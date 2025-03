Ulm - Köln Tipp, Prognose, Quoten | 08.03.2025

Unser Ulm - Köln Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 08.03.2025 lautet: Nach nur einem Punkt aus den letzten drei Spielen muss der Effzeh liefern, wenn man den Aufstiegskampf weiterhin offen halten möchte. Im Wett Tipp heute gelingt ein Dreier gegen zuletzt fünf Spiele sieglose Ulmer.

Am 8. März 2025 um 13:00 Uhr erwartet uns im Donaustadion ein spannendes Duell der 2. Bundesliga: Der Tabellensiebzehnte Ulm empfängt den Fünftplatzierten 1. FC Köln.

Mit 19 Punkten und einer schwachen Form von 0-2-3 in den letzten fünf Spielen steht der SSV in der Ulm Köln Prognose unter Druck. Köln hingegen hat 41 Punkte und ist der klare Favorit. Wichtig zu beachten: Ulm hat in den letzten fünf Spielen nur einmal zu Null gespielt und durchschnittlich 0,60 Tore erzielt. Köln hat ebenfalls nur eines der letzten fünf Liga-Spiele ohne Gegentor beendet und 0,80 Tore pro Spiel erzielt.