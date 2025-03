Ungarn - Türkei Tipp, Prognose, Quoten | 23.03.2025

SPORT1 Betting 22.03.2025 • 10:00 Uhr Ungarn - Türkei Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Playoffs Rückspiel Wette | Schlagen die Ungarn noch mal zurück?

Unser Ungarn - Türkei Sportwetten Tipp zum Nations League Playoffs Rückspiel Spiel am 23.03.2025 lautet: Die Türkei konnte das Hinspiel daheim mit 3:1 für sich entscheiden, der Aufstieg in Liga A ist somit zum Greifen nahe. Im Wett Tipp heute tragen sich beide Teams in die Torschützenliste ein.

Das Playoff-Rückspiel der UEFA Nations League A Qualifikation steht an! Ungarn trifft in der Puskas Arena auf die Türkei. Ungarns NL-Form (2S, 2U, 1N) ist schwächer im Vergleich zur Türkei (3S, 1U, 1N), die zuletzt im Hinspiel der Playoffs einen 3:1-Sieg gegen Ungarn verbuchen konnte und drauf und dran ist, in die Liga A aufzusteigen, während die Magyaren absteigen würden.

Beide Teams haben in ihren letzten Spielen regelmäßig getroffen, was in der Ungarn Türkei Prognose auf ein spannendes und torreiches Duell hindeutet.

Daher lautet unser Ungarn Türkei Wett Tipp heute: “Beide Teams treffen” zu einer Quote von 1,76 bei Winamax .

Darum tippen wir bei Ungarn vs Türkei auf “Beide Teams treffen”:

Die jüngsten Formkurven zeigen eine hohe Wahrscheinlichkeit für Tore auf beiden Seiten.

Ungarn hat eine schwächere Abwehr, während die Türkei offensiv stark ist.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Ungarn vs Türkei Quoten Analyse:

Insgesamt stützen die Daten eine Wette darauf, dass beide Teams treffen, angesichts ihrer jüngsten Leistungen und Torstatistiken. Das wird auch bei einem Blick in die Sportwetten Apps deutlich. Der 1x2-Markt ist hingegen sehr ausgeglichen. Für einen Heimsieg kann man Ungarn Türkei Quoten von 2,60 abstauben.

Für einen Auswärtssieg der Türken liegen die Werte mit 2,80 nicht weit entfernt. Dafür kann man für ein mögliches Unentschieden bei den besten Wettanbietern Ungarn gegen Türkei Wettquoten von knapp 3,20 einplanen.

Ungarn - Türkei Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Ungarn: 1:3 Türkei (A), 1:1 Deutschland (H), 0:4 Niederlande (A), 2:0 Bosnien (A), 1:1 Niederlande (H).

Letzte 5 Spiele Türkei: 3:1 Ungarn (H), 1:3 Montenegro (A), 0:0 Wales (H), 4:2 Island (A), 1:0 Montenegro (H).

Letzte 5 Spiele Ungarn vs. Türkei: 1:3 (H), 2:0 (H), 1:0 (A), 1:1 (A), 3:1 (H).

Unser Ungarn - Türkei Tipp: Beide Teams treffen

In der Ungarn gegen Türkei Prognose ist ein spannendes Spiel mit Toren auf beiden Seiten zu erwarten. Die bessere Ausgangsposition haben jedoch die Türken, die den Aufstieg in die Liga A fixieren wollen.