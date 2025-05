Ulm - Hannover Tipp, Prognose & Quoten | 03.05.2025

SPORT1 Betting 01.05.2025 • 23:00 Uhr Ulm - Hannover Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Dürfen die Spatzen weiter auf den Klassenerhalt hoffen?

Unser Ulm - Hannover Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 03.05.2025 lautet: Im Endspurt der Saison steht für die 96er nicht mehr allzu viel auf dem Spiel. Im Wett Tipp heute können die Niedersachsen aber ihren Status als beste Abwehr untermauern.

In der Spielzeit 2024/25 der 2. Bundesliga gab es schon zahlreiche Trainerentlassungen. Auch der SSV Ulm und Hannover 96, die am kommenden Samstag direkt aufeinandertreffen, waren in dieser Hinsicht schon aktiv. Während die Spatzen mit dem neuen Coach ihr Ziel “Klassenerhalt” noch erreichen können, hat Hannover sein Saisonziel verpasst.

Für die Niedersachsen wird das Jahr im grauen Mittelfeld enden. Wie gehen die 96er nun in die Ulm Hannover Prognose? Wir rechnen auf jeden Fall mit einem engen Duell auf Augenhöhe und spielen mit einer Quote von 1,82 bei Bet365 den Ulm Hannover Wett Tipp heute “Unter 2,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Ulm vs Hannover auf “Unter 2,5 Tore”:

Nur Regensburg und Münster haben weniger Tore erzielt als Ulm (32)

Hannover hat die beste Abwehr der Liga

Mit 37 Treffern steht H96 in der Tabelle der erzielten Treffer auch gerade mal auf Rang 14

Ulm vs Hannover Quoten Analyse:

Die Spatzen gehen auf dem Relegationsplatz 16 in den 32. Spieltag. Damit hat der SSV sieben Plätze und 17 Punkte Rückstand auf den kommenden Gegner. Dadurch schlagen sich die Ulm vs Hannover Quoten auch etwas mehr auf die Seite der Gäste. Für einen Dreier der Auswärtsmannschaft bekommt ihr Quoten im Schnitt von 2,37.

Für einen Erfolg der Hausherren werden bei den besten Bookies, die auch beim Sportwetten Bonus Vergleich ganz vorne landen, Ulm gegen Hannover Wettquoten um 2,80 bezahlt.

Ulm vs Hannover Prognose: Wer hat aktuell mehr Rückenwind?

Als im März in Ulm Aufstiegstrainer Thomas Wörle entlassen wurde, war die Überraschung recht groß. Vor allem auch, da der bisherige U19-Trainer Robert Lechleiter als Nachfolger ernannt wurde, doch der Plan der Spatzen könnte aufgehen. Aus sechs Spielen unter dem neuen Mann holte der Aufsteiger drei Siege und zehn Punkte. Das 1:0 am Wochenende bei Greuther Fürth war der zweite Auswärts-Dreier der Saison. Da gleichzeitig Regensburg, Münster und Braunschweig alle nur remis spielten, war der SSV im Tabellenkeller der große Gewinner. Mit dem Dreier eroberten die Spatzen den Relegationsplatz zurück.

Laut Coach Lechleiter war vor allem der Einsatz in der Defensive bis zum Schluss spielentscheidend. Am Spieltag zuvor hatten die Ulmer im Heimspiel gegen Hertha noch kurz vor dem Ende den Gegentreffer zur 2:3-Pleite kassiert. Nach dem Spiel gegen Hannover stehen noch Duelle gegen den HSV und Preußen Münster an. Jetzt schon hat die Mannschaft einen Punkt mehr gesammelt (15) als in der kompletten Hinrunde. In der Offensive hakt es aber. Lediglich Regensburg und Münster haben weniger Tore erzielt als Ulm (32). Das führt uns auch zu unserem Ulm Hannover Tipp.

Nach der Hinrunde hatte Hannover 96 gerade mal einen Punkt Rückstand auf Platz 3. Mit dem neuen Trainer Andre Breitenreiter wollten die Verantwortlichen nach der ersten Hälfte der Saison noch einmal einen Angriff auf die Bundesliga starten, doch gerade mal drei Siege in 13 Rückrunden-Spielen waren viel zu wenig. Nach dem 1:3 in Darmstadt am vorletzten Spieltag war Hannover vier Partien in Serie ohne Sieg und hatte in diesem Zeitraum lediglich einen Punkt geholt. So erfolgte die einvernehmliche Trennung von Coach Breitenreiter.

Für den Rest der Saison soll das Trio aus U17-Trainer Christian Schulz, U19-Coach Dirk Lottner und dem vorherigen Assistenten Lars Barlemann die Mannschaft betreuen. Das Triumvirat feierte am Wochenende mit dem 1:0-Heimsieg gegen Köln einen guten Einstand. Die Niedersachsen brachten eine gute sowie geschlossene Teamleistung auf den Rasen und feierten den ersten Heimsieg in der Rückrunde. Mit 33 Gegentoren stellen die 96er immer noch die beste Abwehr der Liga. In der Fremde reichen 16 Punkte aus 15 Gastspielen aber lediglich für Platz 12 in der Auswärtstabelle.

Ulm - Hannover Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Ulm: 1:0 Greuther Fürth (A), 2:3 Hertha BSC (H), 1:0 Magdeburg (H), 1:2 Schalke (A), 2:1 Darmstadt (H)

Letzte 5 Spiele Hannover: 1:0 Köln (H), 1:3 Hannover (A), 1:3 Elversberg (H), 0:1 Karlsruher SC (A), 0:0 Magdeburg (H)

Letzte 5 Spiele Ulm vs Hannover: 2:3 (A), 0:2 (A), 3:3 (H), 1:1 (H), 1:1 (A)

Beide Vereine standen sich bisher elf Mal im Unterhaus gegenüber. Die Spatzen konnten sich dabei lediglich einen Sieg sichern. Dieser Erfolg kam mit einem 2:1 im ersten Heimspiel der Schwaben gegen die 96er im April 1984 zustande.

Demgegenüber stehen fünf Siege und fünf Remis aus Sicht der Niedersachsen. Besondere Bedeutung für unsere Ulm vs Hannover Prognose hat natürlich das Hinspiel aus der laufenden Saison, denn in diesem trafen beide Vereine das erste Mal seit 23 Jahren wieder aufeinander.

In der Heinz-von-Heiden-Arena lagen die Hausherren schon mit 0:2 zurück, drehten die Partie am Ende aber noch in einen 3:2-Sieg.

Die 96er konnten nur vier von 15 Auswärtspartien in dieser Saison gewinnen. Die Spatzen haben zwei der letzten drei Heimspiele für sich entschieden.

Dann würden wir euch den Ulm gegen Hannover Tipp “Doppelte Chance 1X” nahelegen. Dafür bekommt ihr in der Betano App, die für alle Android- und iOS-Geräte zum Download bereitsteht, eine Quote von 1,55.

Ulm vs Hannover: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Ulm: Thiede - Gaal, Strompf, N. Kolbe - Allgeier, Brandt, Dressel, Keller, Batista Meier - Higl, Telalovic

Ersatzbank Ulm: Ortag (Tor), Geyer, Hyryläinen, J. Meier, Kahvic, Chessa, Röser, Rösch

Startelf Hannover: Zieler - Neumann, Tomiak, Nielsen - Momuluh, F. Kunze, Leopold, Ezeh, Lee, Gindorf - Tresoldi

Ersatzbank Hannover: Weinkauf (Tor), Aseko Nkili, Rochelt, Matondo, Dehm, Oudenne, Knight, Voglsammer

Die Ausfälle bei der Ulm Hannover Prognose sind auf beiden Seiten überschaubar. Die Hausherren müssen lediglich auf Reichert und Krattenmacher verzichten.

Bei den Gästen fallen mit Ngankam und Halstenberg auch nur zwei Profis aus.

Unser Ulm - Hannover Tipp: Unter 2,5 Tore

Uns geht es bei diesem Spiel ähnlich wie den Buchmachern. Ein Favorit ist nicht auszumachen. Bei beiden Mannschaften zeigt der Trend nach den jüngsten Trainerwechseln nach oben.

Vor allem bei den Niedersachsen ist der Aufschwung noch recht frisch und noch nicht wirklich zu bewerten. Am Ende macht für uns ein 1x2-Tipp oder eine Wette aus einem ähnlichen Wettmarkt keinen Sinn. Stattdessen rechnen wir mit wenigen Toren. Die beste Abwehr der Liga ist bei einer der schwächsten Offensiven zu Gast.