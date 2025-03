Türkei - Ungarn Tipp, Prognose & Quoten | 20.03.2025

SPORT1 Betting 19.03.2025 • 09:00 Uhr Türkei - Ungarn Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Playoff Quali Wette | Wer verschafft sich eine gute Ausgangslage fürs Rückspiel?

Unser Türkei - Ungarn Sportwetten Tipp zum Nations League Playoff Quali Spiel am 20.03.2025 lautet: Die türkische Auswahl muss im Rennen um einen Platz in der NL-Liga A vorlegen. Das müsste den Hausherren im Wett Tipp heute auch ganz gut gelingen.

Die türkische Nationalmannschaft hatte am letzten Spieltag der Nations League den direkten Aufstieg in die Gruppe A in der eigenen Hand, doch die Männer von Coach Vincenzo Montella kassierten beim zuvor punktlosen Tabellenletzten und Absteiger Montenegro eine 1:3-Pleite.

So musste man Wales, das mit 4:1 gegen Island gewonnen hatte, vorbeiziehen lassen. In unserer Türkei Ungarn Prognose bekommen die “Ay-Yildizlilar” aber eine zweite Chance. Das Playoff-Hinspiel steigt am Donnerstag in Istanbul, bevor man sich am Sonntag in Budapest zum Rückspiel trifft.

Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,53 bei Betano für den Türkei Ungarn Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Türkei vs Ungarn auf “Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore”:

Die Türkei hat von den letzten 12 Heim-Länderspielen nur eines verloren

Ungarn konnte von den letzten 11 Länderspielen gerade mal eines für sich entscheiden

Die Halbmond-Sterne haben in 4 Pflicht-Heimspielen gegen die Magyaren lediglich eine Niederlage kassiert

Türkei vs Ungarn Quoten Analyse:

Der Heimvorteil spricht am Donnerstag für die Türken. In der FIFA-Weltrangliste liegen beide Nationen auf den Plätzen 28 und 30 sehr eng beieinander. So schlagen sich die Türkei vs Ungarn Quoten auf die Seite der Hausherren.

Für einen Heimsieg klettern die Quoten auf einen Höchstwert von 1,83. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Magyaren bei den besten Bookies, die auch den besten Sportwetten Bonus parat haben, mit Türkei gegen Ungarn Wettquoten zwischen 4,40 und 5,25 bezahlt.

Türkei vs Ungarn Prognose: Wer spielt in Zukunft in der Liga A?

Die türkische Nationalmannschaft hatte bei der EM 2024 mit dem Einzug ins Viertelfinale einen großen Erfolg gefeiert. Auch in der Nations League machten die Männer von Coach Vincenzo Montella zunächst da weiter, wo sie bei der Europameisterschaft aufgehört hatten. Aus den ersten fünf Spielen in der Gruppe B4 holte man drei Siege und zwei Remis. So standen die Halbmond-Sterne schon kurz vor dem Aufstieg in die Liga A, doch am letzten Spieltag wurde der direkte Aufstieg mit dem 1:3 in Montenegro fahrlässig verspielt.

Nun möchten die Türken ihr Ziel aber über den Umweg Playoffs doch noch erreichen. In der Nations League hatte die türkische Auswahl bisher maximal in der Liga B gespielt. Die Bilanz im Wettbewerb steht in der vierten Saison bei neun Siegen, sechs Remis und sieben Niederlagen. Daheim sind die “Ay-Yildizlilar” traditionell allerdings schwer zu schlagen. In den vergangenen zwölf Länderspielen auf türkischem Boden setzte es gerade mal eine Niederlage (8S, 3U).

Die Ungarn spielten in der Nations-League-Saison 2022/23 erstmals in der Liga A mit. Damals verpassten die Magyaren das Final-Four-Turnier nur um einen Punkt und einen Platz im Duell mit Gruppensieger Italien. Nationen wie Deutschland und England hatte die “Nemzeti Tizenegy” aber hinter sich lassen können. Dieses Mal reichte es für den dritten Platz in der Gruppe A3 hinter Deutschland und den Niederlanden, aber noch vor Bosnien. So droht der Auswahl von Coach Marco Rossi der Abstieg in die Liga B.

Von den letzten elf Länderspielen konnte Ungarn nur drei für sich entscheiden (3U, 5N). So geriet der Nationaltrainer auch immer mehr in den Fokus der Kritik. Im laufenden Wettbewerb hatte die ungarische Auswahl zu Gast in Deutschland (0:5) und in den Niederlanden (0:4) klare Niederlagen kassiert. Daheim konnten die Männer von Trainer Rossi den beiden Top-Nationen in der Gruppe A3 aber jeweils ein 1:1 abknöpfen. Diese in der Fremde schwächeren Ergebnisse unterstreichen unseren Türkei Ungarn Tipp.

Türkei - Ungarn Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Türkei: 1:3 Montenegro (A), 0:0 Wales (H), 4:2 Türkei (A), 1:0 Montenegro (H), 3:1 Island (H)

Letzte 5 Spiele Ungarn: 1:1 Deutschland (H), 0:4 Niederlande (A), 2:0 Bosnien (A), 1:1 Niederlande (H), 0:0 Bosnien (H)

Letzte 5 Spiele Türkei vs Ungarn: 0:1 (A), 0:2 (A), 0:1 (H), 1:1 (H), 1:3 (A)

Der Blick auf den direkten Vergleich im Rahmen unserer Türkei vs Ungarn Prognose ergibt, dass sich beide Nationen schon in 15 Länderspielen gegenüberstanden. Die Türkei konnte dabei lediglich vier Siege feiern, bei zwei Remis und neun Niederlagen.

Seit September 2007 und fünf Vergleichen (1U, 4N) warten die Halbmond-Sterne auf einen Sieg gegen die Magyaren. In der Nations-League-Saison 2020/21 konnten die Ungarn beide Duelle zu Null gewinnen.

Das letzte Aufeinandertreffen war ein Testspiel im März 2024. Auch hier hatte die “Nemzeti Tizenegy” mit einem 1:0 das bessere Ende auf ihrer Seite. Auf türkischem Boden haben die Hausherren aber mit drei Siegen zu zwei Niederlagen (1U) knapp die Nase vorne.

In den vergangenen drei Duellen zwischen beiden Nationen ging immer genau eine Mannschaft mit einer “Weißen Weste” vom Feld. Auch am Donnerstag rechnen wir mit einer engen Partie, in der nicht auf beiden Seiten Treffer fallen.

Für den Türkei gegen Ungarn Tipp “Unter 2,5 Tore” gibt es bei Merkur Bets eine Quote von 1,74. In unserem Mekur Bets Test verraten wir euch alle Vorteile des Buchmachers. Dazu gehören zum Beispiel ein “doppelter” Neukundenbonus oder auch der Kombiwetten-Boost.

Türkei vs Ungarn: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Türkei: Günok - Topcu, Müldür, Ayhaan, Demiral - Calhanoglu, Güler, Kahveci, Aktürkoglu, Kokcü - Kutucu

Ersatzbank Türkei: Cakir, Sengezer (Tor), Bardakci, Sahin, Akcicek, Elmali, Akaydin, Karazor, Aydin, Tiknaz, Yüksek, Özcan, Yilmaz, Mor, Akgün, Uzun, Yildiz, Gül

Startelf Ungarn: Gulacsi - Balogh, Orban, Nego, Fiola - Nagy, Nikitscher, Schäfer, Szoboszlai - Sallai

Ersatzbank Ungarn: Dibusz, Szappanos (Tor) - M. Dardai, Botka, Szalai, Kerkez, Kata, Styles, B. Dardai - Szabo, Varga, Scoboth, Gazdag

Der türkische Nationaltrainer muss bei den aktuellen Länderspielen auf Profis wie Bayindir (Man United), Söyüncü (Fener), Ünal (Bournemouth), Alemdar (Rennes), Kabak (Hoffenheim), Yazici (Olympiakos), Kadioglu (Brighton) oder Celik (Roma) verzichten.

Bei den Ungarn fehlen dagegen mit Toth (Blackburn) und Horvath (Ujpest) verletzungsbedingt nur zwei Spieler. So haben die Gäste in unserer Türkei Ungarn Prognose schon einen leichten Vorteil.

Unser Türkei - Ungarn Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Die Ungarn wollen in diesem Playoff-K.o.-Duell ihre gute Bilanz gegen die Türken in den Ring werfen. Uns geht es aber ähnlich wie den Buchmachern. Es kann sicher ein enges Spiel geben, aber wir sehen die Gastgeber vorne.

Unterstützt von ihren frenetischen Fans sind die Halbmond-Sterne daheim nur schwer zu schlagen. Auf der Gegenseite tun sich die Magyaren aktuell in der Fremde doch deutlich schwerer als daheim.

So trauen wir den Gastgebern in einem Spiel, in dem sich die Gäste eher auf ihre Defensive konzentrieren und ein gutes Ergebnis fürs Rückspiel erzielen wollen, mindestens ein Unentschieden zu.