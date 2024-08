Ulm - Düsseldorf Tipp, Prognose & Quoten | 25.08.2024

SPORT1 Betting 23.08.2024 • 23:00 Uhr Ulm - Düsseldorf Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Rückt Dawid Kownacki sofort in die Startelf auf?

Unser Ulm - Düsseldorf Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 25.08.2024 lautet: Seit 16 Zweitliga-Spielen ist Düsseldorf ungeschlagen. Wenn es im Wett Tipp heute zum Sieg gegen Ulm reichen soll, muss es über die kompakte Defensive der Fortunen gehen.

Zwei knappe Niederlagen in der Liga sowie eine deutliche Pleite im DFB-Pokal gegen den deutschen Rekordmeister (0:4) haben der Stimmung in Ulm keinen Abbruch getan. Thomas Wörle war mit dem leidenschaftlichen Auftritt seiner Spieler im Pokal zufrieden und hofft auf erste Punkte in der Ulm Düsseldorf Prognose.

Ulm bekommt gegen Düsseldorf deutlich höhere Quoten als die Gäste, doch denen fehlte bislang die Durchschlagskraft im Angriff. Wir haben uns im Ulm Düsseldorf Wett Tipp heute gegen eine Siegwette entschieden und spielen bei NEObet eine Quote von 2,04 für „Unter 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Ulm vs Düsseldorf auf „Unter 2,5 Tore“:

Düsseldorf erzielte erst 2 Tore in dieser Saison - Ulm sogar noch weniger (1).

Ulm erspielte sich nur Torchancen im Wert von 1,2 xG (16.).

Düsseldorf hat in 2 von 3 Pflichtspielen kein Tor erzielt.

Ulm vs Düsseldorf Quoten Analyse:

Schon vor dem Ausscheiden im DFB-Pokal (0:2 vs. Dresden) sprach Daniel Thioune von Problemen im letzten Drittel und unsauberen Abschlüssen. Die bessere Ausgangslage laut Ulm Düsseldorf Quoten der Buchmacher haben trotzdem die Gäste.

Fortuna bringt euch im Falle eines Sieges maximal Ulm Düsseldorf Wettquoten von 1,91 ein, während die punktlosen Ulmer in der Spitze sogar die Marke von 4,00 erreichen. Habt ihr noch einen Sportwetten Bonus zur Verfügung, wäre dieser außerhalb einer Drei-Weg-Wette besser untergebracht.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Ulm vs Düsseldorf Prognose: Löst Dawid Kownacki das Problem?

Niemand hat gesagt, dass die Saison nach der verpassten Relegation in die Bundesliga für Düsseldorf einfach wird. Der Top-Stürmer und letztjährige Torschützenkönig Christos Tzolis (22 Tore) verließ die Fortunen im Sommer und hat offensichtlich eine große Lücke hinterlassen.

Die Fortunen sind zwar ungeschlagen durch die ersten beiden Spieltage gekommen und haben auch das Auftaktspiel gegen Darmstadt gewonnen (2:0), doch in den beiden folgenden Partien blieb F95 torlos (0:0 vs. Karlsruhe) und schied gegen den Drittligisten aus Dresden in der ersten Pokalrunde aus (0:2).

Ein Transfer von Dawid Kownacki soll die Sorgen im letzten Drittel der Gäste schnellstmöglich in Luft auflösen. Vor seiner glücklosen Zeit bei Werder Bremen (22 Spiele, 0 Tore) erzielte er für Düsseldorf in der Saison 2022/2023 14 Zweitliga-Tore und bereitete weitere neun Treffer vor.

Die Durchschlagskraft der noch blassen F95-Offensive (2,3 erwartbare Tore) könnte durch den Neuzugang erhöht werden, doch ob das direkt im ersten Pflichtspiel schon im Ulm Düsseldorf Tipp gelingt, bleibt abzuwarten.

Ulm - Düsseldorf Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Ulm: 0:4 Bayern (H), 0:1 Regensburg (A), 1:2 Kaiserslautern (H), 1:1 Ingolstadt (A), 3:1 Unterhaching (A).

Letzte 5 Spiele Düsseldorf: 0:2 Dresden (A), 0:0 Karlsruhe (H), 2:0 Darmstadt (A), 2:1 Ipswich (A), 0:1 Kaiserslautern (H).

Letzte Spiele Ulm vs. Düsseldorf: 1:5 (A), 4:2 (H), 3:1 (A).

Noch weniger erwartbare Tore hat Ulm auf dem Konto (1,2 xG). Der SSV ist nach zwei Aufstiegen in Serie ohne Zähler aus den ersten beiden Spieltagen hervorgegangen. Nachdem es gegen Kaiserslautern zumindest das erste Tor im deutschen Unterhaus gab (1:2), blieben die Spatzen gegen Regensburg (0:1) und im Pokal gegen Bayern (0:4) torlos.

Die Stärke beider Mannschaften liegt offenkundig in der Verteidigung. Düsseldorf hat erst 1,4 erwartbare Gegentore auf dem Zettel - weniger sind es nur beim SC Paderborn (1,2 xGA).

Neben den Fortunen gibt es aktuell nur eine weitere Mannschaft, Hannover 96, die noch kein Gegentor kassiert hat. Seit Beginn des 23. Spieltags der Vorsaison sammelte F95 sogar die meisten Weißen Westen der 2. Bundesliga (8).

Daniel Thioune lässt seine Spieler außerhalb des eigenen Abwehrdrittels extrem passiv agieren. Düsseldorf erlaubt die meisten Pässe pro Defensivaktion (22,8). Ulm geht die Arbeit gegen den Ball vollkommen anders an und steht bei einem Wert von 9,3 PPDA (2.).

Thomas Wörle dürfte mit der Defensivarbeit seiner Truppe ebenfalls zufrieden sein. Der SSV taucht mit 2,7 erwartbaren Gegentoren in der oberen Hälfte der erwartbaren Defensiven auf und ist mit der flexiblen Ausrichtung gegen den Ball nur schwer zu bezwingen.

So seht ihr Ulm - Düsseldorf im TV oder Stream:

25. August, 13.30 Uhr, Donaustadion, Ulm

Übertragung TV: Sky Sport

Übertragung Stream: Sky Go

Auswärts waren die Gäste in der abgelaufenen Spielzeit eine der unangenehmsten Mannschaften ligaweit. Düsseldorf verlor nur eines der letzten zwölf Zweitliga-Auswärtsspiele (6S, 5U).

Zumindest eine Niederlage sollte der Aufstiegsaspirant laut Ulm Düsseldorf Prognose verhindern können, sofern die Defensive weiterhin sorgfältig ihre Aufgaben erledigt. Felix Higl ist bislang der einzige Torschütze bei den Spatzen.

Ulm vs Düsseldorf: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Ulm: Ortag, Reichert, Strompf, Gaal, Allgeier, Maier, Brandt, Rösch, Krattenmacher, Chessa, Higl

Ersatzbank Ulm: Seybold, Kolbe, Meier, Stoll, Hyryläinen, Ludwig, Keller, Castelle, Telalovic

Startelf Düsseldorf: Kastenmeier, Zimmermann, Oberdorf, Hoffmann, Iyoha, Johannesson, Sobottka, Tanaka, Klaus, Kownacki, Rossmann

Ersatzbank Düsseldorf: Kwasigroch, Quarshie, de Wijs, Suso, Schmidt, Jastrzembski, Affo, Niemiec

Das letzte Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden Mannschaften fand im DFB-Pokal statt. Damals (2018) setzte sich Düsseldorf leicht und locker mit 5:1 in der Ferne durch. Ein solches Ergebnis schließen wir in unserem Ulm Düsseldorf Tipp kategorisch aus.

Daran kann auch ein möglicher Ausfall von Christian Ortag nicht rütteln. Der Stammtorhüter der Hausherren verließ im DFB-Pokal nach einem Zusammenprall das Feld, könnte aber rechtzeitig zum Wochenende wieder fit sein.

Unser Ulm - Düsseldorf Tipp: Unter 2,5 Tore

Der Angriff beider Mannschaften funktioniert in dieser Saison noch nicht, dafür aber die Defensive. Ulm und Düsseldorf werden sich das Erarbeiten von Torchancen gegenseitig schwer machen und womöglich eine komplette Nullnummer heraufbeschwören. Es wäre für F95 das zweite 0:0 in Serie in der 2. Bundesliga.