Ulm - Paderborn Tipp, Prognose, Quoten | 08.02.2025

Unser Ulm - Paderborn Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 08.02.2025 lautet: Beide Teams haben zuletzt kaum Lichtblicke erlebt, auch wenn es für Ulm noch ums Überleben in der 2. Bundesliga geht. Im Wett Tipp heute favorisieren wir aber den SCP.

Am 8. Februar 2025 um 13:00 Uhr erwartet uns im Donaustadion ein spannendes Duell in der 2. Bundesliga. Ulm, derzeit auf Platz 16 mit 17 Punkten, empfängt den Tabellen-Siebten Paderborn, der 31 Punkte auf dem Konto hat.

Der SSV hat in den letzten 13 Spielen nur einen Sieg einfahren können (7U, 5N), während Paderborn nur einen Sieg in den letzten sechs Spielen (1U, 4N) sammeln konnte. Beide Teams hatten jeweils eine Weiße Weste in den letzten vier Spielen, eine weitere ist auch diesmal in der Ulm Paderborn Prognose nicht zu erwarten.