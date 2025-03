Ulm - Darmstadt Tipp, Prognose & Quoten | 28.03.2025

SPORT1 Betting 27.03.2025 • 09:00 Uhr Ulm - Darmstadt Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wie lange warten die Spatzen noch auf ihren nächsten Heimtreffer?

Unser Ulm - Darmstadt Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 28.03.2025 lautet: Zwei der drei schwächsten Rückrunden-Teams füttern den Wett Tipp heute nur mit wenigen Torszenen.

Das erste Spiel nach der Entlassung von Aufstiegstrainer Thomas Wörle hat bei den Spatzen keine monumentalen Veränderungen angedeutet. Mehr als ein 0:0 im Derby gegen den Karlsruher SC ist nicht herausgekommen. Die Offensive des Aufsteigers zeigt an vielen Spieltagen zu wenig. Daran setzen wir mit der Ulm Darmstadt Prognose an.

Grundsätzlich ist das Angriffsspiel der Gäste in Ordnung. Fernab der eigenen Arena schien das Tor für die Lilien zuletzt jedoch kleiner zu sein (2 Tore in den letzten 4 Auswärtsspielen). Unseren Ulm Darmstadt Wett Tipp heute platzieren wir bei Interwetten auf eine Quote von 1,85 für “Unter 2,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Ulm vs Darmstadt auf “Unter 2,5 Tore”:

Ulm wartet seit 3 Heimspielen (281 Minuten) auf einen Torerfolg.

Darmstadt erzielte in den letzten 4 Auswärtsspielen nur 2 Tore.

Die 6 vorangegangenen Zweitliga-Begegnungen des SSV Ulm enthielten jeweils “Unter 2,5 Tore”.

Ulm vs Darmstadt Quoten Analyse:

Mit aller Kraft stemmen sich die Spatzen gegen den drohenden Abstieg in die 3. Liga. Das heimische Donaustadion diente allerdings nur selten als echte Festung. Zu Hause holte nur Hertha (8) weniger Zähler als Ulm (10), weshalb die hauchdünne Außenseiterrolle in den Ulm Darmstadt Quoten leicht zu erklären ist.

Allzu groß ist die Diskrepanz in den Ulm Darmstadt Wettquoten der besten Sportwetten Anbieter jedoch nicht. Die Lilien sind ebenfalls nicht gerade formstark und mit Siegquoten von circa 2,60 gegenüber dem SSV (2,75) nur leicht im Vorteil.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Ulm vs Darmstadt Prognose: Durchhalten im Abstiegskampf

Ein langer Atem ist derzeit in beiden Fanszenen gefragt. Ulm wartet seit 281 Minuten auf einen Torerfolg im eigenen Stadion, hat seit drei Heimspielen nicht mehr getroffen und ist die zweitschwächste Heimmannschaft im deutschen Unterhaus (10 Punkte).

Das Angriffsspiel der Gastgeber ist seit dem Saisonstart ein Problem. Die Spatzen haben erst 25 Treffer erzielt (16.). Zwar liegen die erwartbaren Tore (30,3 xG) deutlich darüber, sind im Ligavergleich jedoch der zweitschwächste Wert (17.). Unserem Ulm gegen Darmstadt Tipp kommt das natürlich zugute.

Der Klassenerhalt ist aber noch nicht außer Reichweite geraten. Auf dem Relegationsplatz rangiert derzeit Braunschweig (26) - nur drei Zähler entfernt vom SSV (23 Punkte). Die Möglichkeit auf den Klassenerhalt besteht nur noch, weil die Defensive des Aufsteigers respektable Arbeit leistet.

Großen Einsatz erhoffen wir uns auch in der Ulm vs. Darmstadt Prognose von den Hausherren. Zwar haben die Spatzen in fünf ihrer sechs vorangegangenen Zweitliga-Partien nicht getroffen, mehr als ein Gegentor haben die Gastgeber aber seit vier Begegnungen nicht mehr zugelassen.

Ulm - Darmstadt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Ulm: 2:0 1860 München (H), 0:0 Karlsruhe (A), 0:1 Köln (H), 1:1 Braunschweig (A), 0:0 Elversberg (H).

Letzte 5 Spiele Darmstadt: 1:2 Köln (A), 3:0 Karlsruhe (H), 1:4 Magdeburg (A), 2:0 Schalke (H), 0:1 Braunschweig (A).

Letzte 5 Spiele Ulm vs. Darmstadt: 1:1 (A), 3:0 (H), 1:1 (H), 1:3 (A), 4:0 (A).

Für den direkten Vergleich mit den Lilien dürfen sich die Hausherren in unserem Ulm vs. Darmstadt Tipp durchaus Chancen ausrechnen. Florian Kohfeldt und seine Mannschaft haben zuletzt vier aufeinanderfolgende Auswärtsspiele verloren.

Die sonst so potente Offensivreihe der Gäste (45 Tore) erzielte in diesen vier Gastauftritten nur zwei Tore. Ohnehin blieb D98 in 31 Prozent der Auswärtsspiele ohne eigenen Treffer.

MEHR TIPPS BEI SPORT1

Ulm sammelte in dieser Spielzeit sechs Weiße Westen und beendete zwei der vier vorangegangenen Zweitliga-Partien ohne Gegentor. “Darmstadt Unter 0,5 Tore” ist mit einer Quote von 3,50 ein klares Ziel für eine Freebet ohne Einzahlung .

Der Ulm gegen Darmstadt Prognose käme eine Nullnummer der Gäste entgegen. Für die Defensive im Team von Florian Kohfeldt könnte dieser Auftritt im Donaustadion alte Wunden heilen.

Darmstadt kassierte bereits 43 Gegentreffer, 29 davon (67 Prozent) in der Ferne. Die Harmlosigkeit der Spatzen im letzten Drittel wird der D98-Hintermannschaft helfen, ein wenig Selbstvertrauen zurückzugewinnen.

So seht ihr Ulm - Darmstadt im TV oder Stream:

28. März 2025, 18.30 Uhr, Donaustadion, Ulm

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Nur Braunschweig (37) erspielte sich bisher weniger Großchancen als Ulm (38). Darüber hinaus spricht die Schussverwandlungs-Quote der Hausherren (11,1 Prozent) nicht gerade für vorhandenes Selbstvertrauen im Abschluss.

In der ODDSET App haben wir uns nach möglichen Alternativen zu unserem Ulm vs. Darmstadt Tipp umgeschaut und eine passende Variante gefunden. “Beide Teams treffen: Nein” gibt es für eine Quote von 1,98.

Ulm vs Darmstadt: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Ulm: Ortag - Reichert, Gaal, Kolbe, Allgeier, Dressel, Brandt, Keller, Krattenmacher, Röser, Telalovic

Ersatzbank Ulm: Thiede, Geyer, Rösch, Hyryläinen, Ludwig, Leipertz, Chessa, Higl, Kahvic

Startelf Darmstadt: Schuhen - Lopez, Riedel, Vukotic, Bueno, Marseiler, Papela, Müller, Corredor, Lakenmacher, Lidberg

Ersatzbank Darmstadt: Brunst, Dreskovic, Maglica, Thiede, Kempe, Boetius, Vilhelmsson

Denkbar ist bei den Remis-Königen aus Ulm (11 Unentschieden) auch eine Punkteteilung. Weder die Spatzen (7 Spiele sieglos) noch die Lilien (5 Niederlagen aus den letzten 7 Spielen) haben zuletzt großartige Erfolge eingefahren.

Ein spezielles Thema wird die zweite Halbzeit sein. Die Hausherren kassierten 72 Prozent (23/32) ihrer Gegentreffern nach dem Pausentee. Das ist die höchste Rate im deutschen Unterhaus.

Unser Ulm - Darmstadt Tipp: Unter 2,5 Tore

Die Gastgeber trennten sich in drei der vier vorangegangenen Zweitliga-Begegnungen mit einem Unentschieden, verpassten in fünf der letzten sechs Paarungen einen eigenen Torerfolg und sind auf starke Defensivarbeit angewiesen. Darmstadt tat sich in der Ferne zuletzt schwer und erzielte kaum Auswärtstore.