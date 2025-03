Ukraine - Belgien Tipp, Prognose & Quoten | 20.03.2025

SPORT1 Betting 19.03.2025 • 11:00 Uhr Ukraine - Belgien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Gelingt Rudi Garcia ein Neustart mit den Roten Teufeln?

Unser Ukraine - Belgien Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 20.03.2025 lautet: Die belgische Nationalmannschaft soll sich unter Rudi Garcia verändern. Im Wett Tipp heute ist jedoch zu erkennen, dass der Umschwung vor allem eines braucht: Zeit.

An spannenden Themen fehlt es der Ukraine Belgien Prognose nicht. Die Roten Teufel ringen nach einer schwachen Runde in der Nations League A um eine weitere Spielzeit im höchsten Wettbewerb der Nations League. Dafür wagt Rudi Garcia einen Neuanfang und beruft einige der besten Talente aus der belgischen Jupiler Pro League ein.

Wir erwarten im Ukraine Belgien Wett Tipp heute, dass die Blau-Gelben den offiziellen Gästen eine knifflige Aufgabe stellen. Unter Sergiy Rebrov ist die Verteidigung der Schowto-blakytni meist schwer zu überwinden gewesen. Unsere Entscheidung fällt auch deshalb bei Interwetten auf eine Quote von 1,75 für “Unter 2,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Ukraine vs Belgien auf “Unter 2,5 Tore”:

Belgien hat in 3 der letzten 5 Länderspiele kein Tor erzielt.

Die Ukraine verhinderte in 15 von 22 Länderspielen unter Sergiy Rebrov mehr als einen Gegentreffer.

Belgien hatte in der Nations League A eine der 3 schwächsten Schussverwandlungs-Quoten (6,7 Prozent).

Ukraine vs Belgien Quoten Analyse:

An Erfahrung mangelt es Rudi Garcia nicht. Der 61-Jährige hat in seiner Trainerkarriere schon einige Stationen hinter sich. Die Führung einer Nationalmannschaft hat er in diesem Kalenderjahr jedoch zum ersten Mal übernommen. Trotzdem zeigen die Ukraine Belgien Quoten die Roten Teufel mit Siegquoten bis 1,88 als klare Favoriten an.

Die Blau-Gelben sind seit vier Länderspielen ungeschlagen (1S, 3U) und sollten trotz der großen Diskrepanz in den Ukraine Belgien Wettquoten nicht unterschätzt werden. Ein Sieg im Playoff-Hinspiel für die Schowto-blakytni bringt euch in der Spitze den 4,50-fachen Gewinn ein. Wir tendieren dazu, diesen Interwetten Gutschein zu verwenden und das Risiko gering zu halten.

Ukraine vs Belgien Prognose: Großes Engagement

Im Vergleich zu seinem Vorgänger Domenico Tedesco hat Rudi Garcia bei seiner ersten Kader-Nominierung erwartbare Veränderungen vorgenommen. Thibaut Courtois kehrt nach fast zweijähriger Absenz zurück in den Kader und hütet fortan wieder das Tor der Roten Teufel.

Darüber hinaus gibt der 61-Jährige einigen Talenten aus der belgischen Jupiler Pro League die Chance, sich in der Nationalmannschaft zu beweisen. Darauf hatte Tedesco ebenfalls in weiten Teilen seiner Amtszeit verzichtet und dafür mittelschwere Kritik erfahren.

Auf alte Hasen wie Axel Witsel oder Dries Mertens hat Garcia vorerst verzichtet, ihnen die Türen für eine zukünftige Nominierung aber offen gehalten. Ein Wandel im Team ist definitiv von Nöten gewesen, nachdem die belgische Auswahl zuletzt nur selten überzeugt hat.

Ob ein überzeugender Auftritt in unserem Ukraine vs. Belgien Tipp direkt zu einem Sieg für Rudi Garcia führen kann, halten wir uns offen. Die Gäste haben in drei der fünf vorangegangenen Länderspiele keinen Treffer erzielt und sind jüngst in zwei aufeinanderfolgenden Partien torlos geblieben.

Ukraine - Belgien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Ukraine: 2:1 Albanien (A), 1:1 Georgien (A), 1:1 Tschechien (H), 1:0 Georgien (H), 2:3 Tschechien (A).

Letzte 5 Spiele Belgien: 0:1 Israel (A), 0:1 Italien (H), 1:2 Frankreich (H), 2:2 Italien (A), 0:2 Frankreich (A).

Letzte Spiele Ukraine vs. Belgien: 0:0 (H).

Im Rahmen der bisherigen Nations-League-Paarungen fehlte es vor allem im Angriff an klaren Ideen und ebenso an Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Kasten. Diese Tendenzen haben wir in unserer Ukraine gegen Belgien Prognose natürlich berücksichtigt.

Die Roten Teufel verwandelten in den Begegnungen der Nations League A Gruppe 2 nur 6,7 Prozent ihrer Abschlüsse. Das war unter allen Teilnehmern der obersten Nations-League-Etage der drittschwächste Wert (14.).

Darüber hinaus erzielte die belgische Auswahl nur sechs Treffer (11.), erspielte sich nicht mehr als zehn Großchancen (11.) und war in Sachen erwartbare Treffer (9,2 xG) ebenfalls kein Vorzeige-Team.

Zumindest konnte die Defensivabteilung der Roten Teufel allzu hohe Pleiten verhindern. Belgien verlor zuletzt zwar drei aufeinanderfolgende Länderspiele, kassierte in den beiden abschließenden Paarungen unter Domenico Tedesco aber jeweils nur ein Gegentor (Italien, Israel).

Außerdem haben wir aus dem letzten Duell zwischen diesen beiden Nationalmannschaften unsere Rückschlüsse gezogen, die einen Teil zum Ukraine vs. Belgien Tipp auf eine torarme Begegnung beigetragen haben.

So seht ihr Ukraine - Belgien im TV oder Stream:

20. März 2025, 21 Uhr, Estadio Enrique Roca de Murcia, Murcia

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Während der Europameisterschaft 2024 standen sich die beiden Teams in der Gruppenphase (Gruppe E) gegenüber und trennten sich nach einer intensiven, aber chancenarmen Paarung mit einem torlosen Remis (0:0).

Im Laufe der Spielzeit hatten sich weder die Blau-Gelben (0,8 xG) noch die Roten Teufel (0,6 xG) zumindest ein erwartbares Tor herausgespielt.

Ukraine vs Belgien: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Ukraine: Trubin - Konoplya, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko, Zinchenko, Kalyuzhnyi, Sudakov, Gutsulyak, Dovbyk, Yarmolenko

Ersatzbank Ukraine: Lunin, Riznyk, Bondar, Taloverov, Sych, Mykhaylichenko, Shaparenko, Nazaryna, Yamolyuk, Buyalskyi, Nazarenko, Tsygankov, Yaremchuk, Vanat

Startelf Belgien: Courtois - Castagne, Debast, Faes, De Cuyper, Tielemans, Mokio, De Ketelaere, Trossard, Doku, Fofana, Lukaku

Ersatzbank Belgien: Vandevoordt, Sels, Lammens, Theate, De Winter, Mechele, Meunier, Heynen, Raskin, De Bruyne, Vanaken, Lukebakio, Saelemaekers, Lois Openda

Trainiert wird die Ukraine von Sergiy Rebrov. Der 50-Jährige setzt auf mannschaftliche Geschlossenheit und intensive Arbeit gegen den Ball. Während seiner 22 Spiele als Nationaltrainer der Blau-Gelben hat seine Mannschaft in 15 Begegnungen maximal einen Gegentreffer kassiert.

Knapp ein Drittel der Auftritte haben die Schowto-blakytni sogar gänzlich ohne Gegentreffer abgeschlossen (7). Natürlich könnt ihr in eurer Ukraine gegen Belgien Prognose noch einen Schritt weitergehen und mit einem Sportwetten Bonus auf “Belgien Unter 1,5 Tore” zielen.

Unser Ukraine - Belgien Tipp: Unter 2,5 Tore

Drei der vier vorangegangenen Länderspiele der ukrainischen Nationalmannschaft sind unter der anvisierten Wette von 2,5 Treffern geblieben. Das galt ebenso für drei der fünf vorherigen Partien der Roten Teufel.