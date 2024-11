Ungarn - Deutschland Tipp, Prognose & Quoten, 19.11.2024

SPORT1 Betting 18.11.2024 • 13:12 Uhr Ungarn - Deutschland Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Schießt das DFB-Team auch die Ungarn ab?

Unser Ungarn - Deutschland Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 19.11.2024 lautet: Die Elf von Julian Nagelsmann zeigte zuletzt beeindruckenden Offensivfußball. Da die Ungarn weit von ihrer Topform entfernt sind, fallen im Wett Tipp heute mit Sicherheit einige Tore.

Am 19. November 2024 trifft Ungarn im letzten Spiel der UEFA Nations League A Gruppe auf Deutschland in der Puskas Arena in Budapest. Anpfiff ist um 20:45 Uhr. Deutschland hat die Spitze der Gruppe bereits gesichert und geht als klarer Favorit ins Spiel, unterstützt durch die beeindruckenden Siege gegen Bosnien-Herzegowina (7:0) und Ungarn (5:0).

Trotz ihrer Position auf Platz drei wird Ungarn, angeführt von Trainer Marco Rossi und bestmotiviert durch die Stabilisierung von Co-Trainer Adam Szalai nach seinem medizinischen Vorfall, alles geben. Deutschland, mit Julian Nagelsmann an der Seitenlinie, hat in den letzten fünf Spielen im Schnitt 3,4 Tore erzielt, während Ungarn mit durchschnittlich 0,6 Toren kämpft. Unser Tipp für diese Begegnung ist eine Wette auf „Über 2,5 Tore“, angesichts der starken Offensive der deutschen Mannschaft und der Tatsache, dass viele Partien zwischen diesen Teams torreich waren.

Darum tippen wir bei Ungarn vs Deutschland auf „Über 2,5 Tore“:

Unser Wett-Tipp für dieses Spiel ist eine Wette auf „Über 2,5 Tore“. Diese Wahl wurde auf Basis der bisherigen Leistungen beider Teams und der starken Offensivleistung der deutschen Mannschaft getroffen. Deutschland hat gezeigt, dass es eine Mannschaft ist, die regelmäßig Tore schießt, während Ungarn, obwohl es defensiv kämpft, ebenfalls den Willen hat, zuhause zu treffen.

Deutschland hat kürzlich Bosnien mit 7:0 besiegt, was ihre Stärke im Angriff bestätigt.

Ungarn hat gegen die Niederlande mit 0:4 verloren, spielt aber zuhause und hat nichts zu verlieren.

Historische Spiele zwischen diesen beiden Mannschaften waren oft torreich.

Ungarn vs Deutschland Quoten Analyse:

Dieses spannende Match sorgt bei den Buchmachern für klare Präferenzen. Deutschland geht als deutlicher Favorit in das Spiel, was sich auch in den Ungarn Deutschland Quoten widerspiegelt, die ihr auch in diversen Sportwetten Apps spielen könnt. Man darf nicht vergessen, dass Deutschland zuletzt äußerst stark auftrat und Ungarn deutlich überlegen schien.

Deutschland hat seine letzten Spiele dominiert, darunter ein beeindruckendes 7:0 gegen Bosnien. Die Quote von 1,48 zeigt, dass die Buchmacher von einem weiteren Sieg ausgehen. Doch ganz vergessen sollte man Ungarn auch nicht, das insbesondere in der heimischen Puskas Arena immer wieder zu überraschen weiß, aber mit Ungarn Deutschland Wettquoten von rund 6,15 als klarer Außenseiter gilt.

Ungarn vs Deutschland Prognose: Analyse Ungarn

Ungarns jüngste Leistungen: NSUUN

Ungarn konnte in den letzten fünf Begegnungen nur einmal gewinnen, was ihre Form schwächer erscheinen lässt. Nachdem die Mannschaft 0:4 gegen die Niederlande verlor, gelang ihnen ein 2:0-Sieg gegen Bosnien und ein 1:1-Unentschieden gegen die Niederlande.

Allerdings erzielten sie durchschnittlich nur 0,60 Tore pro Spiel und blieben in zwei der letzten fünf Partien ohne Gegentor.

Ungarn - Deutschland Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Ungarn: 0:4 Niederlande (A), 2:0 Bosnien-Herzegowina (A), 1:1 Niederlande (H), 0:0 Bosnien-Herzegowina (H), 0:5 Deutschland (A).

Letzte 5 Spiele Deutschland: 7:0 Bosnien-Herzegowina (H), 1:0 Niederlande (H), 2:1 Bosnien-Herzegowina (A), 2:2 Niederlande (A), 5:0 Ungarn (H).

Letzte 5 Spiele Ungarn vs. Deutschland: 0:5 (A), 0:2 (A), 1:0 (A), 1:1 (H), 2:2 (A).

Die Mannschaft von Trainer Marco Rossi wird alles geben müssen, um gegen das starke deutsche Team zu bestehen.

Ungarns Schlüsselspieler

Dominik Szoboszlai ist mit zwei Toren der beste Torschütze Ungarns in diesem Wettbewerb und sicherlich einer der Schlüsselspieler der Mannschaft. Szoboszlai wird im Sturm zusammen mit Roland Sallai und Barnabás Varga erwartet, obwohl Varga möglicherweise wegen einer Kopfverletzung ausfällt.

Das offensive Trio wird gegen eine starke deutsche Verteidigung mit Antonio Rüdiger und Robin Koch antreten müssen. Ein weiterer wichtiger Spieler ist Willi Orban, der in der Abwehr die Fäden zieht und zusammen mit Márton Dárdai und Botond Balogh versucht, die deutsche Offensive in Schach zu halten.

Erwartete Aufstellung für Ungarn:

Torwart: Dénes Dibusz

Verteidiger: Botond Balogh, Willi Orban, Márton Dárdai

Mittelfeld: Loic Nego, Tamás Nikitscher, András Schäfer, Zsolt Nagy

Stürmer: Roland Sallai, Barnabás Varga, Dominik Szoboszlai

Ungarns Sperren & Verletzungen

Ungarn geht in das bevorstehende Spiel gegen Deutschland mit einer bedeutenden Verletzung im Angriff. Barnabás Varga, einer der offensiven Schlüsselspieler, wird aufgrund einer Kopfverletzung voraussichtlich nicht zur Verfügung stehen. Dies könnte das Offensivspiel der Ungarn erheblich beeinflussen, da Varga eine wichtige Rolle im Angriffs-Trio zusammen mit Szoboszlai und Sallai spielt.

Spieler Verletzung Erwartetes Comeback Barnabas Varga Kopfverletzung Unbekannt

Momentan gibt es keine Sperren bei Ungarn, sodass Trainer Marco Rossi ansonsten aus dem Vollen schöpfen kann. Der Verlust von Varga wird jedoch eine Herausforderung darstellen, insbesondere gegen eine so starke Mannschaft wie Deutschland.

Ungarn - taktische Analyse und Aufstellung:

Formation: 3-4-2-1

Schlüsselstürmer: Dominik Szoboszlai

Mittelfeldaufstellung: Zsolt Nagy, András Schäfer, Tamás Nikitscher, Loic Nego

Defensive Stärken: Zwei weiße Westen in den letzten fünf Spielen

Ungarn setzt auf eine kompakte 3-4-2-1-Formation, die Stabilität in der Verteidigung und Flexibilität im Angriff bietet. Dominik Szoboszlai ist der Schlüsselspieler im Angriff, der gemeinsam mit Roland Sallai und dem möglicherweise fehlenden Barnabás Varga für die Tore sorgen soll.

Besondere Aufmerksamkeit liegt auf den Flügelspielern Loic Nego und Zsolt Nagy, die sowohl die Offensive als auch die Defensive unterstützen. Die Ungarn versuchen, durch eine ausgewogene Mischung aus Verteidigung und Mittelfeld Dominanz zu erzielen, auch wenn die jüngste Verletzung von Varga ihnen zu schaffen macht.

Ungarn vs Deutschland Prognose: Analyse Deutschland

Deutschlands jüngste Leistungen: SSSUS

Deutschland geht mit einer beeindruckenden Serie von fünf ungeschlagenen Spielen in diese Begegnung. Mit Julian Nagelsmann an der Spitze hat die deutsche Mannschaft ihre offensive Stärke unter Beweis gestellt.

Die Mannschaft erzielte in den letzten fünf Spielen durchschnittlich 3,40 Tore und blieb in drei von fünf Spielen ohne Gegentor. Das zeigt eine starke Offensive und robuste Defensive. Deutschland bleibt der klare Favorit in dieser Begegnung gegen Ungarn, besonders angesichts ihrer jüngsten Formkurve im Wettbewerb.

Deutschlands Schlüsselspieler

Der Schlüsselspieler für Deutschland in diesem spannenden Duell gegen Ungarn ist zweifellos Florian Wirtz. Mit drei Toren in diesem Wettbewerb ist er der beste Torschütze der Mannschaft. Weitere wichtige Akteure sind Kai Havertz, der im Mittelfeld eine kreative Rolle spielt, sowie Jamal Musiala, der auf dem rechten Flügel für Gefahr sorgt. In der Verteidigung stechen Antonio Rüdiger und Joshua Kimmich hervor, die in den letzten Partien solide waren.

Erwartete Aufstellung für Deutschland:

Torwart: Oliver Baumann

Abwehr: Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Robin Koch, Maximilian Mittelstädt

Mittelfeld: Robert Andrich, Pascal Groß, Kai Havertz, Florian Wirtz, Jamal Musiala

Angriff: Tim Kleindienst

Individuelle Duelle wie Wirtz gegen Willi Orban oder Musiala gegen Zsolt Nagy könnten entscheidend für den Spielverlauf sein.

Deutschlands Sperren & Verletzungen

Deutschland hat derzeit keine Sperren in ihrem Kader, was den Trainer Julian Nagelsmann erfreuen wird. Jedoch plagen einige Verletzungen das Team.

Spieler Verletzung/Sperre Erwartetes Comeback Niclas Füllkrug Achillessehnenverletzung Unbekannt Marc-Andre ter Stegen Kreuzbandverletzung Saisonende Karim Adeyemi Oberschenkelverletzung In ein paar Tagen David Raum Bänderverletzung Mitte Dezember 2024 Aleksandar Pavlovic Schlüsselbeinbruch In ein paar Tagen Niklas Süle Knöchelverletzung Anfang Dezember 2024 Jamie Leweling Oberschenkelverletzung Ende Dezember 2024 Deniz Undav Oberschenkelverletzung Anfang Dezember 2024 Angelo Stiller Muskelverletzung Anfang Dezember 2024

Diese Verletzungen könnten sich auf die Tiefe und Flexibilität der deutschen Mannschaft auswirken, insbesondere bei wichtigen Positionen wie dem Torhüter und dem Angriff.

Deutschland - taktische Analyse und Aufstellung:

Formation: 4-2-3-1

Schlüsselspieler: Florian Wirtz, Kai Havertz und Jamal Musiala

Das Team von Trainer Julian Nagelsmann setzt auf eine solide 4-2-3-1-Formation, die für ihre Flexibilität und Balance bekannt ist. In dieser Aufstellung sticht besonders die offensive Kreativität hervor, angetrieben durch die Mittelfeldspieler Florian Wirtz und Jamal Musiala sowie Kai Havertz als zentralen Spielmacher.

Defensive Strategie:

Antonio Rüdiger und Robin Koch bilden das Innenverteidiger-Paar, unterstützt von Joshua Kimmich und Maximilian Mittelstädt auf den Außenpositionen. Diese Verteidigungslinie hat in den letzten fünf Spielen dreimal zu Null gespielt.

Mittelfeld und Offensive:

Die Doppel-Sechs mit Robert Andrich und Pascal Groß sorgt für defensive Stabilität und Ballverteilerfunktionen, während die Offensivreihe um Wirtz, Musiala und Havertz Tempo und Kreativität in den Angriff bringt.

Tim Kleindienst übernimmt die Rolle des zentralen Stürmers und profitiert von der starken Vorlagenleistung des Mittelfelds. Mit dieser Taktik hat Deutschland in den letzten fünf Spielen beeindruckende 17 Tore erzielt, was ihre offensiven Fähigkeiten unterstreicht. Nagelsmann wird voraussichtlich eine ähnliche Strategie verfolgen, um gegen Ungarn erneut erfolgreich zu sein.

Unser Ungarn - Deutschland Tipp: Über 2,5 Tore

Interessanterweise hat Deutschland die letzten zwei Begegnungen klar gewonnen. Allerdings zeigte Ungarn, dass sie nicht zu unterschätzen sind, insbesondere in den Spielen von 2022 und 2021, wo sie ein Unentschieden und sogar einen Sieg errungen haben. Diese historische Bilanz deutet darauf hin, dass es trotz der aktuellen Form von Deutschland spannend werden könnte.

Das Spiel findet in der beeindruckenden Puskás Aréna statt, einem modernen Stadion mit einer Kapazität von ca. 67.000 Zuschauern. Diese Arena ist bekannt für ihre elektrisierende Atmosphäre und könnte Ungarn einen psychologischen Auftrieb geben.