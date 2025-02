Turin FC - AC Milan Tipp, Prognose, Quoten | 22.02.2025

SPORT1 Betting 21.02.2025 • 08:00 Uhr Turin FC - AC Milan Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Dritter Liga-Sieg in Folge für die Rossoneri?

Unser Turin FC - AC Milan Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 22.02.2025 lautet: Die Mailänder konnten zuletzt vier Liga-Spiele in Folge ungeschlagen bleiben und wollen die positive Tendenz fortsetzen. Im Wett Tipp heute wird dies gegen die Turiner auch gelingen.

Am 22. Februar 2025 erwartet uns ein spannendes Duell in der Serie A: FC Turin trifft auf AC Mailand im Stadio Olimpico Grande Torino. Während die Turiner aktuell auf Platz 12 rangieren und mit 28 Punkten eher im Mittelfeld der Tabelle stehen, kämpft Milan, derzeit auf Platz 7 mit 41 Punkten, um wichtige Zähler, um nicht den Anschluss an die oberen Tabellenplätze zu verlieren.

Die Form beider Teams könnte in der Turin FC AC Milan Prognose natürlich eine Rolle spielen. Die Hausherren haben in den letzten neun Spielen nur einmal gewonnen (6U, 2N), während die Mailänder auf den dritten Liga-Sieg in Folge hoffen. Seit vier Liga-Auftritten ist Milan schon ungeschlagen (3S, 1U).

Daher lautet unser Turin FC AC Milan Wett Tipp heute: “Sieg AC Milan” zu einer Quote von 2,05 bei Betway .

Darum tippen wir bei Turin FC vs AC Milan auf „Sieg AC Milan”:

AC Milan benötigt dringend Punkte, um die oberen Tabellenplätze zu erreichen.

Turin hat derzeit Verletzungssorgen und es fehlt an Konstanz.

Die Buchmacher-Favoritenstellung der Gäste unterstützt diesen Turin FC AC Milan Tipp.

Turin FC vs AC Milan Quoten Analyse:

Für das bevorstehende Duell zwischen FC Turin und AC Milan tendieren wir zu einer Wette auf einen Auswärtssieg der Rossoneri. Diese Prognose basiert auf der aktuellen Form und den Ambitionen der Teams. Die Gäste werden auch von den Wettanbietern mit schneller Auszahlung favorisiert, was Turin FC AC Milan Quoten von 2,05 unterstreichen.

So ganz chancenlos werden die Turiner aber nicht eingestuft, was Quoten von 3,25 für das Unentschieden in den Sportwetten Apps bestätigen. Auch der Heimsieg liegt nicht viel weiter entfernt, hierfür pendeln sich die Turin FC AC Milan Wettquoten bei 3,75 ein.

Turin FC - AC Milan Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Turin FC: 2:3 Bologna (A), 1:1 Genua (H), 1:1 Atalanta Bergamo (A), 2:0 Cagliari (H), 1:1 Fiorentina (A).

Letzte 5 Spiele AC Milan: 1:1 Feyenoord (H), 1:0 Hellas Verona (H), 0:1 Feyenoord (A), 2:0 Empoli (A), 3:1 AS Rom (H).

Letzte 5 Spiele Turin FC vs. AC Milan: 2:2 (A), 3:1 (H), 1:4 (A), 0:1 (A), 0:0, 1:0 n.V. (A).

Unser Turin FC - AC Milan Tipp: Sieg AC Milan

Die Turin FC gegen AC Milan Prognose verspricht ein intensives und taktisch geprägtes Spiel. Alles deutet darauf hin, dass die Rossoneri als Sieger hervorgehen werden.