leverkusen) und Hlozek (Hoffenheim) vermisst. Vor allem den Ausfall von Stürmer Schick müssen wir bei der Tschechien Kroatien Prognose berücksichtigen.

Unser Tschechien - Kroatien Tipp: Doppelte Chance x/2 & Über 0,5 Tore

Die Tschechen wollen mit einem Heimsieg wieder den ersten Platz in der Gruppe L übernehmen. Doch mehr als einen Punkt können wie der “Repre” nicht zutrauen. Das hat vor allem mit der guten Form der Kroaten in der laufenden WM-Quali zu tun.

Zudem sprechen auch die Qualität und der direkte Vergleich für die “Vatreni”. Des weiteren ist für die Hausherren der Ausfall von Nummer-1-Stürmer Patrick Schick ein sehr großes Handicap.