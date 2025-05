Turin FC - Inter Mailand Tipp, Prognose, Quoten 11.5.2025

SPORT1 Betting 10.05.2025 • 09:00 Uhr Turin FC - Inter Mailand Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Macht Inter Mailand weiter Druck auf Napoli?

Unser Turin FC - Inter Mailand Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 11.05.2025 lautet: Das Champions-League-Finale kann den Nerazzurri keiner mehr nehmen. Zusätzlich wollen die Mailänder aber auch noch den Scudetto gewinnen. Im Wett Tipp heute bleibt der CL-Finalist an der Mission Meistertitel dran.

Am 11. Mai 2025 um 18:00 Uhr erwartet uns im Stadio Olimpico Grande Torino ein spannendes Aufeinandertreffen zwischen FC Turin und Inter Mailand in der Serie A. Inter Mailand, aktuell auf Platz 2 mit 74 Punkten, kämpft um den Anschluss an die Tabellenspitze und will Napoli nicht ziehen lassen. Unter der Woche gelang mit dem Einzug ins Champions-League-Finale jedoch schon ein riesiger Erfolg, der für die Turin FC Inter Mailand Prognose beflügeln sollte.

FC Turin hingegen befindet sich auf Platz 11 mit 44 Punkten und hat wenig zu verlieren. Inter hat in 78 Prozent der letzten neun Spiele gegen Torino das erste Tor erzielt und kommt mit frischem Rückenwind aus dem Champions-League-Halbfinal-Rückspiel gegen Barcelona, das mit 4:3 nach Verlängerung gewonnen wurde.

Daher lautet unser Turin FC Inter Mailand Wett Tipp heute: “Sieg Inter Mailand” zu einer Quote von 1,58 bei NEO.bet.

Darum tippen wir bei Turin FC vs Inter Mailand auf “Sieg Inter Mailand”:

Inter Mailand hat in den letzten 5 direkten Duellen gegen FC Turin stets gewonnen und ist seit 11 Pflichtspielen gegen die Turiner ungeschlagen.

FC Turin hat nur eines der letzten 6 Spiele gewonnen und spielt ohne großen Druck, da weder nach oben noch nach unten etwas möglich ist.

Inter Mailand kommt mit hoher Motivation aus dem Champions-League-Halbfinale gegen Barcelona, was unseren Turin FC vs Inter Mailand Tipp zusätzlich stärkt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Turin FC vs Inter Mailand Quoten Analyse:

Unser Wett-Tipp basiert auf der aktuellen Form und Motivation der beiden Mannschaften sowie den bisherigen Begegnungen. Inter Mailand hat in den letzten fünf direkten Duellen gegen FC Turin immer gewonnen und ist derzeit in einer entscheidenden Phase der Saison, in der sie sowohl in der Serie A als auch in der Champions League um Titel kämpfen. Deshalb sind sie auch in den Sportwetten Apps mit Turin FC Inter Mailand Quoten von 1,58 der klare Favorit.

Schon für ein Unentschieden in dieser Partie steigen die Werte auf 3,85. Für den Heimsieg der Turiner, für die es in dieser Saison nicht mehr um viel geht, könnt ihr Turin FC vs. Inter Mailand Wettquoten in Höhe von 5,90 abstauben. Ohne Sportwetten Bonus solltet ihr dieses Risiko aber nicht eingehen.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

Turin FC - Inter Mailand Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Turin FC: 1:1 Venezia (H), 0:2 Neapel (A), 2:0 Udinese (H), 0:1 Como (A), 1:1 Hellas Verona (H).

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 3:3, 4:2 n.V. Barcelona (H), 1:0 Hellas Verona (H), 3:3 Barcelona (A), 0:1 AS Rom (H), 0:3 AC Milan (H).

Letzte 5 Spiele Turin FC vs. Inter Mailand: 2:3 (A), 0:2 (A), 0:3 (H), 0:1 (H), 0:1 (A).

Unser Turin FC - Inter Mailand Tipp: Sieg Inter Mailand

Wer ins Champions-League-Finale einziehen kann, amtierender Meister ist und noch um den diesjährigen Scudetto mitspielt, kann auch in der Turin FC gegen Inter Mailand Prognose gewinnen. Die Bilanz spricht klar für die Nerazzurri, während die Saison für die Turiner weitestgehend gelaufen ist.