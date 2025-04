Ulm - Magdeburg Tipp, Prognose & Quoten | 12.04.2025

SPORT1 Betting 10.04.2025 • 23:00 Uhr Ulm - Magdeburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Kann der FCM den dritten Rang verteidigen?

Unser Ulm - Magdeburg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 12.04.2025 lautet: Die Magdeburger sind das beste Auswärtsteam im Unterhaus. Diesen Status können die Männer von Coach Christian Titz im Wett Tipp heute zu Gast in Ulm auch weiter ausbauen.

Nach dem 25. Spieltag hatte sich der SSV Ulm von Aufstiegstrainer Thomas Wörle getrennt. Als Nachfolger sollte der U19-Trainer Robert Lechleiter die Mannschaft vor dem Abstieg bewahren. Nach vier Punkten aus den ersten beiden Partien unter dem neuen Mann kassierten die Spatzen am vergangenen Spieltag auf Schalke die erste Niederlage.

Damit der Aufsteiger den Relegationsplatz und das rettende Ufer nicht aus den Augen verliert, muss in unserer Ulm Magdeburg Prognose etwas Zählbares her.

Wir sehen am Samstag aber die Gäste vorne und spielen mit einer Quote von 1,58 bei NEO.bet den Ulm Magdeburg Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Ulm vs Magdeburg auf “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore”:

Magdeburg ist das beste Auswärtsteam der 2. Bundesliga

Ulm steht in der Heimtabelle lediglich auf dem vorletzten Platz

Auswärts verlor der FCM noch nie ein Spiel gegen einen Aufsteiger aus der 3. Liga

Ulm vs Magdeburg Quoten Analyse:

Der Drittplatzierte ist beim Tabellenvorletzten zu Gast. Alleine diese Konstellation sorgt bei den Bookies, unter denen auch einige für euch die Wettsteuer übernehmen, für eine deutliche Ausgangsposition und für recht klare Ulm vs Magdeburg Quoten.

So sind die Bördestädter mit durchschnittlichen Siegquoten von knapp über 2,00 die Favoriten. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Hausherren mit Ulm gegen Magdeburg Wettquoten zwischen 3,25 und 3,60 belohnt.

Ulm vs Magdeburg Prognose: Darf der SSV weiter hoffen?

Am vergangenen Spieltag zeigten die Ulmer auf Schalke eine couragierte Leistung und lagen bis zur 60. Minute mit 1:0 in Führung. Allerdings verpassten die Gäste den zweiten Treffer. So drehte S04, mit 57 Prozent Ballbesitz, 2,24 xG (zu 0,63) und 17:13 Gesamtschüssen nicht ganz unverdient, die Partie noch in einen 2:1-Sieg. Zum wiederholten Male musste der Aufsteiger einen bitteren Rückschlag in der Schlussphase hinnehmen. Die Spatzen haben 16 Gegentore in der letzten Viertelstunde kassiert. Das ist der zweithöchste Wert. In einer Tabelle der ersten Halbzeiten liegt der SSV dagegen mit 40 Punkten auf dem vierten Rang.

Nach der Pleite ist der Rückstand auf den Relegationsplatz auf vier Punkte angewachsen. Mit 23 Punkten nach 28 Partien spielt Ulm seine schwächste Saison in der eingleisigen 2. Liga. In der Heimtabelle reichen 13 Zähler auch nur für Rang 17. Immerhin feierten die Schwaben mit dem 2:1 gegen Darmstadt im letzten Heimspiel den dritten Heim-Dreier 2024/25. Außerdem gab die Mannschaft bereits 22 Punkte nach Führungen ab und ging sechs Mal nach einer Führung doch noch als Verlierer vom Feld. Beides ist der alleinige Liga-Höchstwert. Der Liga-Neuling hat bei 45,1 Expected Goals Against lediglich 35 Gegentore kassiert. Kein Zweitligist unterbietet seinen xGA-Wert so sehr (-10,1).

Der FC Magdeburg darf weiter vom Aufstieg träumen und meldete sich am vergangenen Wochenende mit einer bärenstarken Leistung im Heimspiel gegen Kaiserslautern und einem verdienten 2:0-Sieg in den Top 3 der 2. Liga zurück. Im Duell mit den Pfälzern waren die Männer von Christian Titz in allen Belangen überlegen. In der ersten Halbzeit imponierten die Hausherren durch Spielfreude und Torchancen. Nach dem Seitenwechsel kam dann eine kompakte Defensivleistung hinzu. Der Verein steht in dieser Saison bei 46 Punkten und hat damit jetzt schon einen neuen Vereinsrekord aufgestellt.

Bisher waren die Bördestädter in einer kompletten Spielzeit nie auf mehr als 43 Punkte gekommen. In der Fremde ist der FCM zwar seit drei Zweitliga-Auswärtsspielen sieglos (2U, 1N), mit 30 Punkten aus 14 Gastspielen ist Magdeburg aber immer noch das beste Auswärtsteam im Unterhaus. Die Mannschaft kann auch die beste “Shot Conversion” (19,4 Prozent) und die beste Chancenverwertung (37,7 Prozent) der Liga vorweisen. Bei der “Shooting Accuracy” (53,9 Prozent) findet man die Blau-Weißen auf Rang 2 wieder. Die Truppe von Coach Titz holte bereits 18 Punkte nach Rückstand und kommt auf 93 Großchancen (jeweils Platz 2). Das alles spricht für unseren Ulm Magdeburg Tipp.

Ulm - Magdeburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Ulm: 1:2 Schalke (A), 2:1 Darmstadt (H), 2:0 1860 München (H), 0:0 Karlsruher SC (A), 0:1 Köln (H)

Letzte 5 Spiele Magdeburg: 2:0 Kaiserslautern (H), 0:0 Hannover (A), 1:1 Odra Opole (A), 0:3 Hamburger SV (H), 1:1 Greuther Fürth (A)

Letzte Spiele Ulm vs Magdeburg: 0:0 (A)

Im Hinspiel der laufenden Saison trafen beide Vereine erstmals in einem Pflichtspiel aufeinander. Obwohl der Ballbesitz (62 Prozent), die xG (1,06 zu 0,48) und die Gesamtschüsse (22:6) klar für den FCM sprachen, stand am Ende ein torloses Remis zu Buche.

Grundsätzlich fühlen sich die Männer von Christian Titz gegen Aufsteiger aus der 3. Liga recht wohl, was auch für unsere Ulm vs Magdeburg Prognose wichtig ist. In der Fremde sind die Magdeburger gegen Liga-Neulinge noch ohne Niederlage (4S, 4U).

Die Spatzen kassierten in dieser BL2-Saison ligaweit die wenigsten Tore im ersten Durchgang (9). Dafür setzte es nach dem Seitenwechsel schon 26 Gegentore. Nur Darmstadt und Braunschweig mussten in Halbzeit 2 mehr Gegentreffer hinnehmen (27).

Magdeburg erzielte die meisten Tore in der zweiten Hälfte (34). Dieses Wissen nutzen wir für den Ulm gegen Magdeburg Tipp “Mehr Tore in 2. Halbzeit”. Dafür bekommen wir bei Bet365 eine Quote von 1,92.

So seht ihr Ulm - Magdeburg im TV oder Stream:

12. April 2025, 13 Uhr, Donaustadion, Ulm

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Sky zeigt alle 306 Spiele der aktuellen 2. Bundesliga Saison 2024/25 live, entweder als Einzelspiel oder in der Konferenz. So braucht ihr auch für das Duell zwischen Ulm und Magdeburg ein Abo bei diesem Bezahlsender.

Los geht es am Samstag um 13 Uhr im Donaustadion von Ulm.

Ulm vs Magdeburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Ulm: Thiede - Gaal, Reichert, Strompf - Allgeier, Brandt, Dressel, Keller - Röser, Batista Meier, Higl

Ersatzbank Ulm: Chessa, An. Ludwig, J. Meier, Rösch, Telalovic, Krattenmacher, Kahvic, Kolbe, Hyryläinen

Startelf Magdeburg: Reimann - Hugonet, Mathisen, Tob. Müller - Gnaka, Hercher, Nollenberger, Kaars, Burcu, Atik - Ahl Holmström

Ersatzbank Magdeburg: Kruth, Loric, El-Zein, Krempicki, Amaechi, Teixeira, P. Pfeiffer, Michel, Nadjombe

Die Hausherren müssen ohne Ortag und Stoll auskommen. Hyryläinen steht nach seiner Gelbsperre wieder zur Verfügung.

Der FCM reist ohne Musonda, El Hankouri, Bockhorn und Kuhinja zu den Spatzen. Wirkliche Auswirkungen auf unsere Ulm vs. Magdeburg Prognose hat die Personalsituation auf beiden Seiten aber nicht.

Unser Ulm - Magdeburg Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

Die Ulmer konnten bisher unter Coach Lechleiter kämpferisch überzeugen, doch der neue Trainer konnte einige Baustellen wie die Chancenverwertung oder die schwachen Leistungen nach dem Seitenwechsel noch nicht schließen.

Zudem hat der Aufsteiger in vielen Matchups auch ein Qualitätsproblem. Auch dieses Mal gegen Magdeburg können wir den Spatzen nicht mehr als einen Punkt zutrauen. Das hat natürlich einerseits mit der Tabellenposition der beiden Teams zu tun, andererseits fühlt sich der FCM in dieser Saison auswärts besonders wohl und spielt seit geraumer Zeit sehr gerne gegen Aufsteiger. Der SSV gehört dagegen zu den zwei schwächsten Heimteams der Liga.