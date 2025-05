Ulm - Preußen Münster Tipp, Prognose & Quoten | 18.05.2025

SPORT1 Betting 17.05.2025 • 06:00 Uhr Ulm - Preußen Münster Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Schaffen die Preußen den Klassenerhalt?

Unser Ulm - Preußen Münster Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 18.05.2025 lautet: Der SCP hat am letzten Spieltag den Verbleib im Unterhaus in der eigenen Hand. Im Wett Tipp heute trauen wir den Gästen diesen Erfolg bei den Spatzen auch zu.

Der SSV Ulm und der SC Preußen Münster waren zuletzt zwei Mal in Folge aufgestiegen. Steigen die beiden Vereine nun auch gemeinsam wieder ab? Dann würden in der eingleisigen 2. Bundesliga erstmals drei Aufsteiger in der Abschlusstabelle die letzten drei Plätze belegen. Die Spatzen hat es am letzten Spieltag schon erwischt.

Die Preußen haben dagegen den Klassenerhalt am 34. Spieltag in der eigenen Hand. Mit einem Sieg in unserer Ulm Preußen Münster Prognose könnte der SCP alles klar machen. Und die Chancen stehen gar nicht so schlecht. Wir spielen mit einer Quote von 2,10 bei Admiralbet den Ulm Preußen Münster Wett Tipp heute “Sieg Münster & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Ulm vs Preußen Münster auf “Sieg Münster & Über 1,5 Tore”:

Keine Zweitliga-Mannschaft hat weniger Heimpunkte geholt als Ulm

Münster ist seit 3 Spieltagen ungeschlagen

Der SCP steht in der Auswärts-Tabelle auf Rang 13

Ulm vs Preußen Münster Quoten Analyse:

Der SCP hat zwei Plätze und sechs Punkte Vorsprung auf den SSV. Zudem geht es für die Spatzen um nichts mehr. So hat der Heimvorteil für die Ulm vs Preußen Münster Quoten keine so große Bedeutung.

Die besten Buchmacher schicken mit der Höchstquote von 2,00 die Gäste als Favoriten ins Rennen. Für einen Dreier der Hausherren gibt es Ulm gegen Preußen Münster Wettquoten zwischen 3,40 und 3,70.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Ulm vs Preußen Münster Prognose: Wie verabschiedet sich der SSV?

Um die Chance auf den Klassenverbleib zu bewahren, musste Ulm am vergangenen Spieltag beim HSV gewinnen. Und schon nach sieben Minuten lag der SSV vorne. Doch wieder mal konnten die Spatzen einen Vorsprung nicht in etwas Zählbares verwandeln. Der Aufsteiger musste in dieser Saison acht Niederlagen trotz zwischenzeitlicher Führung hinnehmen und verspielte dabei insgesamt 28 Punkte. Auf der Gegenseite sind die Schwaben das einzige Team, das 2024/25 nach Rückstand auch nie siegte und dabei lediglich drei Unentschieden verbuchte.

Am Ende setzte es sogar ein klares 1:6 in Hamburg, durch das der Verein bereits vor dem Saisonendspurt als Absteiger feststeht. Somit müssen die Ulmer das vierte Mal nach 1984/85, 1987/88 und 2000/01 aus der eingleisigen 2. Liga absteigen. Mit 29 Punkten nach 33 Partien spielte der SSV seine zweitschwächste Saison im Unterhaus. Vor allem daheim holten die Spatzen gerade mal 16 Punkte, das ist der Ligatiefstwert zusammen mit Hertha BSC. Immerhin traf der SSV Ulm in jedem der letzten sieben Zweitliga-Spiele. Offen ist, ob Robert Lechleiter weiter Trainer in der 3. Liga bleibt.

Ende April wurde in Münster Aufstiegstrainer Sascha Hildmann kurz vor dem Saisonende beurlaubt. Die Verantwortlichen wollten im Endspurt noch einmal einen Impuls setzen. Nach dem 31. Spieltag stand der SCP mit fünf Punkten Rückstand aufs rettende Ufer auf einem Abstiegsplatz. Doch wie schnell sich Dinge ändern können, konnte man dann bei den Preußen miterleben. Auf ein furioses 5:0 in Magdeburg folgte ein 2:0 daheim gegen die Hertha. Diese zwei Siege haben auch Einfluss auf unseren Ulm Preußen Münster Tipp.

Münster holte an den vergangenen drei Zweitliga-Spieltagen sieben Punkte (2S, 1U), kein Kontrahent im Unterhaus sammelte mehr Zähler in diesem Zeitraum. Nun hat der Aufsteiger die Rettung in der eigenen Hand. Direkt absteigen kann man nicht mehr. Das Worst-Case-Szenario ist der Absturz auf den Relegationsplatz. Die Preußen verfügen im Tabellenkeller über das mit Abstand beste Torverhältnis (-3). Wenn Braunschweig im Parallelspiel nicht daheim gegen Nürnberg gewinnt oder Fürth daheim gegen den HSV verliert, könnte beispielsweise auch ein Remis in Ulm reichen.

Ulm - Preußen Münster Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Ulm: 1:6 Hamburger SV (A), 1:2 Hannover (H), 1:0 Greuther Fürth (A), 2:3 Hertha BSC (H), 1:0 Magdeburg (H)

Letzte 5 Spiele Preußen Münster: 2:0 Hertha BSC (H), 5:0 Magdeburg (A), 1:1 Darmstadt (H), 1:3 Köln (A), 1:1 Karlsruher SC (H)

Letzte 5 Spiele Ulm vs Preußen Münster: 0:0 (A), 2:0 (H), 2:3 (A)

Auch bei der Ulm Preußen Münster Prognose schauen wir auf den direkten Vergleich. Die ersten zwei Duelle zwischen beiden Vereinen fanden in der vergangenen Saison in der 3. Liga statt.

Beide Spiele endeten mit einem Heimsieg. Die Spatzen verloren in Münster mit 2:3 und gewannen daheim mit 2:0. Das Hinrundenduell in Münster endete torlos. So ist die Bilanz nach drei Spielen komplett ausgeglichen.

Keine Mannschaft hat anteilsmäßig so viele Tore im zweiten Durchgang kassiert wie die Spatzen (72%, 33 von 46). Dieses Wissen nutzen wir für den Ulm Preußen Münster Tipp “Mehr Tore HZ2”.

Dafür bekommen wir bei Betway eine Quote von 2,10. Ihr braucht noch mehr Infos über den Anbieter? Dann solltet ihr euch unseren ausführlichen Betway Test nicht entgehen lassen.

So seht ihr Ulm - Preußen Münster im TV oder Stream:

18. Mai 2025, 15:30 Uhr, Donaustadion, Ulm

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Die Fußball-Fans werden am letzten Spieltag der Zweitliga-Saison 2024/25 verwöhnt. Denn alle neun Partien werden am Sonntag um 15:30 Uhr gleichzeitig angepfiffen. Dazu gehört auch das Duell der beiden Aufsteiger. Und alle Match-ups sind, als Einzelspiel oder in der Konferenz, live und exklusiv bei Sky zu sehen.

Ulm vs Preußen Münster: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Ulm: Thiede - Gaal, Reichert, Strompf - Allgeier, Brandt, Dressel, Rösch - Krattenmacher - Telalovic, Higl

Ersatzbank Ulm: Ortag (Tor), Geyer, Hyryläinen, Batista Meier, Chessa, Ludwig, Röser, Leipertz, Keller

Startelf Preußen Münster: Schenk - Mrowca, Bazzoli, Koulis - Makridis, Hendrix, Preißinger, Kirkeskov - Amenyido, H. Fridjonsson, M. Lorenz

Ersatzbank Preußen Münster: M. Behrens (Tor), Paetow, Bouchama, Pick, Batmaz, Kinsombi, Scherder, Kyerewaa, Mees

Die Hausherren können personell aus dem Vollen schöpfen. Bei den Gästen fehlen Deters, Frenkert und Nemeth. Deswegen müssen wir unsere Ulm Preußen Münster Prognose aber nicht anpassen.

Unser Ulm - Preußen Münster Tipp: Sieg Münster & Über 1,5 Tore

Der SSV Ulm will seinen Fans am Sonntag einen würdigen Abschied bieten. Und sicher müssen die Spatzen nicht wie am vergangenen Spieltag beim HSV eine Klatsche fürchten. Am Ende rechnen wir aber mit einer weiteren Niederlage.

Daheim lief es für die Schwaben schon die ganze Saison lang nicht wirklich gut. Zudem kommt der SCP mit viel Momentum, Selbstvertrauen und Rückenwind ins Donaustadion. So trauen wir den Gästen den Sieg zu.