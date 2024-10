Ungarn - Niederlande Tipp, Prognose & Quoten | 11.10.2024

SPORT1 Betting 10.10.2024 • 11:00 Uhr Ungarn - Niederlande Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Bleiben die Ungarn weiterhin sieglos?

Unser Ungarn - Niederlande Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 11.10.2024 lautet: In der Gruppe 3 liefern sich Deutschland und die Niederlande einen heißen Kampf um Platz 1. In unserem Wett Tipp heute werden die Oranje am Ball bleiben.

Die Ungarn legten einen Fehlstart in die Nations League hin und warten auch nach zwei Spieltagen weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis. Zuletzt kam auf heimischem Boden ein enttäuschendes 0:0 gegen Bosnien und Herzegowina zum Vorschein. Der nächste Gegner kommt aus den Niederlanden und ist nach wie vor ungeschlagen. Daran dürfte sich auch in unserer Ungarn Niederlande Prognose nichts ändern.

Die Gäste verfügen über spürbar mehr Potenzial in den eigenen Reihen und sind zudem mit sieben Treffern in zwei Spielen im Angriff extrem gefährlich.

Darum tippen wir bei Ungarn vs Niederlande auf „Sieg Niederlande“:

Die Westeuropäer holten an den ersten beiden Spieltagen 3 Punkte mehr als Ungarn.

Mit 813 Millionen Euro zeichnet sich die Niederlande durch den sechsfachen Kader-Marktwert der Hausherren (134,7 Mio.) aus.

Zuletzt setzte sich die Elftal viermal am Stück in Ungarn durch.

Ungarn vs Niederlande Quoten Analyse:

Die Bookies fahren am klassischen Drei-Weg-Markt eine klare Linie und lassen die Gäste aus dem Westen Europas als Favoriten erkennen. Der Auswärtssieg bringt durchschnittliche Ungarn Niederlande Quoten von 1,65 zum Vorschein. Absolut nachvollziehbar, da die Gäste zuletzt zwei deutliche Siege (4:1, 4:0) bei den Ungarn verbuchten. Sofern sich Oranje mit zwei Toren Vorsprung durchsetzt, steht sogar mehr als der 2,5-fache Wetteinsatz im Raum.

Obwohl nur eines der letzten vier Kräftemessen auf ungarischem Boden zu beiderseitigen Toren führte, serviert der Wettanbieter Sunmaker für „Beide Teams treffen" eine Ungarn Niederlande Wettquoten von 1,69.

Ungarn vs Niederlande Prognose: Gewinnt Oranje ihr erstes NL-Auswärtsspiel?

Die Ungarn konnten sich zwar für die EURO 2024 in Deutschland qualifizieren, wussten dort aber gegen die starke Konkurrenz um Deutschland und Schweiz nicht zu überzeugen. Beide direkten Duelle gingen verloren.

Ein knapper 1:0-Erfolg am letzten Spieltag gegen Schottland reichte nur für Platz 3. Da es zudem vier bessere Drittplatzierte im Turnier gab, musste das Team von Trainer Marco Rossi frühzeitig die Heimreise antreten.

Der Einstieg in die Nations League glich einem Desaster und führte gegen Deutschland zu einem vernichtenden 0:5. Auch der zweite Matchday brachte trotz Favoritenrolle im eigenen Stadion nur ein torloses Remis gegen Bosnien mit sich.

Vor allem offensiv tun sich vor dem Ungarn Niederlande Tipp Abgründe bei den Hausherren auf. Nur ein Tor wurde wettbewerbsübergreifend in den letzten vier Spielen erzielt. Die Abwehr musste sich auf der anderen Seite sieben Gegentore ankreiden lassen.

Ungarn - Niederlande Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Ungarn: 0:0 Bosnien (H), 0:5 Deutschland (A), 1:0 Schottland (A), 0:2 Deutschland (A), 1:3 Schweiz (H).

Letzte 5 Spiele Niederlande: 2:2 Deutschland (H), 5:2 Bosnien (H), 1:2 England (H), 2:1 Türkei (H), 3:0 Rumänien (A).

Letzte 5 Spiele Ungarn vs. Niederlande: 1:8 (A), 1:4 (H), 3:5 (A), 0:4 (H), 1:6 (A).

Dass die Niederlande in Europa ganz vorne mitspielen können, dürfte spätestens nach der EM jedem bekannt sein. Die Elf von Trainer Ronald Koeman bahnte sich nämlich ihren Weg bis ins Halbfinale. Dabei deutete bereits in der Vorrunde viel auf ein vorzeitiges Aus hin. Am Ende reichten aber vier erbeutete Punkte in der Gruppe D, um hinter Österreich und Frankreich das Ticket fürs Achtelfinale zu lösen.

In diesem wurde Rumänien mit 3:0 abgefertigt. Im Anschluss sprang im Viertelfinale gegen die Türkei ein knapper 2:1-Erfolg heraus. Das Halbfinale ging jedoch knapp mit 1:2 gegen England verloren.

Nun heißt es vorerst voll und ganz den Fokus auf die Nations League zu legen. Diese brachte am ersten Spieltag einen 5:2-Erfolg gegen Bosnien mit sich. Das Gipfeltreffen mit Deutschland führte kürzlich zu einem 2:2-Remis. Die Defensive der Elftal stand alles andere als sicher und kassierte vier Gegentore an den ersten beiden Spieltagen. Darüber hinaus endeten beide NL-Spiele mit beiderseitigen Treffern und mehr als 3,5 Toren.

Um aufgrund der Ungarn Niederlande Prognose das Maximum aus seinem Tipp herauszuholen, bietet sich die Nutzung des besten Sportwetten Bonus an.

So seht ihr Ungarn - Niederlande im TV oder Stream:

11. Oktober 2024, 20:45 Uhr, Ferenc-Puskas-Stadion, Budapest (Ungarn)

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

DAZN hat sich die Rechte für einen Großteil der Nations-League-Duelle gesichert und somit ist auch die Begegnung zwischen Ungarn und den Niederländern nicht im Free-TV verfügbar.

Wer das Match im TV oder via Live-Stream verfolgen und den Ungarn Niederlande Tipp kontrollieren möchte, kommt an einem Abo beim Streaming-Anbieter nicht herum.

Ungarn vs Niederlande: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Ungarn: Dibusz - Botka, Orban, M. Dardai - Bolla, Nikitscher, Schäfer, Z. Nagy, Sallai, Szoboszlai - Varga

Ersatzbank Ungarn: Gulacsi, Toth, Balogh, Gergenyi, Kerkez, Nego, P. Dardai, Horvath, Csoboth, Kata, A. Nagy, Adam

Startelf Niederlande: Verbruggen - Dumfries, de Ligt, van Dijk, Aké - Schouten, Gravenberch, Reijnders - Simons, Brobbey, Gakpo

Ersatzbank Niederlande: Flekken, Olij, van Hecke, J. Timber, Hato, Geertruida, Q. Timber, Kluivert, Malen, Zirkzee, Weghorst

Bei Ungarn geht offensiv alles über Kapitän Dominik Szoboszlai. Der 75-Millionen-Euro-Mann steht in den Diensten des FC Liverpool, wartet aber weiterhin auf seinen ersten Torerfolg in der Nations League. Immerhin stand die von Ronald Koeman bevorzugte Viererkette auf der Gegenseite an den ersten beiden Spieltagen alles andere als sicher.

Spielerisch ist Oranje deutlich überlegen und hat die Fühler nach dem Platz an der Sonne ausgestreckt. Tijjani Reijnders ist mit zwei Toren bisher der beste Angreifer in den eigenen Reihen. Der 26-jährige Mittelfeldakteur traf bisher in beiden NL-Begegnungen. Ein weiterer Treffer scheint auch in unserer Ungarn Niederlande Prognose nicht ausgeschlossen zu sein.

Unser Ungarn - Niederlande Tipp: Sieg Niederlande

Die Niederländer liegen im FIFA-Ranking 25 Plätze vor den Ungarn und gehören zu den Top 10 im Weltfußball. Eine Tatsache, die direkten Einfluss auf unseren Tipp nimmt.

Neunmal in Serie verloren die Magyaren gegen die Elftal. Der Direktvergleich offenbart somit deutliche Vorteile für die Gäste. Zuletzt stand sogar ein satter 8:1-Kantersieg der Niederländer zu Buche. Wenngleich wir diesmal nicht mit einem ähnlichen Ergebnis rechnen, gibt es am Auswärtssieg nichts zu rütteln.